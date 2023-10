Telewizor dla fana gier? TCL ma w swojej ofercie modele wzbogacone o wiele innowacyjnych funkcji

TCL podnosi poprzeczkę w swoich telewizorach dzięki innowacyjnym funkcjom dla fanów gier

TCL na nowo definiuje rozrywkę, łącząc technologię z wyobraźnią, oferując graczom świat nieskończonych możliwości dzięki najnowocześniejszym telewizorom i funkcjom, które wynoszą wrażenia z gry na nowy poziom. TCL nie poprzestanie na tym i wciąż będzie tworzyć kolejne innowacje, aby ostatecznie zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających graczy – deklaruje rzecznik TCL.

Gry wideo już od dawna są częścią nowoczesnej rozrywki, a gracze grupą, z którą trzeba się liczyć. Dostrzegają to nawet producenci telewizorów, którzy wypuszczając na rynek nowe modele muszą się starać, by spełniały one wymagania także miłośników gamingu. TCL zamiast samemu kombinować, postanowił wprost spytać graczy o to, czego potrzebują i właśnie dzięki temu podejściu firma mogła zintegrować w swoich telewizorach wiele innowacyjnych, istotnych dla tego typu klientów, funkcji:

Niskie opóźnienie sygnału wejściowego : telewizory TCL, zwłaszcza te z funkcją “Gaming Mode” (game master lub game master pro), zazwyczaj mają niskie opóźnienie na wejściu: dzięki temu reakcja na naciśniecie przycisku w kontrolerze niemal natychmiast przekłada się na reakcję na ekranie. Jest to szczególnie istotnie w „szybkich” grach, gdzie jest dużo ruchu.

: telewizory TCL, zwłaszcza te z funkcją “Gaming Mode” (game master lub game master pro), zazwyczaj mają niskie opóźnienie na wejściu: dzięki temu reakcja na naciśniecie przycisku w kontrolerze niemal natychmiast przekłada się na reakcję na ekranie. Jest to szczególnie istotnie w „szybkich” grach, gdzie jest dużo ruchu. Najwyższe częstotliwości odświeżania : większość modeli telewizorów TCL ma teraz natywną częstotliwość odświeżania 144 Hz lub nawet 240 Hz w rozdzielczości Full HD. Zapewnia to płynniejszy ruch i bardziej responsywną rozgrywkę, co jest szczególnie korzystne w przypadku gatunków takich jak strzelanki first-person i gry wyścigowe.

: większość modeli telewizorów TCL ma teraz natywną częstotliwość odświeżania 144 Hz lub nawet 240 Hz w rozdzielczości Full HD. Zapewnia to płynniejszy ruch i bardziej responsywną rozgrywkę, co jest szczególnie korzystne w przypadku gatunków takich jak strzelanki first-person i gry wyścigowe. Rozdzielczość 4K : wiele telewizorów TCL oferuje rozdzielczość 4K, która zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz. W wysokiej rozdzielczości każda gra wygląda świetnie i zapewnia niesamowite wrażenia.

: wiele telewizorów TCL oferuje rozdzielczość 4K, która zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz. W wysokiej rozdzielczości każda gra wygląda świetnie i zapewnia niesamowite wrażenia. Obsługa HDR i Dolby Vision Gaming: telewizory TCL są wyposażone w obsługę High Dynamic Range (HDR), taką jak Dolby Vision lub HDR10. HDR poprawia kontrast, wierność kolorów i odpowiednią jasność, dzięki czemu wyglądają one bardziej realistycznie. Jeśli chodzi o Dolby Vision, zmienia on wrażenia z rozrywki dzięki wyjątkowej jakości obrazu – niesamowitej jasności, kontrastowi i kolorom oraz szczegółowości.

Tryb gry i automatyczny tryb niskiego opóźnienia (ALLM): telewizory TCL są wyposażone w dedykowany tryb gry i ALLM, który automatycznie przełącza telewizor w tryb niskiego opóźnienia po wykryciu podłączonej konsoli. Zapewnia to najlepszą wydajność bez konieczności ręcznego dostosowywania ustawień.

Które modele telewizorów TCL są najlepsze dla graczy?

Chociaż gra przed telewizorem kojarzyć się może raczej z niespieszną, spokojną rozgrywką prosto z wygodnej kanapy, to nic bardziej mylnego. Oczywiście i w takie tytuły się gra, ale przecież nie tylko. Wielu graczy sięga po produkcje bardziej wymagające, w tym również te online, w których wydajność i szybki czas reakcji będzie najważniejszy. Najczęściej właśnie z tego powodu sięga się po gamingowe monitory, ale TCL postanowił połączyć wydajność, rywalizacja i szybszy czas reakcji z typowymi funkcjami telewizorów, oferując modele telewizorów QLED i Miniled TV przeznaczone dla graczy, które ożywią każdą rozgrywkę, zapewniając niezwykłe wrażenia:

Telewizor TCL QLED 4K TV 55C745 (uhonorowany nagrodą EISA “GAMING TV 2023-2024”) – to najlepszy wybór dla graczy konsolowych i komputerowych. Łączy w sobie spektakularne kolory QLED, kontrast Full Array Local Dimming i szczytową jasność ze wszystkimi najnowszymi funkcjami dla graczy. Korzystać możemy z takich udogodnień, jak Game Master 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, 240Hz Game Accelerator, które wynoszą wrażenia z gry na najwyższy poziom. W połączeniu z technologią AMD FreeSync czyli zapewniającą płynną, wolną od artefaktów rozgrywkę przy niemal dowolnej liczbie klatek na sekundę.

Telewizor TCL 65C845 – ten nagrodzony przez EISA tytułem “BEST HOME THEATRE MINI LED TV 2023-2024” model doceniono za funkcje oprogramowania zapewniające świetną wydajność w każdych warunkach oraz jakość audio-wizualną. Oparty na technologii podświetlenia Mini LED i QLED oraz wspierany przez algorytmy jakości obrazu AiPG 3.0, model C845 zapewnia wspaniałą jakość obrazu. A dzięki jasności na poziomie aż 2000 nitów, ekran HDR C845 uzyskuje niespotykany kontrast.

Telewizor TCL 55C805 ma do zaoferowania matrycę Full Array Mini LED 5-tej generacji, QLED, 4K HDR Premium 1300, 144 Hz Motion Clarity Pro dla niezwykle dokładnego kontrastu i pełnego koloru, ostrego obrazu HDR. Dzięki Game Master Pro 2.0, 144 Hz VRR, Game Bar, 240 Hz Game Accelerator i najnowszym obsługiwanym formatom HDR można się cieszyć gamingową rozrywką na najwyższym poziomie.

Telewizor TCL 65C955 to idealna równowaga między dużym ekranem a wyjątkową jakością obrazu z najwyższą wydajnością Mini LED i QLED. Dodatkowo system audio Onkyo 120W i Dolby Atmos gwarantują wyjątkowe wrażenie dźwiękowe, które tylko podkręcają doświadczenia płynące z gier (i nie tylko).

Telewizor TCL QD-Mini LED TV X955, wyposażony w bezprecedensowe ponad 5000 stref lokalnego wygaszania i ponad 5000 nitów szczytowej jasności, oferuje poziom szczegółowości i żywości, który dosłownie na nowo definiuje wrażenia podczas oglądania. Wzbogacono go o technologię QLED, dzięki której TCL X955 generuje ponad miliard kolorów i szeroką gamę kolorów DCI-P3 98%. Jest on zasilany procesorem AiPQ 3.0 – najnowsze autorskie algorytmy AI firmy TCL, które oferują zoptymalizowaną klarowność, kontrast, obsługę HDR, kolory i ruch w różnych scenach. Oprócz wyjątkowej jakości obrazu, X955 oferuje potężną kinową wydajność audio i zachwycający design.