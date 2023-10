Home Tech Uwaga – WinRAR może być niebezpieczny. Podpowiadamy, co zrobić

Popularny program do archiwizacji WinRAR jest dla wielu osób jednym z podstawowych narzędzi, które instalują w systemie. Jak jednak alarmują specjaliści Google’a, ma on poważną podatność, która może posłużyć cyberprzestępcom do wstrzyknięcia złośliwego kodu. Co robić, aby się zabezpieczyć?