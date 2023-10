Xiaomi nawet się nie kryje, kogo tym razem kopiuje. Wygląd Xiaomi 14 Pro jest zbyt oczywisty

Xiaomi 14 Pro pozuje na renderach. To w ogóle nie wygląda ładnie…

Kiedy kilka tygodni temu Apple wprowadził na rynek iPhone’y 15 oczywiste było, że konkurencja z pewnością zacznie się nimi inspirować. Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że tak jak jego główny rywal, również Samsung zdecyduje się na tytanowe wzmocnienie obudowy w serii Galaxy S24, a w dodatku model podstawowy i Plus dostaną płaskie ramki, mocno nawiązujące do tych, znanych z poprzednich generacji iPhone’ów. Teraz natomiast do sieci trafiły rendery Xiaomi 14 Pro, a więc nadchodzącego flagowca chińskiego producenta i… cóż, wystarczy spojrzeć na to urządzenie, by wiedzieć, co posłużyło za inspirację.

W oczy rzuca się wyspa aparatów – ogromna, kwadratowa i wyglądająca jak kuchenka indukcyjna. Można co prawda doszukać się tutaj podobieństw do zeszłorocznych modeli, które również miały na pokładzie wyspę o podobnym kształcie, jednak tamta wyglądała o wiele lepiej, była też mniejsza. Ta widoczna na renderach zdaje się być za duża, jak na taki smartfon. Jeszcze gorzej sprawa ma się z wymiarami, bo jeśli wierzyć plotkom, Xiaomi 14 Pro ma wymiary 161,6 x 75,3 x 8,7 mm, a więc jest nieco grubszy od poprzednika, natomiast w miejscu wyspy ta grubość wzrasta do 13,1 mm – będzie to bardzo masywny smartfon, choć i tak jeszcze trochę mu brakuje do Xiaomi 13 Ultra (15,2 mm grubości z wyspą aparatów).

Render Xiaomi 14 Pro | Źródło: 91mobiles

Kolejnym, co mocno rzuca się w oczy jest to, że Xiaomi 14 Pro będzie bardzo łaski. Poprzednie modele Pro charakteryzowały się zakrzywionym ekranem i pleckami, przez co oczywiście również ramki były zaokrąglone, nadając całości bardziej smukłego i delikatnego charakteru. Na renderach widać natomiast, że producent porzuci krzywizny, upodobniając Pro do zeszłorocznego Xiaomi 13, a także do… no właśnie, trudno oprzeć się przed skojarzeniem z iPhone’ami, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę wzmianki o tytanowej ramce. Nawet ta wyspa aparatu z daleka może wyglądać jak ta w iPhone’ach. Oby te rendery okazały się fałszywe, bo oczami wyobraźni już widzę te memy:

Xiaomi 13 Pro Render Xiaomi 14 Pro | Źródło: 91mobiles

– Mamo, chce iPhone’a.

– Mamy iPhone’a w domu.

Tymczasem iPhone w domu:

Render Xiaomi 14 Pro | Źródło: 91mobiles

Odkładając żarty na bok, przejście z zakrzywionego panelu na płaski wydaje się ostatnio coraz popularniejszym podejściem, co mogliśmy zauważyć już w takich urządzeniach, jak Pixel 8 Pro. Mówi się nawet, że taki sam los może spotkać Galaxy S24 Ultra, co jednak wydaje się na razie mało prawdopodobną plotką. Tak czy inaczej, Xiaomi 14 Pro może przejść sporo zmian konstrukcyjnych, które mocno odmienią wygląd tego modelu. Tylko czy na lepsze? Mnie się on nie podoba i naprawdę liczę, że finalnie zobaczymy coś innego.

Jeśli natomiast chodzi o specyfikację, ta częściowo już wyciekła do sieci, dzięki czemu wiemy, że Xiaomi 14 Pro zostanie wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz OLED LTPO z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz, jasnością szczytową na poziomie 3000 nitów oraz rozdzielczością 2K. Ekran chronić będzie Gorilla Glass Victus 2. Sercem urządzenie będzie oczywiście układ Snapdragon 8 Gen 3, a za zasilanie odpowie akumulator o pojemności 4860 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym z mocą 120 W i bezprzewodowym 50 W. Najmniej wiemy o aparatach, tutaj na razie wspomina się aż o poczwórnej konfiguracji i spodziewamy się, że i w tym roku będzie ona owocem współpracy z firmą Leica.

Render Xiaomi 14 Pro | Źródło: 91mobiles

Kiedy powinniśmy spodziewać się premiery serii Xiaomi 14?

Data premiery nowych flagowców Xiaomi to nadal mocno dyskusyjna kwestia. Wiele źródeł wskazuje, że producent będzie chciał wypuścić je tuż po debiucie Snapdragona 8 Gen 3, którego Qualcomm pokaże podczas odbywającego się w dniach 24-26 października wydarzenia Snapdragon Summit 2023. Mówi się więc, że serię Xiaomi 14 możemy zobaczyć jeszcze przed końcem miesiąca. Sama biorę na to lekką poprawkę, bo zarówno w 2022, jak i 2021 roku było podobnie. Dużo przecieków mówiło i premierze tuż po nowym Snapdragonie, a finalnie Xiaomi pokazywało swoje modele na koniec grudnia. Jak będzie w tym roku? Przekonamy się już niedługo.