Seria Xiaomi 14 oficjalnie. To pierwsze flagowce napędzane przez Snapdragona 8 Gen 3

Długo wyczekiwana premiera Xiaomi 14 w końcu się odbyła, a my możemy podziwiać pierwsze flagowce napędzane przez najnowszy układ od firmy Qualcomm

Zgodnie z oczekiwaniami Xiaomi przedstawiło dzisiaj dwa flagowe modele – Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Pro. Na model Ultra jeszcze sobie poczekamy, zapewne do połowy przyszłego roku. Nie ma co się jednak zajmować smartfonem, którego nie ma, bo o wiele istotniejsze jest to, co mają do zaoferowania urządzenia, które właśnie zadebiutowały.

Xiaomi 14

Przede wszystkim poświęćmy chwilę Snapdragonowi 8 Gen 3, który jest sercem obu tych modeli. Świeżutki flagowy SoC firmy Qualcomm – zgodnie z zapewnieniami producenta – jest o 30% szybszy i o 20% wydajniejszy od swojego poprzednika. Na ośmiordzeniowy procesor składa się jeden główny rdzeń Cortex-X4 z taktowaniem o częstotliwości do 3,3 GHz, pięć rdzeni o maksymalnej wydajności do 3,2 GHz i 2 rdzenie o wydajności taktowanej do 2,3 GHz. Obsługiwana jest pamięć LPDDR5x do 4800 MHz i aż 24 GB RAM. Układ obsługuje Wi-Fi 7 do 6 GHz, w tym 802.11be, 802.11ax, 80211ac i 80211a/bg/n. na pokładzie znalazł się też modem X75 5G z antenami sub-6 GHz i mmWave.

Oczywiście nie zabrakło tutaj ulepszeń związanych ze sztuczną inteligencją, która na pokładzie Snapdragona 8 Gen 3 ma gwarantować m.in. obsługę multimodalnych generatywnych modeli SI i popularnych dużych modeli językowych do rozpoznawania mowy, a także zadbać o zwiększenie możliwości fotograficznych smartfonów czy usuwanie niektórych obiektów z filmów wideo. SoC zintegrowany jest z układem graficznym Adreno 750, który jest o 25% szybszy, o 25% bardziej energooszczędny i zapewnia o 40% wydajniejszy ray-tracing w porównaniu do poprzednika. Audiofile zapewne docenią fakt, że nowy chipset może dostarczać bezstratną muzykę w jakości 24-bity i częstotliwości 96 kHz przez Bluetooth.

Na pokładzie serii Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3 został sparowany z aż 16 GB pamięci RAM i do 1TB pamięci masowej – co ciekawe, oba modele są dostępne z tak dużą ilością pamięci wbudowanej, natomiast w przypadku RAM, model podstawowy dostępny jest też w wariantach 8 i 12 GB, a Pro – tylko 12 GB.

Xiaomi 14

Jeśli chodzi o ekrany, Xiaomi postawiło na panele OLED LTPO o częstotliwości odświeżania do 120 Hz i maksymalnej jasności 3000 nitów. Xiaomi 14 ma do zaoferowania kompaktowy, płaski wyświetlacz o przekątnej 6,36” i rozdzielczości 1,5 K, tymczasem na pokładzie Xiaomi 14 Pro dostajemy znacznie większy, bo 6,73-calowy ekran o rozdzielczości 2 K. Bardzo interesujący jest panel zastosowany właśnie w modelu Pro, bo zamiast zakrzywionych krawędzi bocznych mamy tutaj krzywiznę 2,5D na wszystkich czterech krawędziach. Wygląda to ciekawie, ale czy będzie wygodne w użytkowaniu?

Xiaomi 14 Pro

W kwestii aparatów producent po raz kolejny współpracował z firmą Leica, a główny efekt ich działań to nowy sensor Light Fusion 900 o przekątnej 1/1,31 cala z przysłoną f/1.6 i OIS z matrycą 50 Mpix. Obok umieszczono 50-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym (sensor JN1 z przysłoną AF/2.2 i polem widzenia 115°), jest też teleobiektyw JN1 z zoomem optycznym 3,2x i przysłoną f/2.0 oraz OIS. Istotną zmianą jest tutaj niestandardowy obiektyw Leica Summilux w aparacie głównym modelu Pro. Choć zastosowano w nim ten sam sensor, co w Xiaomi 14, to został on połączony ze zmienną przysłoną f/1,42 – f/4. Moduł szerokokątny ma też większe możliwości, bo dochodzi tutaj też opcja makrofotografii do 5 cm. Z przodu oba modele oferują 32-megapikselowe kamerki do selfie.

Xiaomi 14

Co do zasilania, na pokładzie Xiaomi 14 Pro znalazł się akumulator 4880 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym z mocą 120 W i bezprzewodowym 50 W. Xiaomi 14 zasilany jest przez ogniwo 4610 mAh, które obsługuje ładowanie przewodowe 90 W i bezprzewodowe 90 W.

Xiaomi 14 Pro w edycji tytanowej

Poświęćmy jeszcze chwilę na omówienie wyglądu nowych flagowców. W tym roku Xiaomi postawiło na bardziej spłaszczone boki, mocno inspirowane iPhone’ami. Jest nawet specjalna tytanowa edycja Xiaomi 14 Pro, więc zgodnie z plotkami producent zastosował tytan w swojej nowej serii, ale wbrew oczekiwaniom tylko w jednym, specjalnym wariancie. Wracając jednak do samego wyglądu, metalowa ramka w obu modelach ma błyszczące, lustrzane wykończenie i trudno nie zastanowić się nad tym, jak będzie ona wyglądała podczas użytkowania. Oba urządzenia mają bardzo spójny wygląd, więc w obu znajdziemy też dość sporą, kwadratową wyspę aparatów z zaokrąglonymi rogami i logo Leica umieszczonym w centralnej części. Mamy tu nieco inny układ sensorów, ale ogólnie projekt nie zmienił się zbytnio od zeszłego roku – różnicą są bardziej płaskie ramki i zaokrąglone rogi.

Xiaomi 14 – ceny i dostępność

Ceny w Chinach przedstawiają się następująco:

Xiaomi 14:

8 GB + 256 GB – 3999 juanów (~2300 zł)

12 GB + 256 GB – 4299 juanów (~2480 zł)

16 GB + 512 GB – 4599 juanów (~2650 zł)

16 GB + 1 TB – 4999 juanów (~2890 zł)

Xiaomi 14 Pro:

12 GB + 256 GB – 4999 juanów (~2890 zł)

16 GB + 512 GB – 5499 juanów (~3180 zł)

16 GB + 1 TB – 5999 juanów (~3470 zł)

16 GB + 1 TB (wersja tytanowa) – 6499 juanów (~3750 zł)

Oczywiście globalne ceny, także te polskie, będą wyższe ze względu na podatki i inne opłaty. Niestety Xiaomi nie zdradziło, kiedy powinniśmy spodziewać się globalnej dystrybucji tych urządzeń, ale oczekiwać można, że międzynarodowa premiera będzie miała miejsce w pierwszym lub na początku drugiego kwartału przyszłego roku.