Z tymi nowościami od Google’a, nauka będzie łatwiejsza

Google w coraz większym stopniu dba o to, by jego narzędzia mogły stanowić źródło informacji i pomocy dla studentów oraz uczniów chcących dowiedzieć się czegoś na różne tematy. Już jakiś czas temu do Wyszukiwarki trafiły interaktywne zadania, pomagające sprawdzić wiedzę z matematyki, chemii i fizyki. W tym samym czasie rozszerzono też dostępność narzędzi matematycznych, które dzięki współpracy z firmami Symbolab, Mathway (usługa Chegg) i Tiger Algebra, zaczęły obsługiwać jeszcze więcej trybów równań. Te funkcje stanowiły uzupełnienie filtru „Zadania domowe” dostępnego już w Obiektywie Google. Wszystko po to, by uczniowie mogli faktycznie się czegoś nauczyć, a nie jedynie wyszukać gotowe odpowiedzi.

Teraz gigant podjął kolejny krok w tym kierunku, sprawiając, że narzędzia Google stały się lepsza w trygonometrii, rachunku różniczkowym, geometrii i fizyce

Jeśli chcemy się czegoś nauczyć, to dostawanie gotowych odpowiedzi na nic się zda. Bez zrozumienia sposobu rozwiązywania działań, będzie to jedynie rozwiązane zadanie, za które może i dostaniemy dobrą ocenę, ale w głowie nic nam z tego nie zostanie. Dobrze jednak wiemy, jak to jest. Możemy trafić na różnych nauczycieli albo problem pojawi się dopiero w domu, podczas samodzielnej nauki. Wówczas musimy prosić kogoś o pomoc lub – dzięki nowościom wprowadzonym przez Google – sięgnąć po Wyszukiwarkę. Jak tłumaczy gigant, ta zapewni nam teraz większe wsparcie w „przedmiotach takich jak trygonometria i rachunek różniczkowy”. Wyjaśnienie i rozwiązanie krok po kroku pojawi się po wprowadzeniu równania lub całki w pasku wyszukiwania lub po zrobieniu zdjęcia problemu za pomocą Obiektywu. Na razie funkcję można wypróbować na komputerze, a wkrótce trafi też na urządzenia mobilne.

Tymczasem, jeśli mamy problem z jakimś zadaniem z geometrii, będziemy mogli sięgnąć po Obiektyw Google. Wprowadzona nowość sprawia, że narzędzie może teraz „interpretować zarówno komponenty wizualne, jak i tekstowe” problemów związanych z trójkątami. W przypadku geometrii możliwość zrobienia zdjęcia danego zadania jest o wiele łatwiejsza niż próby opisania, w czym leży problem tak, by wyszukać odpowiednie wskazówki w Wyszukiwarce.

Uczniowie szkół średnich mających problemy z fizyką też dostaną pomoc. Gigant wykorzysta duże modele językowe (LLM), aby umożliwić wyszukiwarce lepsze rozwiązywanie problemów tekstowych związanych z fizyką w szkole średniej. Jeszcze w marcu Google włączył model językowy języka Pathways (PaLM) do Barda, aby ulepszyć możliwości matematyczne i logiczne. Wówczas umożliwiło to znajdowanie odpowiedzi na wieloetapowe problemy tekstowe i matematyczne. Teraz natomiast będzie to możliwe również z zagadnieniami z dziedziny fizyki.

Jak tłumaczy firma, ta nowość pomoże uczniom „zidentyfikować znane i nieznane wartości”, a także „zrozumieć, jakich formuł należy użyć i kiedy”, dzięki czemu będą mogli lepiej rozwiązywać te problemy w przyszłości. To bardzo dobre podejście, bo zamiast dawać gotowe rozwiązanie, użytkownicy dostaną wytłumaczenie, jak do niego dojść, a więc wiedzę, która pomoże im w przyszłości rozwiązywać inne, podobne zadania.