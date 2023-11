Sprawdzamy 3mk PowerHouse i 3mk Hyper Charger Power Max – wygodny dostęp do prądu w każdym miejscu

Wszystkie niezbędne informacje na temat tego, co potrafią nowe urządzenia 3mk oraz jak się sprawują w codziennym użytkowaniu, znajdziecie w powyższym materiale wideo. Tutaj pokrótce sobie opowiemy o tym, czym właściwie są 3mk PowerHouse i 3mk Hyper Charger Power Max, które zadebiutowały na rynku pod koniec września.

3mk PowerHouse to powerbank o pojemności aż 20 000 mAh. Czyli największej, z jaką wejdziemy do samolotu i potwierdzam, tak, nie ma z tym problemów. Od dłuższego czasu używam właśnie takiego powerbanku, który zawsze wzbudza zainteresowanie podczas kontroli bezpieczeństwa, bo jest ogromny. Zaletą 3mk PowerHouse jest to, że jest znacznie mniejszy i dosyć niepozorny. Powerbank oferuje dwa porty USB-A, które ładują podłączone urządzenia z maksymalną mocą 25 W oraz USB-C ładujący z mocą 20 W. Obsługiwane standardy to Quick Charge 3.0 oraz Power Delivery, jednocześnie możemy ładować trzy urządzenia, a dzięki funkcji Pass Through powerbank pełni rolę swego rodzaju rozgałęziacza. Nawet jeśli jest całkowicie rozładowany, możemy podłączyć go do źródła prądu i jednocześnie ładować podłączony do niego sprzęt.

3mk Hyper Charger Power Max 100 W to ładowarka biurkowa o łącznej mocy, jak nazwa wskazuje – 100 W. Do dyspozycji mamy tu w sumie aż siedem możliwości ładowania. Do dyspozycji dostajemy dwa porty USB-C Power Delivery o maksymalnej mocy ładowania 100 W. Dalej dwa porty USB-C ładujące z maksymalną mocą 30 W oraz dwa USB-A o mocy 30 W. Jeśli tego mało, to na górze obudowy znajduje się cewka do ładowania bezprzewodowego z mocą 15 W. Ze wszystkich możliwości ładowania możemy korzystać w dowolny sposób, a maksymalna moc, jaką uzyskamy to 100 W.

