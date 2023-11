AENO Premium Eko Smart LED Heater – elegancki wybawca w zimowe miesiące

Grzejnik jak małe dzieło sztuki

W dzisiejszych czasach grzejniki potrafią być małymi dziełami sztuki i czasy wielkich, żeliwnych żeber są już dawno za nami. Zresztą, popatrzcie tylko na zdjęcia AENO Premium Eko Smart LED Heater. Sprzęt wygląda mega efektownie. Składa się z dwóch tafli szkła, pomiędzy którymi mamy element grzewczy. Grzejnik ma 100 cm długości, 36,5 cm wysokości i grubość, która chyba nie przekracza 2 cm. A dokładnie mówimy o zaledwie 11 mm.

Całość stoi na eleganckich metalowych nóżkach, ale grzejnik można też powiesić, w pionie lub poziomie i w zestawie znajdziemy do tego stosowne akcesoria oraz genialnie przemyślaną instrukcję. Są na niej oznaczone miejsca, w których należy wywiercić otwory. Przykładamy kartkę do ściany i wiercimy. Montaż nóżek jest banalnie prosty i nie potrzeba do tego żadnych dodatkowych narzędzi. Śruby można w prosty sposób wkręcić palcami.

Z tyłu trafimy na prosty i podświetlany panel sterowania, za pomocą którego możemy włączyć tryb Smart, włączyć lub wyłączyć grzejnik, podejrzeć aktualną temperaturę grzania oraz otoczenia, a także regulować temperaturę. Choć sterowanie jest o wiele wygodniejsze, jeśli użyjemy do tego aplikacji mobilnej.

Aplikacja mobilna to mocny punkt AENO Premium Eko Smart LED Heater

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i mamy tu wszystkie podstawowe funkcje. Do wyboru mamy dwa tryby pracy – ciągły i inteligentny, możemy ustalić konkretną temperaturę w pomieszczeniu, którą chcemy osiągnąć oraz stworzyć harmonogramy działania. Grzejnik może włączać się o konkretnej godziny w celu nagrzania do wymaganej temperatury, albo działać przez określony czas. Do tego możemy też skorzystać z ręcznie ustawianego timera. Mamy też podgląd bardzo ciekawych statystyk, bo widzimy tu aktualną moc pracy, moc w podziale np. na przedziały czasowe oraz ile energii skonsumował grzejnik w trakcie pracy. To pozwala łatwo zarządzać kosztami. Tutaj możemy też regulować natężenie podświetlenia panelu na obudowie grzejnika, tak żeby nie raził nas w oczy w ciemnym otoczeniu.

Aplikacja może nam też wysyłać powiadomienia w zależności od tego, co dzieje się z urządzeniem. Co warto podkreślić, synchronizacja na linii grzejnik-aplikacja jest błyskawiczna. Powiadomienia przychodzą praktycznie od razu, natomiast czas od wciśnięcia włącznika w aplikacji, do włączenia urządzenia to dosłownie niecała sekunda.

Testy praktyczne AENO Premium Eko Smart LED Heater

Podstawowe pytanie – czy to w ogóle działa? Zrobiłem w tym celu prosty test. Postawiłem więc go w pomieszczeniu o powierzchni ok 25 m2 i zrobiłem prosty eksperyment. Zakręciłem wszystkie grzejniki i wychłodziłem pomieszczenie do 19 stopni Celsjusza wg termometru, a nawet 18 stopni według wskazań grzejnika AENO. Następnie ustawiłem docelową temperaturę na 24 stopnie i… czekałem. Eksperyment rozpocząłem równo o godzinie 16 i strony docelową temperaturę udało się osiągnąć ok godziny 19:40, zużywając przy tym 1,43 kWh mocy. Natomiast już po 10-15 minutach w odległości 1,5-2 metrów od grzejnika dało się czuć bardzo przyjemne ciepło i w zasadzie już wtedy dało się normalne funkcjonować, bez przeszkadzającego uczucia chłodu. Co w zasadzie potwierdza deklaracje producenta, bo właśnie w takim czasie generowane ciepło powinno być odczuwalne i ma związek z typem grzania.

Grzejnik używa do tego technologi konwekcji oraz podczerwieni. Tłumacząc to na konkretny przykład, nie emituje ciepła gdzieś w przestrzeń, jak klasyczny grzejnik, a prosto przed siebie, co znacznie przyśpiesza ogrzewanie pomieszczenia. Nie musimy czekać, aż ciepło najpierw pójdzie ku górze, a później do nas dotrze. A wszystko to przy użyciu maksymalnej mocy ponad 700 W. Według wskazań aplikacji, w trakcie pracy moc przekraczała nawet 800 W.

Ciepło faktycznie czuć i warto uważać z korzystaniem z grzejnika w obecności dzieci. W aplikacji możemy wybrać różne poziomy maksymalnej temperatury powierzchni paneli. Ta może sięgać od 60 do aż 120 stopni Celsjusza i co tu dużo mówić, to faktycznie czuć, więc zwyczajnie można się tym poparzyć. Dlatego też zdecydowanie rekomendowałbym trzymanie grzejnika z dala od dzieci. Mamy tu blokadę rodzicielską, ale polega ona na blokadzie przycisków sterowania na obudowie.

AENO Premium Eko Smart LED Heater – czy warto?

Grzejnik Aeno Premium LED Smart Heater kosztuje 1 299 zł. Dużo? Mało? Jak na sprzęt premium, a zdecydowanie z takim mamy do czynienia, nie jest to wygórowana kwota. Dostajemy za nią świetnie wykonany i genialnie wyglądający grzejnik, który bardzo dobrze sprawdza się w swojej roli – grzeje. Robi to skutecznie i bardzo sprawnie. Jeśli chcesz używać go na co dzień – śmiało! Natomiast zdecydowanie widziałbym go wszędzie tam, gdzie potrzebujecie nagrzać pomieszczenie w krótkim czasie. Czy to będzie jakaś działka, domek letniskowy, czy zwyczajnie szybko wychładzające się pomieszczenie. To też dobra opcja dla wszelkiego rodzaju obiektów na wynajem np. na Booking. Ważny jest tutaj też aspekt bezpieczeństwa, bo dzięki aplikacji mobilnej możecie mieć stały podgląd temperatury grzejnika, otoczenia i dostaniecie powiadomienia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości.

Chyba się starzeję, bo autentycznie jara mnie… grzejnik. No ale cóż począć, to bardzo dobry sprzęt, więc nie ma czemu się dziwić. Czy polecam? Nie jest to coś, co koniecznie musi być w każdym domu, ale jeśli tylko potrzebujesz efektywnego, a przy okazji efektownego grzejnika, to zdecydowanie warto na niego postawić.