Black Friday w Xiaomi. Promocje na sprzęty, którym możesz zarządzać jedną aplikacją – Xiaomi Home

Black Friday w Xiaomi

Promocje w ramach zbliżającego się Black Friday w Xiaomi ruszyły 6 listopada i potrwają do końca miesiąca. Z tej okazji firma przeceniła ogromną liczbę przedmiotów z praktycznie każdej dziedziny elektroniki. Poza obniżonymi cenami obowiązują dodatkowe promocje, jak codzienny prezent za złotówkę dodawany do zakupów. Wszystkie promocje możecie śledzić na stronie sklepu internetowego Xiaomi, gdzie pojawiają się stałe aktualizacje najnowszych ofert.

W aplikacji Xiaomi Home mam wszystko, nie tylko urządzenia Xiaomi

Aplikacja Xiaomi Home to zdecydowanie przedstawiciel tej lepszej i przydatnej grupy aplikacji do zarządzania domowymi urządzeniami. Sam korzystam z niej od długiego czasu, do zarządzania zarówno urządzeniami prywatnymi, jak i testowymi. Z racji tego, że często używam różnych testowych smartfonów, zarządzanie domowymi sprzętami mam przypisane do już nieco wiekowego, choć nadal bardzo sprawnego smartfonu. Na potrzeby tego materiału zainstalowałem aplikację na nowszym Xiaomi 12 Pro, żeby całość ładnie się prezentowała i tu mamy pierwszą zaletę Xiaomi Home – wytarczyło się zalogować na swoje konto i miałem dostęp do zarządzania wszystkimi swoimi urządzeniami bez konieczności jakiejkolwiek dodatkowej konfiguracji.

Dodawanie nowych sprzętów do Xiaomi Home jest banalnie proste. Zazwyczaj wystarczy je tylko uruchomić i już można je wyszukać w aplikacji. Na dobrą sprawę dodanie do Xiaomi Home wszystkich urządzeń, o których przeczytacie w tym materiale, zajęło mi mniej czasu niż wyjęcie ich z pudełek. Dużą zaletą programu jest możliwość zarządzania nie tylko sprzętem z bardzo bogatej oferty Xiaomi. Z poziomu aplikacji możemy zarządzać m.in. odkurzaczami Dreame, lampkami i żarówkami Yeelight, przełącznikami Aqara i można by tak długo wymieniać. W ich przypadku dodawanie do aplikacji jest równie proste i intuicyjne. Dzięki temu nie musicie instalować wielu różnych programów, a wszystkim można zarządzać wyłącznie z poziomu Xiaomi Home. Tak buduje się ekosystem.

Kolejną zaletą Xiaomi Home jest spójny interfejs. Bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystacie, co zobaczycie też na zdjęciach w dalszej części tekstu, interfejs aplikacji każdego z nich pozostaje spójny, dzięki czemu obsługa jest bardzo intuicyjna.

Możliwość połączenia ze sobą różnych urządzeń w jednej aplikacji pozwala na tworzenie różnych scenariuszy inteligentnego działania. Przykładowo możemy ustawić, że w momencie włączenia frytkownicy Air Fryer, oczyszczacze powietrza mogą pracować z wyższą mocą, bo być może będziemy dodatkowo coś gotować. Albo oczyszczacze mogą pracować z wyższą mocą w momencie, kiedy uruchomiony zostanie odkurzacz. Światło żarówek i lampek może być automatycznie zmieniane o konkretnej godzinie, albo w momencie, kiedy wykrywacz ruchu coś wykryje… Stopień skomplikowania i złożoności scenerii zależy wyłącznie od nas i naszych potrzeb. Z drugiej strony, samo dodawanie scenariuszy nie jest ani trochę skomplikowane i opiera się na prostym schemacie – jeśli dzieje się coś, to dany sprzęt ma wykonać określoną czynność.

A co ze stabilnością działania? Z Xiaomi Home korzystam regularnie od ponad dwóch lat i używam do tego smartfonu z 2017 roku. Aplikacja niezmiennie działa wzorowo. Nie miałem nigdy problemów z jej stabilnością, ani parowaniem kolejnych urządzeń. Choćby z tego powodu zawsze cieszy mnie, kiedy nowy lub testowany sprzęt mogę podłączyć właśnie do Xiaomi Home.

Z jakich urządzeń korzystam w Xiaomi Home? Jest to głównie oświetlenie, czyli żarówki Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential RGB oraz czujniki temperatury i wilgotności. Jeśli może przeszła Wam przez głowę myśl komu to potrzebne te wszystkie zabawki to dam Wam prosty przykład. Niedawno zaczęły mnie męczyć zatoki. Bolała mnie głowa, źle mi się oddychało. Z pomocą przyszły właśnie czujniki, które uświadomiły mnie, że problemem jest wilgotność powietrza w mieszkaniu, która momentami potrafiła spadać poniżej 30%. Przez ostatnie miesiące do Xiaomi Home podłączałem też lampki Yeelight, dwa odkurzacze Dreame, dwa odkurzacze Xiaomi, fontannę dla kota, nawilżacz powietrza i pewnie jeszcze kilka urządzeń, o których zdążyłem zapomnieć. Z każdego z nich korzystało mi się bardzo wygodnie, właśnie dzięki intuicyjnej obsłudze w aplikacji.

Co warto dodać do Xiaomi Home? Najlepiej coś z oferty na Black Friday

Od 6 do 30 listopada Xiaomi organizuje promocję z okazji Black Friday. Z tej okazji firma przecenia sporo urządzeń swojego ekosystemu. Na które z nich warto zwrócić uwagę?

Mi Smart Air Fryer

Zacznijmy od urządzenia, którego zakup sam mocno rozważam. Chcę w końcu jakoś usystematyzować posiłki i taki sprzęt może mi to znacznie ułatwić. Jak działa Mi Smart Air Fryer? Do pojemnika o pojemności 3,5l wrzucamy jedzenie – frytki, mięso, rybę, warzywa… W zasadzie co tylko chcielibyśmy upiec. Wybieramy jeden z gotowych programów, dostosowanych do konkretnej potrawy, zatwierdzamy i czekamy aż będzie gotowe. Tylko tyle i aż tyle.

Cały proces pieczenia odbywa się beztłuszczowo, w temperaturze od 30 do 200 stopni Celsjusza. Dodatkowo aplikacja Xiaomi Home może nam podpowiedzieć proste przepisy na przygotowanie bardziej wymyślnych dań. Wszystkim sterujemy z poziomu aplikacji lub za pomocą pokrętła i dotykowego ekranu OLED.

W ramach promocji Black Friday cena Mi Smart Air Fryer została obniżona z 399 do 299 zł.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

Urządzenie, którego zakup rozważałbym gdyby mój oczyszczacz wyzionął ducha. To jeden z tych sprzętów, który odwala w domu kawał solidnej, czarnej roboty, ale jego działanie nie do końca widać. Bo w końcu zajmuje się usuwaniem czegoś, czego… nie widać. Jako swego czasu całkowity sceptyk tego typu urządzeń, dzisiaj nie wyobrażam sobie bez niego życia. Widok starego filtra przy wymianie na nowy co pół roku bardzo skutecznie mnie w tym utwierdza. Jego kolor, delikatnie mówiąc, mocno odbiega od koloru nowego.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro jest wyposażony w potrójny filtr HEPA o wydajności 500 m3/h i potrafi uwolnić 8330l czystego powietrza na minutę. Obrazując, oczyszcza pomieszczenie o powierzchni 40 m2 w ciągu 15 minut. O tym, kiedy i jak pracować, Smart Air Purifier 4 Pro dowiaduje się dzięki swoim czujnikom. Za pomocą laserów wykrywa mikroskopijne cząstki PM2.5 oraz PM10, ale też kurz, sierść czy drobne cząstki, a do tego potrafi mierzyć temperaturę i wilgotność otoczenia. To miły dodatek.

Poza aplikacją Xiaomi Home, sterowanie może odbywać się za pomocą czytelnego, dotykowego ekranu OLED. Warto też wspomnieć, że poza trybami najwyższej wydajności, urządzenie pracuje niemal bezgłośnie, emitując dźwięki na poziomie zaledwie 33,7 dB.

W ramach promocji Black Friday Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro kosztuje 1 099 zł zamiast 1 299 zł.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Niemal bliźniacze urządzenie, ale w mniejszej obudowie i przeznaczone do nieco mniejszych pomieszczeń. Smart Air Purifier 4 Lite ma wydajność 360 m3/h i dostarcza 6000l czystego powietrza na minutę. Ma więc nieco mniejszą moc od pełnowymiarowego modelu.

Smart Air Purifier 4 Lite oferuje w zasadzie takie same możliwości, na czele z intuicyjną obsługą. Potrafi też eliminować nieprzyjemne zapachy dzięki wykorzystaniu aktywnego węgla, który odpowiada też za usuwanie szkodliwych gazów. W zależności od zanieczyszczenia otoczenia, filtr HEPA należy wymieniać co 6 do nawet 12 miesięcy, więc mamy do czynienia z wydajnym i bardzo oszczędnym urządzeniem.

Promocyjna cena Smart Air Purifier 4 Lite z okazji Black Friday to 549 zł zamiast 699 zł.

Xiaomi Robot Vacuum Mop E10

Jeden z najprostszych robotów odkurzających na rynku, nie mylić ze słabym. Oferuje wysoką moc ssania na poziomie 4000 Pa, potrafi mopować podłogi i ma wbudowany zbiornik na wodę z 3-poziomową regulacją oraz bardzo skutecznie wymiata zabrudzenia z kątów dzięki szczotce bocznej. Nie zabrakło tu funkcji jednoczesnego mopowania oraz odkurzania podłóg.

Dużą zaletą Xiaomi Robot Vacuum Mop E10 jest niska obudowa, mierząca zaledwie 8 cm. Dzięki temu jest to bardzo dobry wybór dla osób, które mają meble na nóżkach. Robot bez problemu pod nie wjedzie i kiedy z czasem zdarzy Wam się przesunąć meble, nie znajdziecie pod nimi nieskończonych połaci kurzu.

Poza sterowanie z poziomu aplikacji mobilnej robota możemy obsługiwać za pomocą komend głosowych. Wbudowany akumulator o pojemności 2600 mAh wystarcza na posprzątanie powierzchni do 150 m2 lub ok 110 minut pracy.

Promocyjna cena Xiaomi Robot Vacuum Mop E10 w ramach Black Friday to 799 zł, zamiast regularnych 899 zł.