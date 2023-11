Apple tym razem robi krok w tył – będzie RCS w iPhonie

Nie, Apple nie przejdzie na RCS

Apple niespodziewanie bowiem poinformował, że wdroży standard RCS w swoim komunikatorze. Kiedy? Dokładnie nie wiadomo, mowa jest w tej chwili dość enigmatycznie o przyszłym roku:

Pod koniec przyszłego roku dodamy obsługę uniwersalnego profilu RCS, standardu opublikowanego obecnie przez GSM Association. Wierzymy, że uniwersalny profil RCS zapewni lepszą interoperacyjność w porównaniu z SMS-ami lub MMS-ami. Będzie to działać równolegle z iMessage, który nadal będzie najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem przesyłania wiadomości dla użytkowników Apple.

Jak z wynika wypowiedzi rzecznika firmy, Apple nie zastąpi iMessage protokołem RCS, będzie on natomiast dodany jako kolejny. Jeśli zatem nawiążemy z iPhone rozmowę z posiadaczem innego iPhone, to komunikacja wciąż będzie przebiegała za pomocą iMessage, który firma uważa za najbezpieczniejszą formę. Wiadomość wysłana do użytkowników innego sprzętu będzie zaś w standardzie RCS, o ile oczywiście rozmówca ma aktywny ten protokół – jeśli nie, użyty zostanie klasyczny SMS/MMS. Standard komunikacji iMessage oznacza kolorem, być może zatem będziemy mieli aż trzy rodzaje dymków w aplikacji.

Apple podkreśla przy tym, że protokół iMessage jest bezpieczniejszy, zapewnia bowiem lepsze szyfrowanie wiadomości na całej trasie między rozmówcami i silną ochronę prywatności. Nie ma zatem planów odesłania go na emeryturę – pozostanie podstawowym sposobem wymiany wiadomości w ekosystemie Apple. RCS natomiast będzie miał podobny zestaw funkcji, działać będą powiadomienia o przeczytaniu, informacje o pisaniu, przesył wysokiej jakości zdjęć, można będzie też udostępniać lokalizację.

Apple zatem nie otwiera się na RCS, zamiast tego dokłada go do swojej aplikacji. Zarazem ma aktywnie się włączyć wraz z członkami GSMA w udoskonalanie protokołu, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa i szyfrowania, nie ma przy tym mowy o wprowadzaniu własnych rozwiązań nad głowami konkurencji, tylko o pełnoprawnych pracach nad standardem. Jest to poniekąd pstryczek w nos Google, który należał do najbardziej naciskających na przyjęcie przez Apple RCS, a zarazem szyfrowanie wiadomości w aplikacji Wiadomości na Androidzie wykonywane jest bez zachowania standaryzacji, ponad protokołem RCS.