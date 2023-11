Asus wyciął numer. Takiej modyfikacji RTX 4060 Ti jeszcze świat nie widział

Nie tylko producenci kart graficznych starają się tworzyć coraz to lepiej zmodyfikowane układy graficzne, ale także ich partnerzy biznesowi robią wszystko, aby w pozytywny sposób zaskoczyć klientów. Chiński oddział Asusa wprowadził na rynek kartę, której z pewnością będą zazdrościć użytkownicy z całego świata. Co w niej takiego, że chciałoby się ją mieć?

RTX 4060 Ti z dyskiem M.2 – jakie efekty to daje?

Modyfikacja ta to dodanie do karty graficznej dysku SSD w formie M.2 (2280). Może być on wykorzystywany nie tylko do przechowywania danych, ale również dodania mocy GPU. Model ten nosi pełną nazwę Asus RTX 4060 Ti Dual SSD. Dysk M2 łączy się z główną płytą karty poprzez interfejs PCIe 4.0, co pozwala procesorowi układu graficznego nie tylko na wymianę danych, ale również utrzymywanie właściwej temperatury dysku oraz dostarczanie mu niezbędnej mocy do zasilania. Dzięki temu w pełni wykorzystuje się szesnaście linii PCIe, które znajdują na karcie. W normalnej sytuacji cztery z nich są nieużywane – a tyle właśnie potrzebuje M.2 do podłączenia.

Na tym nie koniec. Tony Yu, menadżer produktu w Asus China, zamieścił materiał wideo pokazujący połączenie omawianej tu karty graficznej z RTX 4090 (ciekawostka – w Chinach jej sprzedaż jest zakazana). Dokonał tego wykorzystując adapter PCIe Gen 4×4. W efekcie silniejszy układ stał się drugą kartą graficzną dla komputera, jednak przepustowość nie jest wystarczająca, aby poprzez M.2 wykorzystać wszystkie możliwości 90-tki.

Czytaj też: RTX 4060 z własnym dyskiem twardym? To możliwe i ma sens

Ale wracając do samego układu Asus RTX 4060 Ti Dual SSD. Modyfikacja konstrukcji sprawia, że slot M.2 jest bliżej interfejsu karty. To w naturalny sposób skraca czas transferu sygnału i pozwala na zredukowanie ryzyka pojawienia się jakichkolwiek błędów. Przekłada się to na możliwość osiągnięcia pełnej wydajności przez GPU. Wszystko brzmi ciekawie, jednak nie zawsze takie rozwiązanie będzie dostępne.

Slot M.2 zadziała jedynie z płytami Intela z linii Z790, Z690 oraz H770. W przypadku płyt głównych od AMD jest znacznie lepiej – tutaj praktycznie wszystkie nowe potrafią obsłużyć tą ciekawą kombinację. Jednak warto odnotować możliwości związane z umieszczeniem dysku na karcie graficznej, ponieważ pokazuje nam to, że nie wszystko w tym temacie zostało już powiedziane i wciąż jest miejsce na innowacje.