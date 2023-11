Bez setki różnych bajerów. Oto BLOCK 98 – klawiatura dla osób chcących po prostu pisać

Lofree to działający na rynku od 2017 roku producent specjalizujący się w minimalistycznym designie urządzeń elektronicznych. Jego motto brzmi: “Build Your 2㎡” – co w rozwinięciu mówi, każdy metr kwadratowy powinien być odpowiednio zagospodarowany, aby mieściło się na nim wszystko, co potrzebne do użytkowania i bez zbędnych dodatków. Produkty sygnowane jego logo dzielą się na trzy kategorie: Życie (mamy tu propozycje AGD), Makeup (akcesoria do makijażu) oraz Office (sprzęt elektroniczny).

BLOCK 98 – retroklawiatura z nowoczesnymi możliwościami

Klawiatura mechaniczna BLOCK 98 powstała zgodnie z założeniem, że “mniej znaczy lepiej”. Łączy minimalistyczną estetykę z najnowszą technologią – można z niej korzystać na każdym systemie operacyjnym, może komunikować się z urządzeniami poprzez Bluetooth 5.0, Wi-fi 2.4 GHz oraz kablem przy użyciu portu USB C. Inspiracją dla jej designu były produkty Braun, dlatego mamy tu pomarańczowe pokrętła (jedno służy do do regulacji podświetlenia, głośności oraz trybu pracy – dostępnych jest 14 efektów świetlnych) oraz proste, “klockowe” przyciski TTC z możliwością łatwej wymiany.

Choć jest to klawiatura mechaniczna, ma pozwalać na bezgłośną pracę. Pomiędzy główną częścią a blokiem numerycznym znajduje się niewielki wyświetlacz, pokazujący informację o wciśniętym Capsie, działaniu bloku numerycznego, poziomie naładowania akumulatora oraz rodzaju połączenia z urządzeniem. Akumulator to 2000 mAh, a jego pełne ładowanie zajmuje 2,5 godziny. Wystarcza to na 80 godzin pracy bez podświetlenia lub 10 godzin pracy z efektami świetlnymi. Całość ważny 1090 gramów.

BLOCK 98 to produkt designerski, więc nie dziwi, że producent wycenił go na 169 dolarów, czyli nieco ponad 700 złotych. Na cenę wpływa także użycie wysokiej jakości materiałów – dotyczy to zarówno obudowy, jak i przełączników klawiatury (gdzie mamy m.in. posrebrzane sprężyny). Jeśli zatem ktoś ma chęć i ochotę, może zamówić klawiaturę nawet zaraz.