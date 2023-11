Chiny rozszerzą swoje wojsko. Teraz państwo celuje wyżej, niż kiedykolwiek wcześniej

Armia, marynarka, lotnictwo i siły rakietowe to za mało. Chiny mają tworzyć nowe Dowództwo Przestrzeni Bliskiej

Według doniesień z chińskiego magazynu South China Morning Post (SCMP), Chiny rozwijają aktualnie swoje możliwości wojskowe poprzez utworzenie “dowództwa przestrzeni bliskiej”. Ma to być zupełnie nowa, piąta już gałąź Ludowej Armii Wyzwolenia, która zostanie ustanowiona tuż obok armii, sił powietrznych, marynarki oraz stosunkowo niedawno ustanowionych sił rakietowych (PLA). Ma stanowić znaczący rozwój w strategii wojskowej, koncentrując się na domenie leżącej pomiędzy tradycyjnymi obszarami powietrznymi a kosmicznymi.

Czytaj też: Chiny wyprzedziły USA. Teraz mogą tworzyć ciche okręty podwodne bez atomu

Postępy w wojskowych technologiach doprowadziły do opracowania nowej broni, która nie jest charakterystyczna dla tradycyjnego podziału na armię, marynarkę wojenną i siły powietrzne. Stworzenie nowego dowództwa przez Chiny jest więc częścią odpowiedzi państwa na zmieniający się krajobraz współczesnej wojny, który teraz wykracza poza konwencjonalne trio i wymaga coraz bardziej specjalistycznych gałęzi. W tym konkretnym przypadku w grę wchodzi tak zwana “bliska przestrzeń”, która to zaczyna się około 20 km nad Ziemią i sięga do aż 100 km i jest aktualnie strategicznym obszarem, będącym poza zasięgiem standardowych samolotów i satelitów.

Czytaj też: Ta broń zmieni oblicze wojny. Chiny rozwiązały jej największy problem

Inicjatywa Chin dotycząca operacji w tej strefie może zapewnić państwu wyraźną przewagę strategiczną, ponieważ obecnie nie jest to obszar skupienia dla większości operatorów wojskowych. Znaczącym aspektem tego nowego dowództwa jest skupienie się na broni hipersonicznej, a więc technologii, którą Chiny aktywnie rozwijają. Różnego rodzaju pociski hipersoniczne są szczególnie odpowiednie do działań w przestrzeni bliskiej, jako broń znana z rozwijania wysokich prędkości, wykonywania złożonych manewrów i operowania zwykle właśnie na dużych wysokościach, co tyczy się zwłaszcza wariantu związanego z hipersonicznymi pojazdami szybującymi.

Czytaj też: Chiny ostrzegają świat. Chodzi o zakazaną broń

Raport SCMP sugeruje jednak, że Chiny pójdą o krok dalej i oprócz broni hipersonicznej, wykorzystają również w przestrzeni bliskiej drony zasilane energią słoneczną czy balony szpiegowskie zwiększające zdolności w zakresie nadzoru i komunikacji. W czasach konfliktu dowództwo to może odgrywać kluczową rolę w niszczeniu infrastruktury wroga, a w tym potencjalnych cywilnych obiektów przystosowanych do celów wojskowych. Oczywiście o ile Dowództwo Przestrzeni Bliskiej rzeczywiście powstanie.