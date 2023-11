Nowe słuchawki TWS od Creative, a w nich krzemowe głośniki. Technologia MEMS wchodzi na salony

Układy mikroelektromechaniczne jako takie nową technologią nie są. Rozwiązania tego typu już od lat są stosowane w telefonach komórkowych i to dzięki MEMS takie funkcje jak żyroskop czy akcelerometr udało się upchnąć w elektronice użytkowej. Zastosowanie piezoelektryków i krzemu stosunkowo niedawno udało się też zaadaptować do świata słuchawek. Otrzymujemy właśnie jeden z pierwszych przykładów w postaci produktów Creative Aurvana Ace i Creative Aurvana Ace 2. Zamontowane w nich przetworniki MEMS mogą reprodukować dźwięk o częstotliwości mieszczącej się w zakresie od 5 Hz do 40 kHz.

W serii Creative Aurvana Ace zastosowano system dwóch przetworników, który łączy technologię zaprojektowaną przez firmę xMEMS z niestandardowo dostrojonymi przetwornikami dynamicznymi o średnicy 10 mm. Obydwa modele słuchawek mają również hybrydowy system redukcji hałasu (ANC) bazujący na technologii Qualcomm cVc (Clear Voice Capture), sześć wbudowanych mikrofonów i baterię zapewniającą do 24 godzin czasu pracy. Obecność certyfikatu IPX5 oznacza zdolność do zapocenia sprzętu, bez obawy o jego działanie. Oczywiście komunikacja odbywa się z wykorzystaniem najnowszej wersji Bluetooth 5.3.

Creative otwiera świat słuchawek TWS na technologię MEMS

Creative Aurvana Ace i Creative Aurvana Ace 2 obsługują popularne kodeki audio, w tym LE Audio z kodekiem LC3, SBC, AAC, AptX i AptX Adaptive, zapewniając szeroką kompatybilność z różnymi źródłami dźwięku. Mimo wielu podobieństw, coś musi jednak odróżniać oba modele, prawda? Creative Aurvana Ace 2 mają na pokładzie technologię Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation (ANC), która dostosowuje i dostraja poziomy redukcji szumów w czasie rzeczywistym w oparciu o określone warunki otoczenia i dopasowanie wkładek dousznych. Do tego chodzi też obsługa kodeka Qualcomm aptX Lossless, dzięki czemu sprzęt może odtwarzać bezstratny dźwięk W rozdzielczości 16 bitów / 44,1 kHz.

Podstawowy model słuchawek Creative Aurvana Ace wyceniono na 130 dol. Model Creative Aurvana Ace 2 to wydatek rzędu 150 dol. Daty oficjalnej premiery rynkowej na razie nie ujawniono, ale od dziś można już składać zamówienia przedpremierowe. Podejrzewam, że nie będziemy musieli czekać długo na odpowiedź konkurencji, a kolejne produkty wykorzystujące technologię MEMS pojawią się lada moment na rynku. Jedna z zalet wykorzystania krzemowych głośników ujawnia się w niskiej konsumpcji energii elektrycznej, która w przypadku tej kategorii ma jednak duże znaczenie. Zwiększa się też odporność na uszkodzenia i wady fabryczne przez brak zewnętrznych części ruchomych (m.in. membran). Należy też docenić kompaktowość konstrukcji bazujących na technologii MEMS, przy jednoczesnym zmniejszeniu wagi. Nie dziwcie się więc, że czekam na ten przełom z niecierpliwością.