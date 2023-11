Fotograficzne gadżety – jak niewielkim kosztem uprzyjemnić sobie robienie zdjęć

Statyw GorillaPod

Po statyw sięgamy zawsze, gdy zachodzi potrzeba ustabilizowania aparatu lub smartfonu w konkretnym położeniu. Typowy statyw ma formę mniejszego lub większego trójnoga ze sztywnymi nogami, który można rozstawić na ziemii, stole itp, by zyskać stabilną podstawę do zdjęć.

Statyw Joby GorillaPro w wersji dla bezlusterkowców

Tytułowy GorillaPod, wymyślony przez firmę Joby jest jednak inny – wprawdzie także jest to trójnóg z głowicą do montażu urządzeń, ale jego nogi wykonane są z kulistych segmentów, stanowiących przeguby. Statyw jest więc elastyczny, można go wyginać na przeróżne sposoby, by zamocować smartfon lub aparat w bardzo nietypowych miejscach. Statywy GorillaPod można obwiązać wokół gałęzi, krzesła, metalowego prętu i w wielu innych, nietypowych miejscach. Dostępnych jest wiele rozmiarów, przeznaczonych do sprzętu różnej wagi i z wieloma mocowaniami – z głowicą kulową i bez, dla smartfonów, aparatów fotograficznych, kamer sportowych. Poręczny GorillaPod jest przyjacielem każdego forografa, który zagląda tam, gdzie go nie zaproszono i warto go mieć pod ręką.

Blenda

Fotografowanie ludzi jest jednym z najpopularniejszych rodzajów fotografii. Selfie, fotografia pamiątkowa, portret – blenda może się przydać przy każdym z nich. A co to w ogóle jest ta blenda? W skrócie, blenda to kawałek materiału, rozpiętego na elastycznym stelażu, który służy do tego, by odbijać za jego pomocą światło w kierunku fotografowanej osoby. Może mieć różne rozmiary, kształty i kolory – najpopularniejsza jest po prostu biała, ale często spotkać można także srebrną, odbijającą.

Różnobarwne blendy, matowe i błyszczące

Barwione są spotykane rzadziej, zmieniają bowiem kolor światła i stosowane są wtedy, kiedy potrzebny jest konkretny efekt. Po co używa się blendy? Odbite od niej światło jest bardzo przydatne, gdy fotografuje się pod światło – jest miękkie i rozjaśnia pierwszy plan. Przy fotografii w ostrym świetle słonecznym blenda umieszcozna w kontrze do słońca wypełnia kadr pośrednim światłem, łagodzi kontrasty i rozjaśnia cienie, które powstają od bezpośredniego oświetlenia, nadając miękkość fotografowanym obiektowm.

Blenda jest tania (mała kosztuje maksimum kilkadziesiąt złotych), lekka, a po zlożeniu zajmuje bardzo mało miejsca i da się ją nosić byle gdzie. Można ją trzymać w ręku samemu lub z pomocą innej osoby, oprzeć gdzieś albo zamocować na statywie, a efekt zdecydowanie będzie warty tego, by o niej pamiętać.

Surface Laptop Studio 2 oświetlony dwoma lampami RGB Newell Kathi Nano Pro

Światło sztuczne

Lampa LED RGB Ulanzi Vilim R70

Kiedyś, jeszcze nie tak dawno temu, gdy ktoś chciał pomóc sobie w fotografii światłem sztucznym miał w zasadzie dwie możliwości – przenośne lampy błyskowe i duże oświetlenie stałe, błyskowe lub ciągłe, z parasolkami lub softboxami. Warto o nich pamiętać, ale ja chciałem tu napisać o sprzęcie znacznie mniejszego kalibru. Rozwój LEDów pozwolił bowiem na skonstruowanie niewielkich, ale wydajnych lamp przenośnych, zasilanych z akumulatorów.

Lampa LED Newell RGB Kathi Nano Pro

Lampy pierścieniowe z montażem do smartfonu lub małej kamery pozwalają na wygodne wideorozmowy lub vlogowanie, małe, płaskie panele LED z montażem na sanki lampy błyskowej mogą posłużyć do łagodzenia kontastów w sposób podobny do blendy, a różnego rodzaju lampki RGB pozwolą na nieoczywite oświetlenie tła lub fotografowanego obiektu, tworzą efektowne, czasem nierzeczywiste kompozyche. Wydłużone, ręczne lampy LED (tzw miecze świetlne) w nocy przy długich ekspozycjach mogą służyć do „rysowania światłem” fantazyjnych kształtów, ograniczonych tylko fantazją operatora.

Lampa pierścieniowa

Namiot bezcieniowy

Jak sama nazwa wskazuje, służy on do fotografowania bez rzucania ostrych cieni – urządzenie takie jest skonstruowane w sposób, umożlwiający równomierne wypełnienie światłem kadru – małe urządzenia najczęściej dysponują własnym oświetleniem LED i nadają się do fotografowania aparatem fotograficznym lub smartfonem małych obiektów o wielkości do kilkunastu centymetrów. Namiot bezcieniowy jest niezbędny przy prostej fotografii produktowej, docenią go wszyscy, którzy hobbystycznie lub zawodowo przygotowują biżuterię i w zasadzie dowolne inne rękodzieło.

Namiot bezcieniowy

Tła fotograficzne i elementy scenografii

Arkusze szkolnego papieru kolorowego wykorzystane jako tło

Na rynku jest mnogość produktów, które służą do tworzenia profesjonalnych scenerii w studiach fotograficznych. Kto by chciał tym zajmować się zawodowo, powinien w pierwszej kolejności zainteresować się właśnie taką specjalistyczną ofertą. A jeśli po prostu mamy fantazję i chcemy bez zobowiązań sobie poeksperymentować z aparatem lub smartfonem? Wtedy warto rozejrzeć się i improwizować. Ciekawe efekty można osiągnąć sięgając po… szkolny papier kolorowy, który można porozkładać na stole w fantazyjne wzory, okleinę meblową, stare deski, choinkowe lampki led, schowane za arkuszem bibuły.

Jesienne liście, jarzębina i ciepłe światło z lampy RGB

Jesienią warto wyjść i nazbierać jarzębiny i kolorowych liści, które nawet w wersji zasuszonej mogą tworzyć interesującą scenerię. Wiosną – gałązka z kwitnącymi kwiatami zrobi to samo. Poza tym przydać może się w zasadzie wszystko – sztuczny mech, doniczki, kolorowe kości do gier RPG (im bardziej różnorodne, tym lepiej), barwne szło – serio, tu największym ograniczeniem jest wyobraźnia. Mając trochę światła i pomysłów można wyczarować niezwykłe rzeczy.

Filtry fotograficzne

Filtry nie są częstym dodatkiem do smartfonów, kojarzy się je przede wszystkim z aparatami fotograficznymi. Filtry do smartfonów nie są zbyt wygodne w użyciu, zapina się je na miejscu najczęściej za pomocą różnego rodzaju klamer. Jeśli chodzi o typy filtrów, to zasadniczo można tu wskazać kilka popularnych rodzajów:

Smartfonowe mocowanie do filtrów

kołowy polaryzacyjny – można nim przyciemnić niebo, uwydatnić chmury, przygasić odblaski na szkle lub powierzchni wody, nadać soczystości kolorom roślin

filtr neutralny szare (ND) – spotyka fultry różnej siły, wszystkie jednak służą do przedłużenia ekspozycji. W aparatach fotograficznych pozwala uzyskać rozmycie obiektów w ruchu, efekt „płynącej wody” czy smug świateł za pojazdami. W smartfonach używa się filtrów ND dość rzadko, podobny efekt można bowiem uzyskać technikami obliczeniowymi, więc najczęściej używa się ich przy filmowaniu, gdy operatorowi zależy na uzyskaniu kinowej szybkości migawki.

filtry efektowe – szeroka kategoria, służąca do tworzenia różnego rodzaju efektów świetlnych – gwiazdek, zamglenia, efektów pryzmatycznych, efektu puzzle – fantazja producentów jest bardzo bogata i każdy znajdzie tu zapewne coś dla siebie.

Z pogranicza gadżetu i niezbędnika

Niezbędnik miłośnika czystej matrycy: gruszka do odkurzania i LensPen

Do tej kategorii wrzuciłbym w zasadzie te wszystkie urządzenia okołofotograficzne, bez których nie wyobrażam sobie fotografowania. Gruszka fotograficzna, LensPen do czyszczenia matrycy w bezlusterkowcu na sucho, bezpyłowa ściereczka i płyn do czyszczenia optyki (przydatne i przy smartfonie), pilot do zdalnego wyzwalania aparatu (w smartfonie taką rolę dobrze pełni smartwatch – polecam) – jestem pewien, że każdy ma (lub kiedyś będzie miał) swój zestaw podobnych przydatnych przedmiotów i chętnie poznam wasze sugestie.