Szukasz pamięci DDR5? G.SKILL ma dla ciebie coś specjalnego

Pamięci DDR5 G.SKILL Ripjaws S5

Jeśli kojarzysz markę G.SKILL od kilku lat, to z pewnością kojarzysz też moduły z serii Ripjaws. Tych nie mogło zabraknąć w piątej generacji DDR5, w której to producent zapewnił im odświeżony wygląd pasywnych radiatorów i odseparował od swoich pozostałych (podświetlanych) modeli, nadając im nazwę Ripjaws S5. Te modele DDR5 powinni pokochać zwłaszcza ci, którzy posiadają rozbudowane chłodzenie powietrzne w swoich komputerach, a to przez niewielką wysokość (33 mm), dzięki której pamięci nie będą zawadzać wieży radiatora. Wszystko dzięki temu, że porzuciły rozbudowane wizualnie radiatory na nieco mniej odważne, bo minimalistyczne, ale i tak nadal przyjemne dla oka chłodzenia pasywne.

Aktualnie DDR5 z serii Ripjaws S5 możemy kupić łącznie w dwóch wersjach kolorystycznych, dzięki czemu możemy dobrać najlepszy wariant do płyty głównej, obudowy i karty graficznej. Jeśli idzie o ich możliwości oraz cenę, musicie przygotować przynajmniej 409 złotych na zestaw 2×16 GB o transferze 5600 MT/s (MT/s ekwiwalent określenia MHz, tyle że technicznie poprawny) i opóźnieniu rzędu CL40. 520 złotych przyjdzie nam zapłacić za identyczny zestaw białych modułów 2×16 GB DDR5-5200 z opóźnieniem CL36, a jeśli chcecie czegoś specjalnego pod kątem transferów, to musicie już wyłożyć prawie 680 złotych, aby zapewnić sobie zestaw 2×16 GB DDR5-6800 z opóźnieniami rzędu CL34 i ze wsparciem profili podkręcania XMP 3.0. Dlatego zresztą powinni zainteresować się nimi zwłaszcza ci, którzy postawili na platformę Intela.

G.SKILL wie jednak, że 32 GB dla niektórych mogą być niewystarczające i stąd dostępne do kupienia nietypowe zestawy 2×24 GB i już najbardziej racjonalne, jeśli o przyszłościowe platformy idzie, zestawy 2×32 GB. Te kosztują od 989 do prawie 1300 złotych i nawet w najtańszym wydaniu zapewniają solidne 6000 MT/s przy opóźnieniu CL30. Innymi słowy, w rodzinie Ripjaws S5 od G.SKILL każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli ostatnie, czego potrzebuje, to szereg światełek w finezyjnym dyfuzorze na swojej płycie głównej.

RGB widzę w tej obudowie! Czyli DDR5 G.SKILL Trident Z5 RGB

Było coś minimalistycznego i stonowanego, to czas podkręcić temperaturę mocy RGB, bo umówmy się – kolorowe światełka na naszych stanowiskach po prostu wręcz kochamy. Firma G.SKILL doskonale o tym wie, zapewniając nam od długiego czasu dostęp do rodziny pamięci DDR5 Trident Z5 RGB, która przyjmuje wiele wariantów, jeśli idzie o jej ogólne możliwości potwierdzone profilami XMP 3.0, ale niezależnie od wydajności i pojemności, zawsze ma do zaoferowania smukłą, wysoką obudowę w formie pasywnego chłodzenia, którą wieńczy szeroki dyfuzor uzbrojony w sterowalne diody.

DDR5 Trident Z5 RGB otwiera zestaw 2×16 GB o transferze 5200 MT/s i opóźnieniach na poziomie CL36 za 549 zł. Ile kosztuje podświetlenie i bardziej rozbudowany radiator? Porównajcie sobie ze wspomnianymi wcześniej modelami Ripjaws S5. Pewne jest jednak jedno – im wydajniejszy wariant, tym więcej musimy na niego wyłożyć, co… oczywiście ma sens i co potwierdza model DDR5-5600 o opóźnieniu CL40 za 580 zł oraz droższy o 9 zł wariant z CL40. O ile zasady są proste – im więcej MT/s i im niższa liczba przy CL, tym lepiej, tak w praktyce to od aplikacji najczęściej zależy, czy działają lepiej na niższym opóźnieniu i wyższym taktowaniu, czy odwrotnie.

Większość aplikacji preferuje jednak ten drugi najczęściej spotykany na rynku duet, więc polujcie na nowe DDR5 z głową. Zwłaszcza że wybierać jest naprawdę w czym, bo dokładając 50 złotych do wspomnianych modeli, zapewnicie sobie już dostęp do 32-GB zestawu (2×16 GB) DDR5-6000 o opóźnieniu CL30. Dla najbardziej wymagających istnieją nawet zestawu o transferze 7800 MT/s i opóźnieniu CL36, ale to już koszt rzędu 1157 złotych. To praktycznie tyle, ile musicie wydać na zestawy Trident Z5 RGB w formie dwóch 32-GB DDR5-6000 i DDR-6400 o opóźnieniach CL30/CL32, więc sami musicie zdecydować, czego aktualnie potrzebujecie. Tyczy się to również wyboru między czarną i białą wersją kolorystyczną. Szukasz czegoś skromniejszego? G.SKILL również się o to postarał i wkrótce wprowadzi na rynek zestaw DDR5-8400 CL40 w formie 2 modułów o pojemności 24 GB każdy.

Wreszcie coś dla Ryzenów, czyli G.SKILL Trident Z5 Neo RGB

O ile dwie wcześniejsze oferty od G.SKILL były kierowane raczej do platform Intela, tak seria Trident Z5 Neo RGB to już sprzęt stworzony specjalnie z myślą o Ryzenach nowej i starej generacji. Powód? Obecność nie profili XMP 3.0, a EXPO, o których więcej możecie przeczytać tutaj. W skrócie? Te profile zapewniają wam, że pamięci będą oferowały pełnię swoich możliwości na konkretnych platformach, a że po raz pierwszy w historii AMD postarało się o własne profile, niestety nowy standard odbił się nieco na wycenie modeli, co potwierdza najniższy w drabince cenowej zestaw Trident Z5 Neo RGB za 601 zł, który ma do zaoferowania dwa moduły o pojemności 16 GB i transferze 5600 MT/s z opóźnieniem CL30. Inną kwestią jest to, czy ponad 50 zł powinno kosztować obniżenie opóźnienia o CL6, porównując ten model do podstawowego Trident Z5 RGB.

Odrzucając jednak na bok porównania platform Intela i AMD pod kątem cenowym, następny model Trident Z5 Neo RGB potwierdza, że G.SKILL wie, jak robić dobre pamięci pod konkretne platformy. Nie od dziś wiadomo, że Ryzeny znacznie bardziej “lubią się” z pamięciami operacyjnymi o niższym opóźnieniu, więc kosztujący 620 zł 32-GB zestaw zamiast puszczać się w pogoń za wyższym taktowaniem, skupił się na obniżeniu opóźnienia do CL28, choć z drugiej strony za 1 zł mniej możemy mieć DDR5-6000 o opóźnieniu CL36, więc wybór ciągle mamy szeroki.

Dla osób z zasobniejszym portfelem znalazły się też konfiguracje 2×32 GB o nieprzeciętnej konfiguracji, bo transferze 6000 MT/s i opóźnieniu CL30 (za 1300 zł) oraz model o opóźnieniu wyższym o CL2 za 1169 złotych. Jak widzicie na zdjęciach, poza napisem nic nie odróżnia modeli Trident Z5 Neo RGB od Trident Z5 RGB, więc zwolennicy AMD mogą liczyć na dokładnie ten sam fenomenalny wygląd i podświetlenie.