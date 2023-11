Galaxy S24 gamingowym monstrum na miarę Steam Decka? Samsung, AMD i Qualcomm coś wspólnie pichcą

Nie da się ukryć, że DLSS (Deep Learning Super Sampling) od Nvidii jest obecnie wiodącą w branży technologią skalowania przestrzennego w grach pecetowych, która znacząco podnosi poziom cyfrowej rozrywki, nawet na słabszych komputerach. W działce mobilnej też sporo się dzieje, bo już dwa lata temu Samsung zapowiedział autorski SoC Exynos 2220, który miał na pokładzie rozwiązanie obsługujące raytracing. Niestety ówczesna wydajność wbudowanego GPU Xclipse 920 opartego na AMD RDNA nie była wystarczająca do uruchamiania gier z raytracingiem przy płynnej liczbie klatek na sekundę, a w dodatku na rynku brakowało kompatybilnych tytułów.

Tym razem szanse powodzenia projektu są większe, bo według doniesień z rynku, Samsung połączył siły z AMD i Qualcomm nad oprogramowaniem sprowadzającym technologię FSR (FidelityFX Super Resolution) do urządzeń mobilnych z serii Galaxy S24. FSR renderuje grafikę gry w niższej rozdzielczości, aby poprawić liczbę klatek na sekundę, a następnie wykorzystuje sztuczną inteligencję do przeskalowania rozdzielczości. W ten sposób uzyskuje się wyższą liczbę klatek na sekundę kosztem nieznacznego obniżenia szczegółów grafiki. FSR ma oczywiście konkurować ze wspomnianym DLSS. A ponieważ sam raytracing potrafi rzucić na kolana najpotężniejsze jednostki GPU, wszelkie rozwiązania generujące dodatkowe klatki w grach (np. DLSS czy FSR) są tu wręcz na wagę złota.

Exclusive: AMD, Samsung, and Qualcomm have decided to jointly develop 'FidelityFX Super Resolution (FSR)' in order to compete with NVIDIA's DLSS, and it is anticipated that FSR technology will be implemented in Samsung's Galaxy alongside ray tracing in the future. pic.twitter.com/m4S8MFB601 — Revegnus (@Tech_Reve) November 3, 2023

Galaxy S24 pod kontrolą Exynosa 2400 lub Snapdragona 8 Gen 3

Wiemy już, że Samsung wrócił do dwóch wersji serii Galaxy S24, które będą sprzedawane zależnie od miejsca z innym SoC na pokładzie. Do Europy ma wrócić Exynos, natomiast wariant ze Snapdragonem będzie dostępny m.in. w USA. Nawiązanie współpracy z AMD i Qualcommem daje szansę na to, że FidelityFX Super Resolution pojawi się w obu wariantach urządzenia. Warto przypomnieć, że chip A17 Pro od Apple i Snapdragon 8 Gen 3 obsługują już raytracing, więc dla Samsunga i Exynosa 2400 to swoiste być albo nie być. Żeby było śmieszniej, Qualcomm ma już swoje własne FSR w Snapdragonie 8 Gen 3 (nazywa to GSR, czyli Game Super Resolution). Jak w tę intrygującą kombinację wpasuje się technologia od AMD? Pozostaje nam poczekać do stycznia.

Czytaj też: To mają być najinteligentniejsze smartfony w historii. Wszystko, co wiemy o Galaxy S24 przed premierą

W powyższym materiale Joanna zebrała wszystko co wiemy o Galaxy S24 (w szczególności o dwóch pierwszych wariantach) i wygląda na to, że dostaniemy solidną porcję nowości. Samsung ma rzekomą ambicję przekształcenia serii Galaxy S24 w “najinteligentniejsze smartfony ze sztuczną inteligencją w historii”. W całej serii poza podstawowym modelem Galaxy S24 i wariantem S24+ będzie również najmocniejsza wersja, czyli S24 Ultra. Pod względem wizualnym nie spodziewałbym się rewolucji (raczej ewolucji), ale to co zadzieje się pod maską będzie dużo ciekawsze, szczególnie w kontekście wspomnianych rozwiązań wykorzystujących AI. Ostatni bastion, który dzielnie bronił się przed SI chyba będzie zmuszony do kapitulacji.