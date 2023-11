Data premiery nowych flagowców ujawniona? Wszystko, co wiemy o Galaxy S24 przed premierą

Osobny zbiorczy tekst o ultraflagowcu Galaxy S24 Ultra znajdziecie tutaj, tymczasem teraz skupię się na dwóch pozostałych modelach z serii – Galaxy S24 i Galaxy S24+. Oba te smartfony będą do siebie bardzo podobne, zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i specyfikację. Sprawdźmy więc, co już o nich wiemy.

Galaxy S24 i Galaxy S24+ – wszystko, co już wiemy

Dotychczasowe przecieki są zgodne – po ujednoliceniu wyglądu modułu aparatów w serii Galaxy S23, przyszłoroczne Galaxy S24 nie dostaną żadnych większych zmian w projekcie. Samsung wprowadził spójny wygląd swoich smartfonów i zapewne przez dłuższy czas będzie się go ściśle trzymał. Co prawda nie oznacza to, że nadchodzące urządzenia będą takie same, jak ich poprzednicy. Zdecydowanie nie – po prostu różnice nie będą kolosalne, ale za to całkiem wyraźnie inspirowane konkurencją. Rendery, które trafiły do sieci pokazują nam, że Samsung trochę spłaszczył krawędzie modelu podstawowego i Plus, co w połączeniu z metalem, z którego wykonano ramki, mocno przypomina projekt iPhone’ów 12, 13 i 14. Najnowsze modele od Apple’a zostały już bardziej zaokrąglone.

Wydawało się, że na tym podobieństwa do konkurencji się skończą, ale o dziwo – Samsung zamierza iść o krok dalej. Plotki wskazują bowiem, że też postawi na tytanowe wykończenie Galaxy S24 i co najważniejsze, nie ograniczy się tylko do modelu Ultra. Zgodnie z plotką, Samsung nie będzie dyskryminował swoich urządzeń z najwyższej półki – przynajmniej nie pod tym względem. Zapewne tak samo, jak w przypadku Apple’a i tutaj tytan znajdzie się tylko w ramce bocznej.

Render Galaxy S24 | Źródło: Smartpix i @OnLeaks



Smartpix i @OnLeaks wspominają, że Galaxy S24 będzie nieco wyższy i szerszy od swojego poprzednika, a jego wymiary wyniosą około 147 x 70,5 x 7,6 mm. Wszystko dlatego, że zamiast ekranu o przekątnej 6,1”, Samsung postawi na panel 6,17-calowy. Co do modelu Plus nie mamy dokładnych wymiarów, ale wspomina się o 6,55-calowym ekranie. Podczas gdy Galaxy S24 postawi na wyświetlacz AMOLED, na pokładzie Plusa znajdzie się Dynamic AMOLED 2X, ten sam, który dostaniemy w modelu Ultra. Ona modele mają obsługiwać dynamiczną częstotliwość odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz. Ich poprzednicy mogli obniżyć częstotliwość tylko do 48 Hz, więc byłoby to duże ulepszenie i mogłoby pomóc wydłużyć żywotność akumulatorów. Co do rozdzielczości, dostaniemy tu odpowiednie FHD+ i WQHD+. Oba modele zaoferują też jasność szczytową na poziomie 2500 nitów.

W kwestii aparatów nowe plotki sugerują, że specyfikacje pozostaną zasadniczo takie same. Leakerzy najbardziej skupiają się na modelu Ultra, więc co do dwóch pozostałych wciąż nie mamy za dużo informacji. Dla przypomnienia, konfiguracje aparatów w tym roku prezentowały się następująco:

50 Mpix (f/1.8, OiS)

12 Mpix (f/2.2, 120°)

10 Mpix (f/2.4, OiS)

12 Mpix (f/2.2) do selfie

Nie spodziewamy się, by Samsung jakoś mocno zaszalał. Zapewne postawi na nieco nowsze sensory i ewentualne ulepszenia stojące po stronie oprogramowania.

Render Galaxy S24 | Źródło: Smartpix i @OnLeaks

Najbardziej interesująco wygląda kwestia chipsetu. Wciąż mówi się, ze Samsung znów postawi na dwa różne SoC – na rynku europejskim ma pojawić się Exynos 2400, a reszta świata dostanie Snapdragona 8 Gen 3. O ile o wydajność układu od Qualcomma możemy być spokojni, o tyle martwi nas ten Exynos. Już w poprzednich generacjach Galaxy S byliśmy świadkami wielu problemów z tym chipsetem, które mocno denerwowały użytkowników. Czy Samsung zafunduje nam powtórkę z rozrywki? Możliwe, że nie.

Samsung Semiconductor zorganizowała w San Jose w Kalifornii wydarzenie System LSI Tech Day, podczas którego mogliśmy rzucić okiem na nadchodzący flagowy chipset mobilny Exynos 2400, który obiecuje ogromny skok wydajności. Zgodnie z zapewnieniami producenta, Exynos 2400 zapewnia 1,7-krotny wzrost wydajności procesora i 14,7-krotny wzrost wydajności AI w porównaniu do Exynos 2200. Producent postawił na procesor graficzny Xclipse 940 oparty na architekturze AMD RDNA 3, oferujący mobilne śledzenie promieni, które zapewnia bardziej realistyczne wrażenia w grach dzięki ulepszonemu renderowaniu cieni, odbić i oświetlenia.

W oparciu o plotki i niedawny wyciek testów porównawczych Exynos 2400 został wyprodukowany w najnowszym procesie 4 nm LPP+ firmy Samsung. Chip prawdopodobnie będzie wyposażony w 10-rdzeniowy procesor w konfiguracji 1+2+3+4, ze wszystkimi rdzeniami opartymi na architekturze ARMv9. Wyciek sugeruje, że główny rdzeń Cortex-X4 taktowany jest zegarem 3,1 GHz wraz z 2 rdzeniami Cortex-A720 taktowanymi zegarem 2,9 GHz. Mniej wymagające zadania obsłużą 3x rdzenie Cortex-A720 o taktowaniu 2,6 GHz i 4x Cortex-A520 o częstotliwości 1,8 GHz. To jednak tylko nieoficjalna specyfikacja, tę prawdziwą poznamy w późniejszym terminie. W dodatku to, co na papierze to jedno, a inna sprawa, jak ten układ będzie spisywał się w praktyce.

Render Galaxy S24+ | Źródło: Smartpix i @OnLeaks

W przeciekach nie zabrakło też kilku szczegółów dotyczących akumulatorów i ładowania. W modelu podstawowym pojemność ogniwa będzie wynosiła 4000 mAh, a maksymalna prędkość szybkiego ładowania – 25 W. Tak, Samsung wciąż trzyma się tak żałośnie powolnego ładowania. W przypadku Galaxy S24+ będzie już trochę lepiej, bo akumulator 4900 mAh będzie obsługiwał ładowanie 45W, a więc takie samo, jakiego oczekujemy po Galaxy S24 Ultra.

[Aktualizacja] Samsung chce postawić na sztuczną inteligencję w swoich nadchodzących flagowcach

Wygląda na to, że już wkrótce sztuczna inteligencja na dobre rozgości się w naszych smartfonach. Niedawno Google wprowadził na rynek serię Pixel 8 z wieloma nowymi narzędziami AI, takimi jak Magic Editor i tapety generowane przez sztuczną inteligencję. Krążą też plotki, że również Apple chce pod tym względem mocno wzbogacić przyszłorocznego iPhone’a 16. Nie dziwi więc najnowszy przeciek, wedle którego także Samsung coś szykuje w tym kierunku. SamMobile, powołując się na anonimowe źródło, twierdzi, że Samsung chce przekształcić serię Galaxy S24 w „najinteligentniejsze smartfony ze sztuczną inteligencją w historii”. Ma to obejmować implementację funkcji prosto z ChatGPT i Google Bard. Może to obejmować możliwość „tworzenia treści i historii” na podstawie danych wprowadzanych przez użytkownika.

Podobno Samsung rozważa też dodanie funkcji zamiany tekstu na obraz do Galaxy S24. Umożliwiłoby to użytkownikom generowanie obrazów na podstawie opisów tekstowych, co byłoby przydatne przy tworzeniu postów, prezentacji i innych treści wizualnych w mediach społecznościowych. Nacisk Samsunga na kwestie związane z SI może również skutkować ponownym skupieniem się na Bixby, czyli swoim asystencie głosowym. Nie byłoby to nic dziwnego, biorąc pod uwagę kroki podjęte przez Google czy Amazona.

[Aktualizacja] Kiedy premiera serii Galaxy S24?

Samsung znany jest z dość regularnego harmonogramu premier. Seria Galaxy S prezentowana jest najczęściej w pierwszym kwartale, głównie w lutym. Galaxy S23 debiutował właśnie w tym miesiącu, tak samo Galaxy S22 i pomijając nieco przyspieszoną premierę Galaxy S21, od dobrych kilku lat Samsung trzyma się właśnie lutego. Podobną regularność widać było w przypadku składaków, choć w tym roku firma zdecydowała się na pewne zmiany. Wydarzenie, na którym zobaczyliśmy Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 odbyło się pod koniec lipca, rzekomo po to, by zyskać trochę więcej czasu przed pojawieniem się iPhone’ów 15.

S24 to launch on January 18? pic.twitter.com/J1fXbMo1oR — Revegnus (@Tech_Reve) September 26, 2023

Ice Universe zdradził niedawno, że Samsung może przyspieszyć także premierę przyszłorocznych flagowców i to prawdopodobnie z podobnego powodu, co składaki – by iPhone’y zbyt długo nie dominowały rynku. Leaker wskazuje na 18 stycznia 2024 roku jako datę wydarzenia Unpacked.

Teraz po raz kolejny pojawiły się doniesienia dotyczące premiery i co ciekawe, wciąż wskazują na styczniową datę. Koreański serwis Biz SBS ujawnił, że Galaxy S24 zostaną zaprezentowane 17 stycznia w USA. Co prawda mamy tutaj lekką różnicę, ale ta może wynikać po prostu z różnicy czasu pomiędzy Koreą a Stanami Zjednoczonymi. Niezależnie jednak od tego, który dzień faktycznie wybierze Samsung, coraz więcej wskazuje na to, że wydarzenie faktycznie odbędzie się w styczniu. Serwis w swoim raporcie zdradził również, że kolejnym powodem, dla którego południowokoreański gigant przyspieszy debiut flagowców, ma być chęć zwiększenia przychodów po spowolnieniu sprzedaży półprzewodników.

Ile w tym prawdy? Dowiemy się niestety dopiero za kilka tygodni, bo nie ma co się spodziewać, by Samsung ujawnił coś oficjalnego szybciej niż pod koniec grudnia lub na początku stycznia.