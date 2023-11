Co z zasilaniem GeForce RTX 4080 Super? Różnie mówią

Ostatnie plotki mówiły nam, że nowe modele kart RTX 40 mogą mieć wyższe wymagania co do poboru mocy niż poprzednicy. Jednak teraz pojawiają się przecieki sugerujące, że zapotrzebowanie na moc pozostanie niezmienione. To istotna informacja dla osób czekających na nowy model RTX 4080 Super.

Jakiego zasilania wymaga RTX 4080 Super?

Linia RTX 4080 to modele kuszące większą wydajnością niż 4070 i niższą ceną w porównaniu z 4090. Wyniki sprzedaży są z pewnością dla Nvidii zadowalające, ponieważ postanowiła “pójść za ciosem” i dokonać ich odświeżenia. Po ogłoszeniu tej informacji pojawiły się od razu sprzeczne doniesienia co do wymagań sprzętowych tych modeli. Niektóre przecieki mówiły, że będą bardziej energożerne, inne wręcz przeciwnie – że udało się wszystko lepiej zoptymalizować, przez co będą potrzebować mniej mocy. Prawda jak zwykle lezy pośrodku.

Użytkownik platformy X o nicku “Kopite7kimi”, który znany jest z przecieków potwierdzających się później w praktyce, opublikował dzisiaj informację, że konsumpcja mocy nie zmieni się w stosunku do poprzedników, czyli nadal będzie to TDP na poziomie 320 W, a w przypadku 4070 – 285 W. Jedynym wyjątkiem ma być RTX 4070 Super, gdzie TDP wzrośnie o 20 W. A co wiemy o modelu RTX 4080 Super poza tym?

Spodziewamy się, że zostanie tu zastosowany procesor graficzny AD103 z 10 240 rdzeniami CUDA oraz 20 GB pamięci GDDR6X. Oczywiście to również wyłącznie informacje z przecieków i plotek, gdyż sama Nvidia póki co niczego oficjalnie nie zapowiedziała. Podobne przecieki dotyczą RTX 4070 Ti oraz 4070 Super. W pierwszym przypadku nie jest pewne, czy zostanie zastosowany AD103 czy AD102, jednak przecieki są zgodne co do 8448 rdzeni CUDA i 16 GB pamięci GDDR6X. W drugim ma pojawić się 7169 rdzeni CUDA, a procesorem będzie prawdopodobnie A103.