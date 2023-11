Home Nauka Przełomowe odkrycie! Naukowcy odkryli co znajduje się w otoczeniu gwiazdy poza naszą galaktyką

Kiedy spoglądamy w nocne niebo, niezależnie czy za pomocą gołych oczu, lornetki, czy amatorskiego teleskopu, w zależności od warunków obserwacyjnych widzimy mniej lub więcej gwiazd. Kiedy warunki są lepsze, nie ma Księżyca, jest czyste niebo, gwiazd widzimy więcej. Gdy przyłożymy do oczu lornetkę lub okular teleskopu, zobaczymy gwiazd jeszcze więcej. Jednak za każdym razem nawet najjaśniejsze lub najbliższe gwiazdy widzimy jako pojedyncze punkty świetlne. Nie jesteśmy w stanie za pomocą takiego instrumentu zobaczyć gwiazdy jako tarczy. Astronomowie mają jednak wiele narzędzi, które pozwalają im badać gwiazdy, ich budowę oraz bezpośrednie otoczenie w sposób znacznie bardziej szczegółowy. Dzięki temu obserwując prawdziwe żłobki gwiezdne, jesteśmy w stanie dostrzec wyzierające z obłoków pyłu nowe gwiazdy, które wciąż jeszcze nabierają masy, przyciągając ją do siebie z otoczenia. Takie powstające gwiazdy z jednej strony już świecą, z drugiej wciąż otoczone są dyskami akrecyjnymi, z których po spirali opada na nie pył i gaz. Aby jednak coś takiego dostrzec, rzeczona gwiazda powinna znajdować się względnie blisko nas. A przynajmniej tak było do teraz.