Huawei Eyewear 2 już w Polsce. To inteligentne okulary do połączeń głosowych i słuchania

Inteligentne okulary to dość niszowy produkt, ale jeśli lubicie takie gadżety, Huawei Eyewear 2 powinny się wam spodobać

Huawei postarał się, by nowa generacja okularów cechowała się świetnym designem i wytrzymałością. Do wyboru mamy dwie wersje oprawek – awangardowe Browline wykonane ze stopu tytanu typu beta o wadze bez soczewek wynoszącej zaledwie 4,7g oraz klasyczne Semi-Frame. Ta druga wersja jest bardziej uniwersalna, w kolorze czarnym, a oprawki wykonano z włókna celulozowego i stopu metali. Oba rodzaje ramek umożliwiają zastosowanie szkieł korekcyjnych – oryginalnie okulary sprzedawane są ze szkłami bez korekcji. Jeśli więc macie wadę wzroku, nic nie stoi na przeszkodzie, by wstawić w te oprawki szkła korekcyjne. Huawei poprawił też ergonomię, skracając zauszniki o 33 mm i zwężając je aż o 20%. Uszczuplono również końcówki o 28%, wszystko po to, by noszenie Eyewear 2 było jak najbardziej komfortowe. Producent spędził naprawdę dużo czasu konstruując ulepszenia takich drobnych elementów jak noski i zawiasy. W dodatku okulary uzyskały stopień wodo- i pyłoszczelności IP 54, więc złe warunki atmosferyczne im niestraszne.

Przejdźmy jednak do najważniejszego, czyli do tego, co takie inteligentne okulary oferują. Jak już wspomniałam na początku, zostały stworzone do słuchania i prowadzenia rozmów. Na pokładzie znalazł się potrójny dynamiczny przetwornik kierunkowy oraz architektura akustyczna z dwoma cewkami i czterema magnesami. W porównaniu do pierwszej generacji daje to nawet o 30% wyższą głośność multimediów. Dzięki otwartej konstrukcji audio nie wszystkie dźwięki z otoczenia są wygłuszone. Można więc bezpiecznie słuchać ulubionej muzyki, podcastu czy audiobooka niezależnie od tego, gdzie akurat jesteśmy i co robimy. Dźwięki z otoczenia wciąż będą do nas docierać, ale jednocześnie prywatność rozmów jest zapewniona – nikt postronny nie usłyszy tego, co mówi nasz rozmówca. Odpowiada za to technologia technologii odwróconego pola dźwiękowego 2. Generacji, która kieruje dźwięk precyzyjnie w stronę kanału słuchowego.

Skoro mówimy o inteligentnych okularach, to nie mogło tutaj zabraknąć inteligentnych funkcji. Huawei Eyewear 2 same dostosują poziom głośności do miejsca, w którym się znajdujemy. Jeśli będziemy w cichszym miejscu, również wydobywające się z urządzenia dźwięki będą cichsze, by nie rozpraszać innych i zapewnić prywatność podczas rozmów. Dwa mikrofony umieszczono 20 mm bliżej ust, dzięki czemu skuteczniej zbierają głos. Udoskonalono także konstrukcję chroniącą mikrofony przed dostawaniem się do nich szumu wiatru, co zapewnia czyste połączenia głosowe nawet przy podmuchach do 4,5 m/s. Do dyspozycji użytkownika jest też algorytm redukujący szumy.

Także bateria została powiększona. Huawei chwali się, że powiększył ogniwo o 30%, a jednocześnie obniżył zużycie energii swoich okularów, dzięki czemu można z nich korzystać do 11 godzin – 5 godzin dłużej niż w przypadku poprzednika. Jeśli chodzi o rozmowy, tutaj ten czas wynosi 9 godzin. Do pełna naładujemy je w zaledwie 50 minut, a 10-minotwe podładowanie wystarczy na 3 godziny słuchania muzyki. Warto też wiedzieć, że okulary oferują do 4 dni czuwania, gdy są noszone bez używania funkcji audio oraz przynajmniej miesiąc, gdy są przechowywane w etui.

Sterowanie odbywa się przy pomocy dotyku i jest bardzo intuicyjne – jedno lub dwa dotknięcia i odbieramy i odrzucamy połączenia czy sterujemy muzyką. Przesunięcie palcem odpowiada za dostosowanie głośności, ale są też inne gesty. Wszystko zostało zrobione tak, byśmy nie musieli wyjmować telefonu z kieszeni. Huawei Eyewear 2 są kompatybilne z systemami Android, iOS oraz Windows, w dodatku można je połączyć z dwoma urządzeniami na raz, co z pewnością będzie bardzo wygodne, bo płynnie przełączymy się np. z telefonu na komputer.

Huawei Eyewear 2 – cena

Jeśli chodzi o cenę, to w sklepie internetowym Huawei.pl kupimy je za 1299 zł. Można skorzystać z atrakcyjnej opcji ratalnej – 20 rat z RRSO 0%, a także z obniżki 50zł za zapisanie się do newslettera. Klienci sklepu internetowego producenta mogą też wymienić punkty lojalnościowe na zniżki oraz skorzystać z darmowej dostawy.