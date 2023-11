Huawei wprowadza do Polski odświeżoną wersję swojego popularnego laptopa. Co oferuje Huawei MateBook D 14 2023?

Huawei MateBook D 14 2023 jest świetną propozycją na świąteczny prezent

W odświeżonym Huawei MateBook D 14 2023 znalazł się nowszy i mocniejszy procesor niż w poprzedniej wersji — procesor 12. generacji Intel Core i5-1240P wspierany jest przez szybki dysk SSD o pojemności 512 GB i 16 GB pamięci operacyjnej. Procesor zintegrowany został z układem graficznym Intel Iris Xe, co zapewnia jeszcze wyższą wydajność przy wielozadaniowej pracy i nauce. Huawei zadbał też o mocniejszą antenę, zwiększającą zasięg sieci Wi-Fi nawet do 270 metrów, przez co prędkość pobierania plików też została zwiększona i to o 43% oraz zapewniającą stabilne połączenia przy słabszym sygnale. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 56 Wh umożliwiający długie działanie na jednym ładowaniu, jak podaje producent, możemy nawet przez 13 godzin oglądać wideo albo przez 6 godzin intensywnie pracować na tym laptopie i nie martwić się o konieczność ładowania. Zresztą, dzięki szybkiemu ładowaniu z mocą 65 W w każdej chwili szybko uzupełnimy energię. Tą samą ładowarką naładuje się bez problemu smartfon, a w razie potrzeby bezpośrednio poprzez złącze USB‑C również inne urządzenia. A skoro już o tym mowa, to MateBook D 14 2023 został również wyposażony w uniwersalny wybór portów – wejście audio mini‑jack 3,5 mm, USB 3.2, USB 2.0 oraz USB-C i HDMI.

Laptop wyposażono także w czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania, co umożliwia szybkie i bezpieczne uruchomienie urządzenia. Obudowę MateBooka D 14 2023 wykonano z metalu, bardzo gładkiego i przyjemnego w dotyku, jednocześnie jednak nie zapomniano o tym, by była ona odporna. Urządzenie waży zaledwie 1,39 kg i mierzy 15,9 mm grubości, można go zabierać ze sobą dosłownie wszędzie. W kwestii mobilności, Huawei zadbał też o kilka udogodnień, które przydadzą się w podróży, gdy mamy też ze sobą inne urządzenie producenta, takie jak smartfon, laptop czy monitor. Funkcja Huawei Super Device pozwala na nagrywanie zawartości ekranu komputera, przeciągnie dowolnych tekstów lub obrazów do schowka SuperHub, a także przenoszenie i udostępnianie plików pomiędzy połączonymi urządzeniami – szybko i bezprzewodowo. Na laptopie można też wyświetlić interfejs smartfona i obsługiwać oba urządzenia na jednym ekranie.

Jak już wcześniej wspomniałam, Huawei powiększył w tym modelu przestrzeń roboczą ekranu i teraz do dyspozycji użytkownika jest 14‑calowy ekran o wąskich ramkach (zajmuje aż 90% powierzchni obudowy), który za sprawą proporcji 16:10 oferuje o 11% większą przestrzeń do pracy niż w wersji o proporcjach 16:9. Matryca IPS FullView FHD (1920×1200, 161 ppi) dokładnie odwzorowuje detale oraz kolory, a ponadto jest antyrefleksyjna i osiąga maksymalną jasność do 300 nitów i kontrast 1200:1, zapewniając dobrą widoczność przy mocnym i naturalnym oświetleniu. Producent zadbał też o redukcję migotania obrazu oraz ochronę wzroku przed niebieskim światłem, co potwierdza certyfikat TÜV Rheinland. Do dyspozycji dostajemy też kamerę 720p, zintegrowaną w górnej ramce ekranu i wspieraną przez dostępne tryby wideokonferencyjne.

Cena i dostępność Huawei MateBook D 14 2023

Regularna cena tego modelu wynosi 3199 złotych, jednak w ramach oferty premierowej, dostępnej jedynie w sklepie huawei.pl i trwającej od 20 listopada do 10 grudnia 2023 r., cena urządzenia będzie obniżona o 200 zł – do 2999 zł. To jeszcze nie wszystko, bo jeśli od 6 do 19 listopada zapiszemy się do newslettera na specjalnej stronie Black Friday Early Bird, możemy dostać jeszcze dodatkowe 50 złotych zniżki.