Testy są bezlitosne dla Dimensity 9300. Procesor marki MediaTek potrafi stracić niemal połowę wydajności

Mediatek Dimensity 9300 ma specjalną, ośmiordzeniową konstrukcję (4 x Cortex-X4, 4 x Cortex-A720), która pozwoliła mu na osiągnięcie wydajności ustanawiającej rekord w benchmarku AnTuTu – ponad 2 miliony punktów. Jednak analitycy podkreślali, że nie musi się to przełożyć na praktyczne działanie układu, ponieważ jest to test syntetyczny, a nie “polowy”, czyli praktyczny. I jak się okazało – mieli rację, ponieważ poległ właśnie na praktycznych.

Dimensity 9300 leci na łeb, na szyję… w pewnych sytuacjach

Dzisiaj w sieci ujawniono wyniki testów, jakie układ przeszedł w Vivo X100 Pro. Nadchodzący flagowiec producenta nie wypał w nich najlepiej – łagodnie mówiąc. W trakcie testów obciążających taktowanie na jednym rdzeniu potrafiło spaść do 0,60 GHz i to pomimo niezwykle wydajnego układu chłodzącego. Ponieważ ten SoC został stworzony w procesie produkcyjnym N4P, nie ma rdzeni energooszczędnych, co oznacza większy pobór mocy niż w konkurencyjnych układach Apple’a i Snapdargona. Test został pokazany na platformie X i możesz obejrzeć go poniżej. Wystarczyły zaledwie dwie minuty, aby pojawiły się problemy.

Czytaj też: Mediatek Dimensity 9300 przebija sufit w AnTuTu. Tylko co z tego wynika dla Kowalskiego?

Przeprowadzony tu Throttling Test procesora (czyli sprawdzenie, jaka jest jego wydajność przy maksymalnym obciążeniu, gdzie w ekstremum pojawia się jednocześnie aż setka wątków) spowodował spadek taktowania jednego rdzenia do wspomnianego 0,60 GHz, podczas gdy w innych było to 1,20-1,50 GHz. A przypomnę, że maksymalne taktowanie rdzeni tego układu wynosi 3,25 GHz (w przypadku Cortex-X4). Ogólnie spadek wydajności Dimensity 9300 wyniósł aż 46%, czyli blisko połowę.

Jaki z tego wniosek dla producenta? Przede wszystkim taki, aby nie stawiać wyłącznie na rdzenie wydajnościowe, ponieważ przy większym obciążeniu zaczynają one mieć poważne problemy. Jednak mimo wszystko tragedii nie ma – mało który użytkownik smartfona będzie w stanie puścić naraz tyle procesów, aby układ zaczął “kuleć”. Choć Snapdragon 8 Gen 3 i A17 Pro mogą być lepsze pod względem wydajności, istotne jest także to, jak układy te poradzą sobie z narastającą temperaturą.

Aczkolwiek obecne wyniki już mogą dać MediaTekowi wskazówki, aby zmienić swoje podejście do linii Dimensity 9400, która ma pojawić się na rynku w 2024 roku.