MediaTek ogłosił sojusz z Metą. Cel – wprowadzenie Cię do rozszerzonej rzeczywistości

Okulary AR od Mety nie są nowością. Już jakiś czas temu korporacja dumnie ogłosiła, że za ich design będzie odpowiadać Ray-ban, jednak cały czas wąskim gardłem jest zaimplementowanie w tak niewielkim akcesorium podzespołów, które dadzą moc pozwalającą na uzyskanie możliwości podawanych w materiałach reklamowych. Dzisiaj już wiemy, że kluczowy element zostanie wyprodukowany przez MediaTek.

Okulary Meta zasilane przez specjalny układ

Meta nawiązała oficjalną współpracę z MediaTek w celu wyprodukowania układu SoC przeznaczonego do jej okularów AR. Jest to nieco zaskakujące, ponieważ większość analityków przewidywała, że ich dostawcą będzie Qualcomm, a w okularach pojawi się któryś z wariantów Snapdragona. MediaTek kojarzy się ze średnim segmentem oraz dostarczaniem procesorów do bardziej budżetowych urządzeń, jednak seria Dimensity 9000 okazała się na tyle obiecująca, że zwróciła uwagę Mety.

Jak podaje Android Central, partnerstwo zostało ogłoszone podczas MediaTek Summit 2023 przez szefa MediaTek, Vincenta Hu oraz szefa Meta Reality Labs VP – Jeana Boufarhata. Układy stworzone przez tajwańskiego producenta mają być produkowane na wyłączność dla Mety i nie zobaczymy ich nigdzie indziej. Meta postawiła dla nich warunki: mają zapewniać niezbędną do korzystania z AR wydajność, a zarazem zapewniać niewielkie zużycie mocy i brak opóźnień w komunikacji online. W dodatku całość ma być na tyle niewielka, żeby zmieściła się w ramkach okularów.

Choć warunki te wydają się trudne do spełnienia, podpisanie partnerstwa świadczy o tym, że MediaTek musiał znaleźć sposób na ich spełnienie. Pogłoski mówią, że do wyprodukowania procesorów zostanie wykorzystany proces technologiczny N3E w 3 nm, który został opracowany przez TSMC i użyty z sukcesem podczas produkcji Dimensity 9400. Jednak MediaTek musi popracować jeszcze nad wykorzystaniem energii – jej zużycie powinno wynosić zaledwie 10% tego, co zużywają układy przeznaczone do smartfonów, a to nie lada zadanie.

Oczywiście tajwański producent cały czas rozwija się technologicznie i być może ma już jakiś sposób na to, aby osiągnąć taki efekt. A dlaczego Meta nie chce Qualcomm? Choć nikt nie powie tego póki co głośno, podejrzewam, że oferta MediaTek jest po prostu tańsza. Jednak do zobaczenia okularów AR w praktyce daleka jeszcze droga. Ostrożne szacunki podają rok 2025, podczas gdy bardziej realistyczne mówią o 2027 lub nawet 2028 roku. Inną sprawą jest to, czy propozycja Mety się przyjmie, czy też dołączy do okularów zaproponowanych dekadę temu przez Google’a?