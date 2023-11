Miliony kont Gmail zostaną skasowane. To się stanie już w grudniu

Google co jakiś czas zmienia swoje polityki związane z utrzymywaniem kont użytkowników. Dotyczy to praktycznie wszystkich usług internetowego giganta, od poczty zaczynając, na arkuszach kończąc. Kolejna nastąpi już niedługo i w jej efekcie z sieci znikną miliony kont Gmail. W jaki sposób zostanie dokonana selekcja?

Gmail – które konta zostaną skasowane?

Jak podaje Google, skasowane zostaną konta nieaktywne, czyli takie, na które nikt nie wchodził przez ostatnie dwa lata. Powodem ich skasowania jest fakt, że mogą zostać przejęte przez hakerów i używane do rozpowszechniania szkodliwych plików oraz oprogramowania, a także spamu. Ponadto zostaną skasowane również wszystkie powiązane z nimi usługi, a więc Dysk, Zdjęcia i inne. Nie jest tajemnicą, że wiele nieaktywnych kont należy do osób, które już zmarły, a więc nie będą przez nie używane. A utrzymanie każdego kosztuje – może i niewiele, jednak gdy pomnożymy to przez dziesiątki tysięcy, wychodzi spora kwota każdego miesiąca.

Co jednak ważne – nowa polityka dotyczy wyłącznie kont prywatnych. Firmowe, szkolne czy powiązane z placówkami edukacyjnymi nie podlegają nowym zasadom. Ponadto zanim konto Gmail zostanie skasowane, jego użytkownik otrzyma wcześniej kilka powiadomień na powiązany adres e-mail, służący do odzyskiwania danych logowania.

W mailach tych Google zachęci użytkowników do zachowania swoich danych oraz dalszego korzystania z usługi. Każdy pozna także dokładną datę skasowania swojego konta. Jeśli zatem masz jakiegoś zapomnianego Gmaila i chcesz go nadal używać, polecam zalogować się na niego choćby raz czy dwa przed pierwszym grudnia. Jeśli jednak na tym Ci nie zależy – Google posprząta za Ciebie.