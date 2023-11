MSI Modern AM272P 12M-013EU – wydajny i uniwersalny all-in-one dla każdego

Co ma w środku MSI Modern AM272P 12M-013EU?

Sercem komputera MSI Modern AM272P 12M-013EU jest mobilny procesor Intel Core i7-1260p, który składa się z 12 rdzeni, pracujących z częstotliwościami od 3,4 do 4,7 GHz i obsługujących do 16 wątków. Z procesorem współpracuje 16 GB pamięci operacyjnej typu DD4 i dysk SSD o pojemności 512 GB. Za wyświetlanie obrazu odpowiada zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe. Najważniejszy jednak i najbardziej widoczny jest ekran, który w porównaniu z laptopem jest po prostu ogromny – ma 27 cali, rozdzielczość FullHD i matrycę IPS, gwarantującą dobre kolory i kąty widzenia.

Procesor, choć stosowany w laptopach należy do serii nastawionej na wydajność, a nie oszczędność prądu – pobiera typowo 28 watów. Duża pionowa obudowa ekranu ułatwia skuteczne chłodzenie: część elementów może być chłodzona pasywnie, a te które wymagają aktywnego wspomagania mają wentylatory większe i znacznie cichsze, niż te spotykane w laptopach. MSI Modern AM272P 12M-013EU będzie cichy, nawet jeśli będzie pracował pod maksymalnym obciążeniem bez obawy o przegrzanie.

Komputer All-in-One nie musi zajmować więcej miejsca, niż laptop

Jednym z przesądów jakie pokutują wśród klientów poszukujących komputera jest to, że laptop zajmie mniej miejsca niż zestaw all-in-one. Jest to, w najlepszym przypadku, połowa prawdy, typowy laptop z ekranem 15,6″ bowiem istnotnie będzie mniejszy, ale… może zająć znacznie więcej miejsca na biurku. Laptop wymusza bowiem takie ustawienie, żeby elementy wyświetlane na ekranie były czytelne, a klawiatura i touchpad muszą być łatwo dostępne. MSI Modern AM272P 12M-013EU ma ekran 27″, jest zatem dużo większy, ale na biurku zajmuje mało miejsca – głębokość wraz z nóżką to tylko 19 cm, a sam komputer to tylko kilka centymetrów. Komputer można zresztą zdjąć z firmowej nóżki i założyć na ruchome ramię lub montaż naścienny, całkowicie zwalniając biurko na inne potrzeby.

Do pracy potrzebna jest klawiatura i mysz. Oczywiście bezprzewodowe – komputery all-in-one takie jak MSI Modern AM272P 12M-013EU powstały między innymi po to, by ograniczyć plątaninę kabli. Brak przewodów oznacza, że do pracy klawiaturę i mysz można ustawić gdziekolwiek będzie nam pasowało, a po pracy równie wygodnie je schować, odzyskując przestrzeń. Połączenie ze światem? Wi-Fi 6. Połączenie z innymi akcesoriami? Bluetooth 5.2 – jak najmniej kabli. Kamera intetnetowa i mikrofon? Wbudowane, nic nie potrzeba podłączać.

Komputer all-in-one może być wydajny i uniwersalny

Jedną z przyczyn ograniczających wydajnośc w laptopach jest ciepło. Każdy element elektroniczy podczas pracy je produkuje, a skuteczne odprowadzanie go stanowi spory problem. Podczas wysokich obciążeń laptop nie tylko hałasuje, ale także często musi zmniejszyć swoją wydajność, by się nie przegrzać.

Jak już wspominałem, MSI Modern AM272P 12M-013EU nie ma takiego problemu. Pionowa konstrukcja jest optymalna pod względem cyrkulacji powietrza, a większa przestrzeń w obudowie pozwala na zbudowanie małego, ale dużo bardziej efektywnego systemu chłodzenia. All-in-one nie musi się ratować przed przegrzaniem ograniczając wydajność, a różnica w jakości pracy podczas wykonywania wymagających zadań będzie widoczna gołym okiem. Do tego nie ma tu konieczności upychania niczego na siłę, więc w MSI bez problemu i autoryzowanego serwisu rozbudujemy pamięć czy wymienimy SSD na większy.

Czy jest zatem coś, czego MSI Modern AM272P 12M-013EU nie potrafi dobrze zrobić? Oczywiście. Komputer nie ma najmniejszych problemów z multimediami (duży ekran aż zachęca do takich zastosowań), edycją tekstu, nie dostanie zadyszki podczas obróbki zdjęć czy video (procesor ma nawet specjalny podukład, wspomagający takie zadania). Jego słabszym punktem jest układ graficzny, przeznaczony do codziennej pracy, lecz nie do obsługi gier. MSI Modern AM272P 12M-013EU zatem nie nadaje się do tego, by na nim grać… ale czy na pewno?

Otóż spieszę donieść, że można przy pomocy MSI Modern AM272P 12M-013EU także grać – istnieje kilka rozwiązań, które na to pozwalają. Pierwsze z nich jest najbardziej niesoczywiste – otóż komputer ten pośród bogactwa portów ma także wejście HDMI i może po prostu pracować jako monitor. Podłączamy do niego taniego, małego i zgrabnego Xboxa series S i mamy wymarzone stanowisko do grania.

A co, jeśli konsoli nie mamy i nie chcemy mieć? Jeśli dysponujemy szybkim łączem internetowym sięgamy po inne rozwiązanie, jakim jest streaming gier – za niewielką miesięczną opłatą można wykupić dostęp do serwisu GeForce Now lub Xbox Cloud Gaming (część GamePass Ultimate), podłączamy do MSI Pada i… gramy, jak wyżej. Jakość jest trochę gorsza niż wprost z konsoli, ale rozwiązanie nie wymaga żadnych innych inwestycji. Czy da się przyjemnie grać w ten sposób? Jak najbardziej. Sprawdzałem.

All-in-one widuję tam, gdzie ani wieżowy PC ani laptop nie mają racji bytu

Komputery te bowiem w domu sprawdzają się dobrze, ale w pracy jeszcze lepiej. All-in-one widuję na stanowiskach sprzedaży, w przestrzeniach biurowych, restauracjach i w wielu innych miejscach, gdzie inne rozwiązania zupełnie by się nie sprawdziły. W gabinecie lekarskim i lecznicy weterynaryjnej też. Są wygodne, wydajne, niezawodne i oszczędne. MSI Modern AM272P 12M-013EU pobiera poniżej 120 W mocy pod obciążeniem, czyli nieco więcej niż laptop, ale pięciokrotnie mniej, niż mój stacjonarny PC pod obciążeniem. Różnica w rachunkach? Znaczna.

Komputery all-in-one zasługują zatem zasługują na uwagę. Nie zastąpią ani supermocnego wieżowego PC do grania i ciężkiej pracy, ani lekkiego laptopa z małym ekranem i baterią na wiele godzin pracy, lecz pomiędzy tymi skrajnościami jest olbrzymia przestrzeń, gdzie komputer taki jak MSI Modern AM272P 12M-013EU będzie rozwiązaniem optymalnym i najwygodniejszym.