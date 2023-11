Nothing Phone (2a) – będzie średniak od Nothing?

Nothing Phone (2a)?

Tak przynajmniej sugerują przecieki – nowe urządzenie ma mieć ekran AMOLED o przekątnej 6,7″ odświeżany z częstotliwością 120 Hz, z centralnym otworem na aparat do selfie z matrycą 16 Mpix. Główny aparat fotograficzny ma mieć matrycę 50 Mpix – wg przecieków z tyłu można spodziewać się dwóch aparatów, lecz nie ma informacji, jaki ma być drugi.

{Exclusive}

Nothing Phone 2a ABOUT PHONE page ✅️ image (front display)



Possible Specifications of the device :-

✅️6.7 inch 120Hz AMOLED Display with centre alligned punch hole

✅️50MP OIS Dual camera

✅️16MP front camera

✅️4920mAh battery

✅️NothingOS2.5 with Android… https://t.co/ZKtUCERQSV pic.twitter.com/zoSL2Jd7Lm — Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 29, 2023

Nothing Phone (2a) ma być zasilany baterią o pojemności 4920 mAh. System operacyjny to Nothing OS 2.5 (Android 14). Numer modelu to AIN142.

Wszystko to są oczywiście informacje niepotwierdzone. Zdjęcia są słabej jakości, jeśli są autentyczne, to wynika z nich jedynie podobieństwo raczej do pierwszego Nothing Phone. A może Nothing chce przeprowadzić małe odświeżenie jedynki i wypuścić go jako średniaka?

Na potwierdzenie przyjdzie oczywiście poczekać. Nothing na ogół oszczędnie gospodaruje informacjami o swoich premierach, po dwóch nowościach w segmencie premium próba zdobycia pozycji także w segmencie średnich urządzeń może wyglądać jednak na dobry pomysł. Nazwa (jeśli oczywiście prawdziwa) wskazuje na zasugerowanie się podobną taktyką, jaką stosuje Google w linii smartfonów Pixel – jeśli tam się sprawdziła, to dlaczego nie miałaby sprawdzić się w Nothing?

Wbrew temu, co sądzą niektórzy, nie uważam tego za rozmienianie się twórcy Nothing, Carla Pei, na drobne – firma ma zarabiać, a tak się składa, że może poza Apple segment premium tworzy wizerunek, a segment średni największy dochód. Prawda, jest tam ogromny tłok, ale dla urządzeń wyróżniających się wzornictwem miejsce się pewnie znajdzie. Jeśli dzięki temu ujrzymy lepsze urządzenia z wyższej półki, to może nie warto narzekać?