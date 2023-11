Nowe smartwatche Hama z serii 8900 kuszą ekranami AMOLED i nowymi funkcjami

Hama kusi najnowszymi smartwatchami 8900 z ekranami AMOLED. Nowy wymiar funkcjonalności i wygody

Producent wprowadził do sprzedaży trzy modele smartwatchy z serii 8900, są one zróżnicowane pod względem kolorystyki i wielkości ekranu, dzięki czemu sprawdzą się zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Mamy tu model z ekranem o przekątnej 1,43” z okrągłą czarną kopertą, czarną ramką i silikonowym paskiem, również w kolorze czarnym. Kolejny oferuje 1,3-calowy ekran, tym razem z okrągłą szarą kopertą wykończoną srebrną ramką i kremowym silikonowym paskiem. Trzeci model również ma ekran o przekątnej 1,3”, kremowy silikonowy pasek oraz szarą kopertę, ale wyróżnia się złotą ramką. Wszystkie trzy urządzenia wyposażono w kolorowy ekran AMOLED gwarantujący żywe i atrakcyjne barwy, głęboką czerń, dużą jasność, szeroki kąt wiszenia oraz energooszczędność, dzięki czemu można dłużej z niego korzystać na jednym ładowaniu. Sterowanie odbywa się przy pomocy dotyku, ale na pokładzie znalazły się też dwa fizyczne przyciski z boku obudowy.

Oprócz rozmiarów i wykończenia, wszystkie nowe smartwatche Hama 8900 oferują to samo. Mamy więc tutaj aluminiową, wytrzymałą konstrukcję cechującą się wodoodpornością klasy IP68, nie trzeba więc się przejmować, że podczas aktywności nad wodą czy w trudnych warunkach pogodowych zegarek ulegnie zniszczeniu. Producent zadbał, by jego inteligentne zegarki cechowały się też długim czasem pracy, bo umieścił w nich baterie o pojemności 300 mAh, które pozwalają na 10 dni pracy przy standardowym użytkowaniu oraz 25 dni w trybie oszczędzania baterii. Czas ten skraca się do 6 dni, gdy bardzo intensywnie użytkujemy nasz smartwatch. Ładowanie obywa się poprzez magnetyczną ładowarkę z kablem z wejściem USB-A, a proces ten od zera do stanu pełnej gotowości zajmuje dwie i pół godziny.

Jeśli chodzi o funkcje, to na pokładzie znalazła się obsługa aż 110 dyscyplin sportowych, takich jak tenis, jogging, piłkę nożną, jazdę na rowerze lub pływanie. Do dyspozycji mamy też wbudowany moduł GPS do rejestrowania trasy np. podczas joggingu czy na rowerowej przejażdżce oraz wysokości bez użycia smartfona. Smartwatche ze smartfonem łączą się przy użyciu Bluetooth 5.3. Dzięki takiemu połączeniu można odbierać oraz przeprowadzać rozmowy telefoniczne przy użyciu wbudowanego głośnika i mikrofonu. Na wyświetlaczu każdego ze smartwatchów można łatwo sterować utworami muzycznymi, odczytywać SMS-y, wiadomości, maile i powiadomienia z mediów społecznościowych, nadal bez konieczności chwytania za smartfon. To jednak nie koniec, gdyż zegarki obsługują asystenta Alexa, reagują więc na polecenia głosowe.

Warto też wspomnieć, że nowe modele od Hama zostały wyposażone w wysokościomierz barometryczny, kompas, miernik przebytego dystansu, krokomierz, licznik spalonych kalorii, pulsoksymetr oraz pulsometr. Nie brakuje też funkcji nastawionych na planowanie, analizę i optymalizację osobistych postępów sportowych, do tego przyda się wskaźnik efektu treningu aerobowego i zmienności tętna wraz z wynikiem energetycznym oraz zalecanym czasem regeneracji (VO2max). Przydatne okaże się też monitorowanie cyklu miesiączkowego, poziomu stresu, a także funkcja analizy głębokości snu z podziałem na poszczególne fazy oraz ocena jego jakości.

By lepiej korzystać ze wszystkich tych funkcji, do dyspozycji użytkownika jest też darmowa aplikacja Hama FIT Move, do pobrania w Google Play. Wystarczy ją ściągnąć na telefon i sparować go z zegarkiem poprzez Bluetooth. Przy użyciu tego oprogramowania każdy jest w stanie wybrać sobie np. indywidualny wzór tarczy zegarka.

Niezależnie od wybranego rozmiaru, każdy z trzech smartwatchy Hama z serii 8900 kosztuje 499 zł.