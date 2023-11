Nowy iPhone 15 taniej? W Plusie da się to zrobić

iPhone 15 – czy w ogóle warto?

Zacznijmy od samego iPhone’a 15, a konkretnie modelu 15 Pro Max, którego Plus udostępnił nam do dzisiejszego materiału oraz którego drugi egzemplarz testujemy w redakcji niemalże od samej premiery.



iPhone 15 Pro Max tylko na zdjęciach nie różni się zanadto od iPhone’a 14 Pro Max, bo różnicę czuć, gdy tylko weźmiemy smartfon do ręki. Jak wiadomo, Apple w tym roku postawił na tytanową ramkę zamiast stali nierdzewnej, ale też zmienił konstrukcję, dzięki czemu masa telefonu lepiej się rozkłada w dłoni. Telefon jest lżejszy i nie wychyla się w żadną stronę, więc jest mniejsze ryzyko, że wypadnie nam z rąk.

Czytaj też: Miesiąc z iPhone’em 15 Pro Max. Gdybym mógł wydać takie pieniądze na smartfon, wydałbym je na…

Kolejna mała zmiana, która robi wielką różnicę, to delikatne zaoblenie obudowy i ekranu, przez co nawet tak wielki telefon łatwo się obsługuje kciukiem. Ale wiadomo, że nowa obudowa to za mało, by powiedzieć, że warto kupić nowy telefon. JPo ponad miesiącu użytkowania, najbardziej pozytywnie wypadają trzy kwestie.

To najlepszy iPhone w historii iPhone’ów i chociaż na początku było trochę kontrowersji z czasem pracy przegrzewaniem, to Apple załatwił temat aktualizacjami i teraz iPhone 15 Pro Max działa bezproblemowo niezależnie od sytuacji

USB-C – w końcu można wywalić z domu wszystkie inne kable, bo tylko iPhone korzystał z innego kabla od reszty sprzętów. Teraz wszystkie urządzenia mogę ładować tą samą ładowarką i tym samym kablem.

Aparat w zdjęciach może nie zaliczył jakiegoś spektakularnego upgrade’u, ale są dwie rzeczy, które dla mnie okazały się przełomem. Pierwsza z nich to możliwość wybrania ogniskowej głównego obiektywu: 24, 28 lub 35 mm. Osobiście nie przepadam za szerokim kątem, więc możliwość zmiany ogniskowej na węższą bez utraty jakości czy korzystania ze słabszego obiektywu tele to wielka rzecz. Druga to tryb akcji w wideo, czyli super stabilizacja, która radzi sobie nawet z najbardziej dynamicznymi kadrami. iPhone od lat ma najlepszą stabilizację w wideo, a modele 15 Pro i 15 Pro Max wynoszą ją na jeszcze wyższy poziom. A to przecież tylko szczypta możliwości wideo oferowanych przez ten smartfon.

Tańszy iPhone? Spróbuj z Plus Wymiana

Przejdźmy teraz do sposobów na obniżenie ceny zakupu nowego iPhone’a. Pierwszą metodą jest program Plus Wymiana, unikatowy w skali rynku. W skrócie pozwala on kupić najnowszy smartfon Apple na raty, a po dwóch latach wymienić go na nowszy model. Zasada działania programu jest bardzo prosta. Wybieramy dowolny abonament głosowy w Plusie wraz z nowym iPhonem 15. Kwota zakupu smartfonu jest rozłożona na 36 rat, ale po 24 miesiącach przychodzi czas decyzji. Możemy wymienić iPhone’a na nowy model, zwracamy operatorowi stary i dostajemy nowy, za który będziemy płacić nowe raty, a 12 pozostałych za starszy model zostaje anulowane. Druga opcja to pozostawienie smartfonu na własność i spłacenie pozostałych rat do samego końca. Niezmiennie w stałej kwocie, co miesiąc.

Ile to kosztuje? Łącza kwota opłaty początkowej i 24 rat za:

iPhone’a 15 128 GB to 3 799 zł

iPhone 15 Pro 128 GB będzie nas kosztować 4 799

a iPhone 15 Pro Max 256 GB to wydatek 5 732,36 zł.

Da się inaczej? Jest program Plus Odkup

Drugi sposób na obniżenie ceny zakupu nowego iPhone’a to program Plus Odkup. Być może słyszeliście o tego typu programach. Polegają one na tym, że oddajecie swojego używanego smartfona do salonu Plusa, który po sprawdzeniu stanu technicznego przez pracownika salonu przy pomocy aplikacji dedykowanej do wyceny oraz po wizualnym ocenieniu stanu obudowy jest wyceniany, a ta kwota może być przeznaczona na pokrycie rat za nowy sprzęt lub zostanie odliczona od zobowiązań klienta. Czas wyceny to zazwyczaj kilka minut, do maksymalnie 30 minut..

Dodajmy tutaj, że środki uzyskane w ramach odsprzedania starego smartfona mogą być wykorzystane również na zakup innego smartfonu z oferty Plusa, nie tylko nowego iPhone’a.

Zakup nowego smartfonu Apple w Plusie to nie tylko ciekawe promocje, ale też kilka dodatkowych, ważnych kwestii. iPhone w sieci Plus nie ma simlocka oraz możemy dodatkowo skorzystać z Serwisu Urządzenia Premium. Jego koszt to 20 zł miesięcznie i w przypadku wystąpienia uszkodzenia naprawa odbywa się w autoryzowanym serwisie, bez utraty gwarancji oraz oczywiście bez dodatkowych kosztów.

Powiedzmy sobie szczerze, że nowy iPhone to zawsze gorąca nowość, ale jego ceny potrafią bardzo szybko ostudzić zapał. Dlatego też każda możliwość na obniżenie ceny nowego smartfona Apple jest warta uwagi, a propozycje Plusa są zdecydowanie jednymi z najciekawszych, jakie są dostępne na polskim rynku.