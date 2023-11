Masz stary odkurzacz Hoover? Weź udział w konkursie i wygraj najnowszy Hoover HFX!

Hoover HFX – nowość w domu

Najnowsza premiera w rodzinie odkurzaczy Hoovera, model HFX, wyposażony został w zestaw końcówek pozwalających na skuteczne odkurzenie każdej powierzchni i zakamarka. Główna szczotka ma elektrycznie napędzany wałek, a ssawka wyposażona została w zestaw odbojników które zapobiegają pozostawianiu śladów na listwach podłogowych i meblach. Profilowana końcówka 360° Corner Genie da sobie radę z odkurzeniem nawet ciasnych narożników.

Projekt odkurzacza w szczególny sposób stawia nacisk na komfort użytkowania – wszystkie trudno dostępne miejsca mają być w zasięgu ręki, czemu służyć ma między innymi rura flexi, dzięki której bez problemu dostaniemy się pod meble czy łóżko – wszystko bez potrzeby schylania się. W ciemnych miejscach możemy liczyć na doświetlenie odkurzanych miejsc za pomocą diod LED.

Na wsparcie mogą liczyć także miłośnicy futrzaków – mini-elektroszczotka zbierze sierść i futro z miękkich powierzchni, a szczotka Anti-Twist z mechanizmem automatycznego czyszczenia (który zapobiega okręcaniu się różnego typu włókien na wałku i blokowaniu go) poradzi sobie nawet z najdłuższym futrem, przekazując je od razu do pojemnika. Gdyby i tego było mało, w zestawie z Hoover HFX jest także mała ssawka do zbierania zanieczyszczeń z poduszek i powierzchni materiałowych oraz końcówka 2-w-1 do mebli tapicerowanych i – uwaga – grzbietów książek (bardzo doceniam).

Wygodna konstrukcja i łatwe przechowywanie

Hoover HFX wyposażony został w wymienną baterię o pojemności 4000 mAh, którą do pełna można naładować w 3,5 godziny – w urządzeniu lub osobno. Poziom naładowania jest widoczny na wyświetlaczu, obok informacji o czasie i trybie pracy oraz powiadomień. Konstrukcja Park&Go przewiduje możliwość chwilowego pionowego „zaparkowania” odkurzacza podczas pracy, a system Throw-off pozwala opróżnić zbiornik na kurz jednym przyciskiem bez konieczności ręcznego czyszczenia.

Odkurzacz Hoover HFX jest łatwy w przechowywaniu – można go zaparkować pionowo w zakamarku domu lub wygodnie powiesić na uchwycie ściennym – głębokość odkurzacza na wieszaku to zaledwie 15 cm, więc nie wymaga specjalnego planowania przestrzeni.

Hoover HFX posiada pięcioletnią gwarancję, a promocja „Satysfakcja Gwarantowana” pozwala przetestować produkt na własną rękę i uzyskać zwrot pieniędzy w mało prawdopodobnym wypadku, gdyby odkurzacz nie spełnił oczekiwań – podobnymi metodami 100 lat temu Hoover budował swoją potęgę.

Konkurs

Odkurzacze Hoover oficjalnie zadebiutowały w Polsce w 1989 roku. Ale to nie znaczy, że różnymi nieoficjalnymi kanałami sprzęt tej marki nie docierał do nas wcześniej. Jeśli masz w domu stary odkurzacz Hoover, który wciąż działa, to masz szansę, by wziąć udział w konkursie i wygrać najnowszy model odkurzacza pionowego HFX.

Wystarczy udać się na profil producenta na Facebooku i pod wpisem o konkursie wrzucić dwa zdjęcia – na jednym powinien znaleźć się numer seryjny. Zwycięzcą zostanie posiadacz najstarszego sprzętu, po weryfikacji jego sprawności. Zgłoszenia można przesyłać do północy, 22 listopada. Powodzenia!