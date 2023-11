A więc tak będzie wyglądać OnePlus 12. Producent uchyla rąbka tajemnicy przed premierą flagowca

Do tej pory mogliśmy bazować wyłącznie na renderach OnePlus 12, które już nieco wcześniej trafiły do Sieci za sprawą przecieków. W ramach budowania atmosfery oczekiwania przed oficjalną premierą OnePlus postanowił poczęstować nas tym razem dawką wizualizacji nowego flagowca, wykorzystując do tego swoje konto w serwisie Weibo. Dzięki temu możemy bliżej przyjrzeć się urządzeniu i dopasować sobie specyfikację techniczną do tego, co widać gołym okiem. A widać, że OnePlus 12 to w zasadzie kontynuacja designu z poprzedniego wcielenia tego urządzenia, z uwzględnieniem delikatnym modyfikacji oraz optymalizacji.

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami z renderów widać, że producent faktycznie wykonał operację przeniesienia suwaka alertów na lewą stronę i nie jest to zabieg przypadkowy. Posiada on teraz bowiem zintegrowaną antenę, a OnePlus twierdzi, że taka konstrukcja zwiększa wydajność anteny pod kątem zastosowania w gamingu. Dodatkowe wewnętrzne testy wykazały, że nowe rozwiązanie poprawia siłę sygnału o 3 dB i zmniejsza opóźnienia w grach o solidne 15%. OnePlus 12 będzie miał teksturowane plecki, które będą się różnić w zależności od koloru (zielony, biały i czarny). Okrągła obudowa aparatu z logo Hasselblad wydaje się być niezmieniona w stosunku do OnePlus 11.

OnePlus 12 – jest na co czekać. Ale kiedy ta globalna premiera?

Potwierdzają się oficjalnie niektóre spekulacje dotyczące OnePlus 12, w tym obecność obiektywy peryskopowego. Główny aparat telefonu będzie korzystał z nowej 48-megapikselowej matrycy Sony LYT-808. Dodatkowo OnePlus potwierdził na Weibo wykorzystanie SoC firmy Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 3), a w maksymalnym wariancie smartfon będzie mieć aż 24 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci masowej. Wiadomo również, że OnePlus 12 ma mieć na pokładzie wyświetlacz OLED 2K firmy BOE o szczytowej jasności ponad 2600 nitów. Wraca również dioda podczerwieni, wykorzystywana do zdalnego kontrolowania niektórych urządzeń RTV.

Czytaj też: Szykuje się kolejna fotograficzna bestia? Wszystko, co wiemy o OnePlus 12 przed premierą

OnePlus 12 zadebiutuje w Chinach już 5 grudnia, a nie jak wcześniej sądzono przy okazji 10-lecia istnienia OnePlus (4 grudnia). Na ogłoszenie terminu globalnej dostępności przyjdzie nam jednak poczekać do 15 grudnia. Spekuluje się obecnie, że OnePlus 12 wejdzie na światowe rynki w styczniu 2024 roku, prawdopodobnie mniej więcej w tym samym czasie, w którym Samsung zaprezentuje swoją serię Galaxy S24. To ma z pewnością pewien sens, a dla nas pierwszy miesiąc nadchodzącego roku szykuje się więc jako wyjątkowo gorący okres.