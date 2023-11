Niby mamy dopiero listopad, ale w Orange już obowiązuje bożonarodzeniowa oferta. Jest naprawdę atrakcyjna

Jeśli po ubiegłorocznych świętach obiecywaliście sobie, że do kolejnych zaczniecie przygotowywać się szybciej, to może jest to właśnie ten znak – Orange ruszyło z bożonarodzeniową ofertą, w której każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Nawet jeśli nie będzie to prezent dla innych, można go zrobić dla siebie, a przy okazji zaoszczędzić.

Zacznijmy od promocji na superszybki światłowód w Orange

Sam lub w pakiecie, niezależnie od tego, co wybierzesz, przez pierwsze 6 miesięcy nie zapłacisz za usługę – dotyczy to prędkości szybszych niż 300 Mb/s z umową na 24 miesiące. Ponadto nowi użytkownicy wybierający światłowód w dowolnym pakiecie Orange Love (Mini, Standard lub Extra) albo światłowód z telewizją – otrzymają za złotówkę tablet TCL TAB 10 Gen 2 – fajna opcja na prezent dla kogoś bliskiego, np. dla dziecka. Kolejną świąteczną niespodzianką jest 6 miesięcy darmowego Netfliksa, a więc kolejna oszczędność, zwłaszcza dla tych, którzy lubią oglądać filmy czy seriale.

Osoby kupujące pakiet usług Orange Love Standard z Netflix i światłowodem do 1 Gb/s mogą cieszyć się ze wszystkich 3 upominków o wartości nawet 1800 złotych: abonamentu za pakiet Love Standard i Netfix przez 6 miesięcy oraz tabletu za złotówkę (wartość prezentu to suma wartości rynkowej tabletu oraz abonamentów za usługi).

Jeśli nie światłowód, to może abonament komórkowy z aż trzema podarunkami?

W bogatszych planach 5G można teraz korzystać z darmowej CyberOchrony, która strzeże nasze urządzenie przed wszelkimi zagrożeniami. Ponadto Orange oferuje jeszcze więcej gigabajtów, a decydując się na Plan S, M lub L można skorzystać z nawet 6-miesięcznej promocji na Netfliksa, tutaj wszystko zależy, który plan wybierzecie. Ta świąteczna oferta z trzema prezentami skierowana jest do nowych oraz obecnych klientów przedłużających swoje umowy (na 24 miesiące) w wybranych planach mobilnych.

Oczywiście czymże byłby abonament bez telefonu, a właściwie dwóch? Orange przygotował bowiem zestawy smartfonów z drugim w prezencie, za symboliczną złotówkę. Dzięki temu można zaoszczędzić naprawdę sporo. Można wybrać z kilku przygotowanych przez operatora zestawów:

Samsung Galaxy S23 5G 255 GB z Samsung Galaxy A23 5G 4/64 GB

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 GB i Xiaomi Redmi 12C 3/64 GB

HONOR Magic5 Lite 5G 256 GB i HONOR X6a 4/128 GB

OPPO A98 5G 8/256 GB i OPPO A17 4/64 GB.

Na tym nie koniec świetnych informacji, bo jeśli wybierzemy ofertę ze światłowodem i dobierzemy do tego abonament komórkowy, wszystkie przedstawione wyżej bonusy się łączą.