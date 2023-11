Home Tech Najnowsze telewizory Philips MiniLED z serii The Xtra już do kupienia w Polsce. Jest w czym wybierać

Miałem okazję osobiście uczestniczyć w premierze tegorocznych nowości telewizyjnych marki Philips z podświetleniem Ambilight, a wśród nich zadebiutowały również urządzenia serii The Xtra bazujące na technologii MiniLED. W środku procesor obrazu Philips P5 siódmej generacji, panel z inteligentnymi strefami podświetlania i odświeżaniem 120 Hz o jasności szczytowej na poziomie 1000 nitów, a to wszystko w dwóch wariantach (Philips 9308 MiniLED i Philips 9008 MiniLED) trafiło wreszcie do polskich sklepów. Rzućmy więc bliżej okiem na to, co oferują konsumentom poszczególne modele.