Nowa konsola PlayStation 5 rozebrana. Wiemy, co Sony zmieniło w konstrukcji urządzenia

Nowa odsłona konsoli PlayStation 5 została zaprezentowana niecały miesiąc temu, 10 października. Co zwróciło uwagę w pierwszej kolejności, to zmniejszenie wymiarów urządzenia o 30% oraz napęd Blu-ray jedynie w opcji. Ponadto wymieniono porty USB na wersje C i dodano nieco większy dysk twardy. A teraz możemy podać kolejne ciekawe zmiany, jakie nie będą widoczne gołym okiem, a które mogą mieć duży wpływ na użytkowanie urządzenia.

PlayStation 5 – co kryje się we wnętrzu konsoli?

Konsolę rozebrali niezależnie od siebie dwaj youtuberzy – Dave2D oraz LinusTechTips. Ich materiały możecie znaleźć na YouTube, a w tym tekście podsumuję po prostu najważniejsze informacje. A więc mamy tu nowy desing, składający się z czterech paneli. Dwa z nich łatwo odsunąć, co pozwala na montaż lub usunięcie napędu optycznego. Sony zapowiedziało, że w modelach w niego wyposażonych niezbędne będzie zalogowanie się na konto online podczas pierwszego użycia.

Za chłodzenie odpowiada pięć ciepłowodów i mniejsza – w stosunku do poprzedniej edycji PlayStation 5 – płytka podstawowa. Inżynierowie Sony włożyli dużo wysiłku w to, aby upakować ich jak najwięcej wokół wiatraczka, którego design również został zmieniony – ma obecnie 19 łopatek. Komora tłumiąca hałas jest bardziej skuteczna od poprzedniczki, a najwięcej hałasu generuje oczywiście dysk twardy.

Jedna zmiana w procesorze to przejście z 7 nm na 6 nm, co nie wpływa ogólnie na jego wielkość. Używany jest najnowszy wariant chipu Oberon Plus, a zużycie mocy jest nadal takie samo. Czyli – wielkich zmian tu nie ma, jedynym wyjątkiem chłodzenie, które może być skuteczniejsze.

Nowa wersja PlayStation 5 nie ma jeszcze dokładnej daty premiery, a choć wiele osób przewiduje okres przed grudniowymi świętami, być może nastąpi to znacznie szybciej.