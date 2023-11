Home Tech Plus i Plush startują ze specjalnymi obniżkami na Black Weeks

Z okazji Black Week Plus i Plush startują z wyjątkowymi obniżkami. Czasu jest mało, więc trzeba się pospieszyć. Tym razem można kupić smartfony w ratach 0%, co może być nie lada ulgą w tym gorącym przedświątecznym okresie, bo nie trzeba będzie od razu wydawać całej kwoty. Sprawdźmy, co przygotowano.