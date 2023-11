Plus rusza z ofertą świąteczną. Dwa abonamenty w cenie jednego z umową na rok i nie tylko

Co przygotował Plus z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia?

Zacznijmy może od oferty, w ramach której można wykupić dwa abonamenty w cenie jednego, co znacznie pomoże obniżyć wydatki nie tylko przed świętami, ale też przez cały rok, bo właśnie przez cały okres trwania umowy operator zdejmuje z nas ciężar płacenia za drugi numer. Oczywiście po tym czasie miesięczne opłaty wzrosną, ale wtedy już będziemy mogli przedłużyć umowy na innych warunkach. Do wyboru mamy dwa warianty cenowe:

Dwa abonamenty w cenie jednego za 69 zł miesięcznie – klienci dostaną dwa abonamenty ze wspólnym pakietem 240 GB oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Po roku cena wzrasta do 129 zł miesięcznie z rabatem.

– klienci dostaną dwa abonamenty ze wspólnym pakietem 240 GB oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Po roku cena wzrasta do 129 zł miesięcznie z rabatem. Dwa abonamenty w cenie jednego za 59 zł miesięcznie — klienci Plusa i Polsat Box mogą wybrać też ofertę z dwoma abonamentami w cenie 59 zł miesięcznie przez rok z rabatami. Tutaj do dyspozycji na każdym numerze dostaną pakiet pakietem 100 GB do wspólnego korzystania oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. W tym wypadku należy jednak zaznaczyć, że z tej opcji skorzystać mogą wszyscy klienci Plusa, którzy równocześnie zdecydują się na zakup lub przedłużenie umowy z abonamentem internetu za min. 19 zł/mies. lub innego abonamentu głosowego za min. 39 zł/mies. Oferta dostępna jest także dla użytkowników Polsat Box, którzy wybiorą lub przedłużą usługę telewizji Polsat Box za min. 20 zł/mies. Po 12 miesiącach opłata za dwa abonamenty wyniesie 109 zł/mies. z rabatem.

Jeśli natomiast chcecie obdarować kogoś bliskiego nowym smartfonem, tutaj Plus też coś dla was ma. Pojawiła się bowiem promocja, w ramach której płacąc za jednego smartfona, drugi otrzymamy w prezencie. Na liście znajdziemy m.in. takie zestawy:

Motorola moto g84 5G 12/256GB i moto e13 2/64GB

Samsung Galaxy A54 5G 8/256GB I Samsung Galaxy A14 4/64GB

Xiaomi Redmi Note 12 5G 4/128GB i Redmi A2 2/32GB

Z oferty mogą skorzystać klienci indywidualni oraz firmowi, przedłużający obowiązującą umowę lub podpisujący nową na abonament głosowy.

Plus nie zapomniał o prezentach dla całej rodziny w ramach abonamentów rodzinnych

Opcja rodzinnego abonamentu w Plusie to możliwość dobrania nawet 5 kart z umową na dwa lata przy jednoczesnym zakupie urządzenia lub na rok bez telefonu dla przenoszących numer do sieci. Przy takim połączeniu można co miesiąc oszczędzić nawet 150 złotych, co w skali dwuletniej umowy daje aż 3600 złotych oszczędności. Plus przypomina też, że w każdym z abonamentów rodzinnych dostępny jest darmowy roczny dostęp do platformy Disney+, po tym czasie należy albo z subskrypcji zrezygnować, albo zapłacić 37,99 zł miesięcznie. Dodatkowo wszyscy klienci cały czas mogą korzystać z najszybszej sieci 5G bez żadnych dodatkowych opłat.

By dobrać kolejne karty w niższej cenie już od 29 zł/mies. z rabatami, trzeba mieć już umowę abonamentową za min. 44,90 zł/mies. lub wybrać jeden z wymienionych poniżej abonamentów głosowych:

M za 59 zł/mies. z rabatem z możliwością dobrania kolejnej karty za 29 zł/mies. z rabatami, razem z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami oraz pakietem 50 GB na każdej karcie.

L w promocyjnej cenie 69 zł/mies. z rabatami (wcześniej 79 zł/mies.) z następną kartą za 39 zł/mies. z rabatami wraz z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami oraz pakietem 120 GB na każdej karcie.

XL za 99 zł/mies. z rabatem z dodatkową kartą za 69 zł/mies. z rabatami razem z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami oraz pakietem 250 GB na każdej karcie.

W Plusie dostępna jest też oferta dla firm

Klienci biznesowi także mogą skorzystać ze świątecznej oferty dwóch abonamentów w cenie jednego, dzięki której będą mogli przez rok znacznie oszczędzić na firmowych wydatkach. Firmy mogą wybrać spośród dwóch wariantów: