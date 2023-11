Pompa ciepła i fotowoltaika – duet idealny?

Pompa ciepła, czyli najoszczędniejsze źródło ciepła

W 2022 roku w Polsce sprzedano ponad 200 tysięcy pomp ciepła i wszystko wskazuje na to, że popularność tych urządzeń będzie nadal rosła w lawinowym tempie. Podobny boom możemy zaobserwować w branży fotowoltaicznej. Zgodnie z danymi z raportu IEO „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023” już ponad 1,2 miliona gospodarstw domowych korzysta z mikroinstalacji PV i produkuje prąd nie tylko na własne potrzeby, ale też w celu jego odsprzedaży. Polacy coraz bardziej doceniają zalety ekologicznej energii ze względu na finansowe oszczędności i na świadomość, że swoimi wyborami przyczyniają się do wspierania planety. Gdy media komunikują mroczne widmo katastrofy ekologicznej miło jest mieć świadomość, że choć trochę możemy przyczynić się do jej powstrzymania. Inwestycja w pompę ciepła i współdziałającą z nią fotowoltaikę jest ogromnym krokiem w kierunku lepszego jutra.

Pompa ciepła to bez wątpienia efektywne i energooszczędne źródło ogrzewania, możliwe do zainstalowania w domu jednorodzinnym i w innych typach budynków. Wybór rozwiązania odpowiadającego potrzebom konkretnego obiektu zależy od jego charakteru, zapotrzebowania na energię i budżetu inwestora, ale szeroka paleta dostępnych modeli pozwala z łatwością dobrać urządzenie spełniające indywidualne potrzeby.

W domach jednorodzinnych, w których trudno wydzielić miejsce na osobną kotłownię, doskonale sprawdzi się pompa ciepła monoblok – jedno urządzenie łączące w sobie wszystkie podzespoły i przeznaczone do montażu poza budynkiem. Z kolei w obiektach z przestrzenią gospodarczą z reguły zastosowanie mają urządzenia typu split składające się z dwóch oddzielnych jednostek – jednej zamontowanej na zewnątrz budynku, a drugiej w środku.

Mimo zróżnicowania dostępnych konstrukcji oraz podziału na pompy ciepła gruntowe i powietrzne, a także konstrukcje monoblok i split, wszystkie pompy łączy kilka zasadniczych cech: niski koszt eksploatacji, bezobsługowość, bezpieczeństwo użytkowania i ograniczenie kosztów wytwarzania ciepła, a latem również chłodu.Ta technologia jest dostępna na wyciągnięcie ręki, a jej inteligentny charakter czyni życie prostszym. Czy można chcieć czegoś więcej?

Pompa ciepła i fotowoltaika – opłacalna synergia nowych technologii

Choć korzyści z synergii pompy ciepła i fotowoltaikisą wykorzystywane szczególnie w nowoczesnym budownictwie, to technologie te coraz częściej pojawiają się też w starszych typach obiektów, które przeszły gruntowną termomodernizację.

W większości nowych domów o niewielkiej powierzchni z powodzeniem sprawdzi się pompa ciepła monoblok R290 KHY o wysokiej klasie energetycznej A+++. Jeśli budynek jest większy i można w nim wydzielić kotłownię, dobrym posunięciem będzie zakup pompy Split KHA+KMK CWU o pojemności dostosowanej do potrzeb mieszkańców domu.

– Ogromny wzrost zainteresowania pompami ciepła KAISAI pokazuje, że polskie społeczeństwo chce podążać drogą ekologii i ceni sobie możliwość korzystania z technologii ułatwiających życie. Większość naszych klientów planuje podłączenie pomp ciepła do zasilania instalacjami fotowoltaicznymi i takie rozwiązanie jest też przez nas rekomendowane – mówi Karol Szwochertowski, Menadżer Produktu ds. OZE w Klima-Therm.

Pompa ciepła może działać bez współpracy z systemem fotowoltaicznym, ale kiedy urządzenia te zostają połączone w jedną instalację, koszt utrzymania domu drastycznie spada, a możliwości budżetu rosną.

Już samo użycie pompy znacząco obniża koszty ogrzewania domu. – W praktyce, nowoczesny budynek o powierzchni ok. 100 m2 oraz wysokich właściwościach termoizolacyjnych, można ogrzać pompą ciepła przy wydatkach na energię z sieci w wysokości zaledwie 1500 zł rocznie. Jeśli taki dom będzie korzystał z instalacji fotowoltaicznej, panel może wyprodukować prąd pokrywający dużą część zapotrzebowania wszystkich urządzeń grzewczych. Efekt? Koszty ogrzewania zostaną zoptymalizowane – dodaje Karol Szwochertowski.

Zasilanie pompy energią odnawialną produkowaną przez mikroinstalację PV przynosi największe oszczędności w nowych domach wznoszonych w myśl restrykcyjnych przepisów budowlanych i z zastosowaniem energooszczędnych materiałów, ale portfele właścicieli starszych budynków też odetchną z ulgą.

Pompa ciepła szybko się zwraca, a jeśli działa z fotowoltaiką umożliwiającą nie tylko generowanie prądu na własne potrzeby, ale też sprzedaż nadwyżek do sieci, to zwrot z inwestycji jest jeszcze szybszy. Nadprodukcję energii można też przechowywać w specjalnych magazynach i wykorzystać wtedy, kiedy zapotrzebowanie budynku jest większe – każdy promień słońca zostaje wykorzystany do maksimum i nic się nie marnuje.

Krok w stronę ekologii i zdrowszego jutra

Energia produkowana przez pompę ciepła jest zdecydowanie „czystsza” od tej generowanej przez tradycyjne źródła ciepła, a szczególnie przez stare typy kotłów grzewczych na paliwa stałe. Ogrzewanie domu nowoczesną pompą ciepła monoblok lub split ogranicza zanieczyszczenie środowiska, gdyż ta technologia nie emituje do atmosfery CO 2 i innych produktów spalania. Co prawda w skali jednego domu zmniejszenie zużycia energii wskutek rezygnacji ze źródeł ciepła wykorzystujących paliwa kopalne jest niewielkie, ale kiedy weźmiemy pod uwagę, że w Polsce działają już setki tysięcy pomp, to ograniczenie zanieczyszczenia środowiska staje się znaczące.

Zakup pompy ciepła i montaż paneli fotowoltaicznych to niewątpliwie spory wydatek, ale ta inwestycja może być zrealizowana ze wsparciem w ramach rządowej dotacji. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie jest zależna od wysokości uzyskiwanych dochodów – warto sprawdzić aktualne zasady i zweryfikować dostępność wsparcia z wybranego programu.