Premiery Sony: Alpha A9 III do fotografi sportowej i lekki obiektyw FE 300 mm f/2.8 G Master – nie obyło się bez niespodzianek

Sony Alpha A9 III – sportowy rekordzista

Najnowsza odsłona A9 III otrzymała zupełnie nowy przetwornik. Jest to pełnoklatkowy sensor typu stacked CMOS, o rodzielczości efektywnej 24,6 Mpix, z globalną migawką. Matryca współpracuje z procesorem sygnałowym BIONZ XR. Układ autofocus wyposażony został w algorytmy AI do rozpoznawania i śledzenia obiektów, a jego skuteczność sięga aż -5 EV.

Aparat zdolny jest do rejestrowania zdjęć seryjnych z prędkością do 120 klatek na sekundę, z ciągłym podglądem (bez wygaszania obrazu) i działającym AD. Korpus otrzymał nowy układ pięciosiowej stabilizacji matrycy, o skuteczności do 8 EV. Wyświetlacz LCD jest na dwustopniowym przegubie (odchylany góra/dół i niezależnie na boki) ma przekątną 3,2″ i rozdzielczość 2 mln punktów i potrafi prezentować kolory z palety DCI-P3. Wizjer elektroniczny wykonany został w technologii OLED i ma rozdzielczość aż 9,44 mln punktów, powiększenie x0,9 i może pracować z pełną rozdzielczością przy odświeżaniu 120 Hz, a z obniżoną aż do 240 Hz.

Globalna migawka elektroniczna, nie wprowadzająca zniekształceń podczas fotografowania poruszających się obiektów ani bandingu przy pulsacyjnych źródłach światła, może pracować z ekstremalnie krótkimi czasami naświetlania – najkrótszy czas który można ustawić wynosi 1/80000 s, a przy szybkich zdjęciach seryjnych 1/16000 s.

Globalna migawka elektroniczna oznacza także, że możliwa jest synchronizacja z lampą błyskową dla dowolnego czasu naświetlania oraz dostosowanie pracy migawki do sposobu pracy źródeł światła. Aparat może fotografować także w trybie Pre-Capture, zapisując do 1 sekundy materiału przed momentem naciśnięcia spustu oraz z chwilowym przyspieszaniem prędkości rejestracji.

Możliwości filmowe także są imonujące – filmy 4K 120 fps bez przycinania, 4K 60 fps bez przycinania, z oversamplingu z 6K, z 10-bitową głębią koloru 4:2:2 i profilami S-Log3 i S-Cinetone.

Sony FE 300 mm f/2.8 G Master

Nowy aparat sportowy wymaga do pełnej oprawy także nowego obiektywu, nic zatem dziwnego, że Sony EF 300 mm f/2.8 G Master zaprezentowany został w tym samym dniu. Zarówno ogniskowa jak i jasność nie są czymś niespotykanym, ale nowy obiektyw charakteryzuje się wyjątkowo zwartą i lekką konstrukcją – waży zaledwie 1470 gramów.

W konstrukcji optycznej wykorzystano 21 elementów (liczone razem z filtrem wewnętrznym) w 17 grupach (w tym 3 soczewki Super ED i jedna ED) i 11 listkową przysłonę. Filtry wewnętrzne mają średnicę 40,5 mm. Układ AF pracuje z wykorzystaniem dwóch silników liniowych Sony XD. Wszystkie parametry zostały dobrane tak, by zapewnić maksymalną wydajność potrzebną do współpracy z aparatem Alpha A9 III, pod kątem fotografii sportowej zoptymalizowano także wyważenie tubusu. Szkło ma wbudowany optyczny stabilizator obrazu ze specjalnym trybem pracu poprawiającym obraz w wizjerze – OIS oczywiście w pełni współpracuje z IBIS z A9 III, podnosząc jeszcze jego skuteczność.

Zobacz także: Test Canon RF 1200mm F8L IS USM – kiedy chcesz poczuć się jak snajper (chip.pl)

Aktualizacje firmware

Sony poinformowało także, że nie tylko nowy A9 III ale także starsze aparaty, w tym A1 i A7s III otrzymają aktualiacje oprogramowania wprowadzające nowe funkcje związane z AI i optymalizujące pracę AF. Można się ich spodziewać w pierwszym kwartale 2024 roku.

Tanio? To nie tutaj 🙂

Wyjątkowy aparat, wyjątkowy obiektyw, więc i ceny będą wyjątkowe. Chętni do zakupu Sony EF 300 mm f/2.8 G Master muszą poczekać do grudnia i przygotować się na wydatak rzędu 6700 euro (zapewne 31-32 tys. zł). Sony A9 III dostęny będzie w styczniu, a jego cena ustalona została na 7000 euro, czyli zapewne sięgnie 38 tys. zł.