Granie do upadłego z GeForce RTX 40 – na święta i początek nowego roku. Skorzystasz?

Czy jest się nałogowym graczem, niedzielnym czy też grywa się mało, dobra karta graficzna w komputerze to nie tylko gwarancja świetnej grafiki w grach, ale również szybka obróbka materiałów wideo oraz oglądanie filmów i seriali w wysokiej jakości. A jeśli kupując kartę dostajesz w bonusie gry, to w niczym nie przeszkadza, prawda?

GeForce RTX 40 – co daje akcja promocyjna?

Nvidia rozpoczęła w nocy akcję promocyjną, w której każdy nabywca dowolnej karty graficznej z rodziny RTX 40 – czyli GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti lub 4060 – otrzymuje trzymiesięczną subskrypcję PC Game Pass oraz trwający tyle samo abonament GeForce NOW Priority, dający priorytetowy dostęp do serwerów premium usługi i możliwość zabawy non-stop przez sześć godzin. Wartość tych dodatków to 60 dolarów, czyli ok. 240 złotych. Jeśli chodzi o same możliwości kart, oparta na AI technologia DLSS i ray tracing pozwalają na cieszenie się najwyższą wydajnością i jakością oprawy graficznej w tytułach PAYDAY 3, Forza Motorsport, Minecraft i innych.

PC Game Pass to z kolei dostęp do biblioteki z setkami tytułów, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Biblioteka jest cały czas wzbogacana o kolejne produkcje, co pozwala na śledzenie wszystkich premier na bieżąco oraz poznanie wielu kultowych tytułów. Można zatopić się w cyfrowych światach na długie godziny. Trwa także inna promocja, w której można zyskać trzymiesięczną subskrypcję PC Game Pass z sześciomiesięczną subskrypcją GeForce NOW Ultimate​.

Równocześnie Nvidia ogłosiła trzy kolejne gry, które otrzymają wsparcie dla technologii DLSS (Deep Learning Super Sampling). Pierwsza to Satisfactory, tytuł, który został przeniesiony na silnik Unreal Engine 5 i wspiera zarówno DLSS 2, jak i DLAA, co podniosło wydajność aż o 71% – z kartami GEForce RTX 40 – i umożliwiło osiągnięcie rozdzielczości 4K. Druga to Last Train Home, gdzie dzięki DLSS wydajność podskoczyła aż dwukrotnie, zaś trzecia to Gangs of Sherwood. Tu odnotowano skok wydajności o 66%.

Wniosek? Rynek gier PC ma się tak dobrze, jak nigdy wcześniej. A dzięki promocjom Nvidia możesz się o tym przekonać do 8 stycznia 2024 roku.