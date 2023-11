Wiemy, kiedy zadebiutuje RTX 40 SUPER. To znaczy – prawie na pewno wiemy

Nvidia rządzi na rynku kart graficznych i nie wygląda na to, aby konkurencja (czytaj: AMD) szybko osiągnęła jej poziom. Dlatego każda nowa linia czy odświeżenie istniejącej rodziny są interesujące dla dziesiątków milionów konsumentów na całym świecie. Już wcześniej wiadomo było, że premiera “superów” będzie mieć miejsce w 2024 roku, ale nie padła żadna konkretna data. Teraz mamy większą jasność dzięki przeciekowi.

Karty graficzne RTX 40 SUPER – poznamy je już w styczniu 2024 roku

Przeciek pochodzi o użytkownika platformy X o nicku “Kopite7kimi”, który w ciągu ostatnich lat wielokrotnie przekazywał informacje nieoficjalne, jakie potem znajdywały potwierdzenie w rzeczywistości. Tym razem podał, że Nvidia zaprezentuje RTX 40 SUPER podczas targów CES 2024, które odbędą się w Las Vegas w dniach 9-12 stycznia przyszłego roku. W tym terminie mają także trafić do partnerów biznesowych Nvidii, którzy będą mogli tworzyć swoje własne warianty podzespołu.

Targi CES odbędą się po raz pierwszy od momentu wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 roku. Pojawi się na nich mnóstwo wystawców, a choć Nvidia nie jest jednym z nich, ma zarezerwowane miejsce na trzech konferencjach. Jak widać – producent nie uznał za potrzebne zorganizowanie wydarzenia premierowego kart RTX 40 SUPER. Ograniczy się tylko do podania informacji na temat specyfikacji nowej linii.

źródło: VideoCardz

No właśnie, czego spodziewać się w tym aspekcie? Przecieki mówią o co najmniej dwóch kartach, zaś niektóre – trzech. Każda ma zawierać więcej rdzeni CUDA niż obecne “czterdziestki”. Serwis VideoCardz zebrał te informacje w tabelce, którą widzisz powyżej. Trzeba przyznać, że zmiany są dość realistyczne i kto wie – może właśnie takie będą. Jeśli Nvidia wprowadzi karty graficzne o takiej specyfikacji, z pewnością będą one propozycjami wartymi rozważenia.