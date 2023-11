Najlepsze VPN 2023. Która sieć VPN jest najlepsza?

Skąd w ogóle wzięła się nazwa VPN? To skrótowiec od angielskich słów “virtual private network”, czyli “wirtualna sieć prywatna”. Co ciekawe, pierwsze takie rozwiązania powstały nie w celu chronienia internautów, ale zapewnienia pracownikom korporacji bezpiecznego dostępu do wewnętrznych sieci. Szybko jednak ich zastosowania okazały się korzystne także dla osób prywatnych, a obecnie używane są przez nich w celu ochrony prywatności oraz dostępu do stron i usług blokowanych na podstawie geolokalizacji. Jak to działa?

Jak działa sieć VPN?

Założenie sieci VPN opiera się na prostej zasadzie – gdy uruchamiasz aplikację, powstaje szyfrowane połączenie pomiędzy Twoim urządzeniem a wybranym przez Ciebie serwerem. W efekcie roboty i mechanizmy internetowe nie widzą Twojej prawdziwej lokalizacji i IP urządzenia, a wyłącznie dane wybranego serwera. A więc siedząc w mieszkaniu w Koninie łączysz się z siecią VPN, wybierasz serwer w amerykańskim San Diego i już jesteś identyfikowany jako osoba przebywająca na terenie USA. Co więcej – niektóre sieci VPN mają podwójny system. Oznacza to, że najpierw łączysz się z jednym serwerem, a z niego z drugim i to dane tego drugiego są prezentowane światu.

A po co to? Odpowiedź jest prosta – gdyby oprogramowanie śledzące odkryło, że łączysz się poprzez serwer, źródłem połączenia będzie dla nich ten pierwszy, a Twoja prawdziwa lokalizacja nadal pozostanie ukryta. Ponieważ w każdym przypadku połączenie jest szyfrowane, nie ma szans na podejrzenie tego, co wysyłasz i odbierasz. Mówiąc bardziej obrazowo – VPN to taki “łącznik”, w którym zmieniane są wszystkie prawdziwe informacje na temat użytkownika.

Ale co to właściwie daje? Choćby możliwość korzystania z usług, które są zablokowane w naszym kraju. Na przykład od paru lat dostawcy internetu (ISP) mają obowiązek blokowania stron związanych z hazardem. Jeśli zatem próbujesz normalnie wejść na witrynę np. z zakładami sportowymi, możesz zobaczyć taki obrazek:

Ale jeśli wejdziesz poprzez VPN na serwer w kraju, w którym takich ograniczeń nie ma, witryna wyświetli się bez żadnych problemów. Podobnie działają serwisy streamingowe – w Polsce w normalny sposób nie wejdziesz na amerykański Netflix. Jednak gdy zmienisz swoją lokalizację na USA, nie ma z tym żadnego problemu. Przykładów można by mnożyć, a ja dodam dla osób robiących często zakupy online, że na różnych rynkach te same towary dostępne są w różnych cenach. Dzięki temu udając kogoś z innego kraju możesz nabyć wypatrzony produkt znacznie taniej.

Jak wybrać sieć VPN?

Czym kierować się podczas wyboru swojego dostawcy VPN? Jeśli zależy Ci na pełnej anonimowości, cena subskrypcji powinna mieć znaczenie drugorzędne. Pierwszorzędny powinien być fakt, czy dana usługa posiada własne serwery, w jakiej ilości oraz w jakich krajach, a także to, ile informacji o użytkownikach zbiera. Najlepsze pod tym względem nie tylko prowadzą politykę “zero logów”, ale także nie wymagają żadnych form rejestracji, zaś opłaty można uiścić anonimowo. Czyli – Twoja aktywność nie jest w żaden sposób odnotowywana, nikt też nie ma dostępu do informacji dotyczących płatności.

Pamiętaj jednak o ważnej rzeczy – jeśli korzystasz z połączenia VPN i zalogujesz się do jakiegoś serwisu (np. Allegro) prawdziwymi danymi, natychmiast zdradzisz swoją tożsamość. Podobnie jeśli gdziekolwiek podasz swoje dane. Póki ich nie ujawniasz – możesz cieszyć się pełną anonimowością. Jeśli podczas korzystania z virtual private network używasz komunikatorów czy e-maili, to nie chroni przed ich podejrzeniem. Dlatego w tym przypadku korzystaj z takich programów, które mają wbudowane mechanizmy szyfrujące, jak np. WhatsApp.

Jakie sieci VPN można polecić?

Prezentujemy poniżej pięć usług, które można polecić każdemu, komu zależy na zachowaniu anonimowości w sieci. Nie są to oczywiście wszystkie dostępne na rynku propozycje, jednak każda z nich ma coś, co sprawia, że z czystym sumieniem można ją polecić. Będą to następujące serwisy:

NordVPN – łatwa w obsłudze sieć VPN, oferująca ponad 5800 serwerów na całym świecie, zapewniająca szybkość transferu danych nawet 6730 Mbp/s. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu autorskiego protokołu NordLynx, opartego na doskonale znanym WireGuard. A to doskonałe rozwiązanie do różnego rodzaju streamingów. Dostawca nie prowadzi żadnych logów, a szyfrowanie AES-256 to skuteczna ochrona danych. Dostępnych jest kilka abonamentów – znajdziesz ja na tej stronie;

SufrsharkVPN – to również prosta w użytkowaniu sieć virtual private network, mająca 3200 serwerów rozlokowanych w równej setce krajów świata. Oferuje wszystkie funkcje niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa, w tym – dzielone tunelowanie. Możesz dzięki temu używać częściowo ruchu normalnie, a częściowo ukrytego. Dodatkową zaletą jest wbudowany mechanizm blokowania reklam. Wykorzystanie protokołu WireGuard w połączeniu z autorskim rozwiązaniem Nexus nie tylko daje dodatkową warstwę ochrony, ale również wpływa bardzo pozytywnie na szybkość transferu danych;

CyberGhost – sieć VPN obiecująca, że w internecie będziesz niewidzialny niczym duch. Ma w tym pomóc kolosalna liczba serwerów – 10 163. Polityka firmy to brak jakichkolwiek logów i jak obiecuje – nigdy nie będzie żadnych zapisywać. Transfery oferowane przez tego dostawcę umożliwiają zarówno streaming filmów i seriali, jak i wygodne granie online bez lagów. Można tu wybrać także unikalny, dedykowany adres IP – pozostaje taki sam za każdym razem, gdy łączysz się z internetem. Oznacza to, że otrzymujesz wszystkie korzyści z posiadania sieci VPN, a jednocześnie masz statyczny adres IP tylko dla siebie;

Private Internet Access – to kolejny dostawca sieci VPN bez zabierania logów, który może poszczycić się także dodatkowymi opcjami zapewniania prywatności. Aplikacja jest łatwa w konfiguracji, a gdy korzystamy z niej, blokowanie reklam wliczone jest w cenę usługi. Nadaje się dla każdego systemu. Serwery rozlokowane w 91 krajach świata dają każdemu pewność, że znajdzie odpowiedni dla planowanych zastosowań. Na liście praktycznych funkcji znajdziemy między innymi rozdzielone tunelowanie oraz wsparcie dla p2p;

ProtonVPN – ta sieć daje największy wybór opcji związanych z ustawieniami prywatności, a także nie rejestruje aktywności użytkowników. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie: "aby chronić dziennikarzy i aktywistów korzystających z poczty Proton Mail. Proton VPN przełamuje bariery cenzury internetowej, zapewniając dostęp do dowolnych stron internetowych lub treści". Oferowana przez usługę sieć serwerów 10 GB/s w połączeniu z własną technologią VPN Accelerator może zwiększyć prędkość połączenia do 400%.

Inne sieci virtual pirvate networks na rynku, których subskrypcję można rozważyć, to: Atlas, hide.me, Hidden24 oraz PureVPN. Cenniki wszystkich szerzej opisanych potrafią mocno różnić się od siebie, jednak w każdym przypadku masz od 30 do 45 dni na rezygnację z usługi oraz otrzymanie z powrotem wydanych na nią pieniędzy. Dlatego jeśli myślisz o prywatności i dostępie do każdej strony, usługi czy serwisu – wypróbuj VPN!