Smartwatche Huawei kupisz teraz w butikach sieci SWISS. Sprawdźmy, w jakich cenach

Sieć sklepów SWISS kojarzy zapewne każdy fan zegarków, bo w ponad 100 specjalistycznych butikach znajdziemy klasyczne modele i smartwatche najlepszych marek, w tym również te sygnowane przez najsłynniejszych projektantów. Jest to więc idealne miejsce na modele od lidera na polskim rynku inteligentnych zegarków. Huawei może i podupadł, jeśli chodzi o smartfony, ale smartwatche producenta sprzedają się coraz lepiej, zwłaszcza w segmencie premium.

Jako SWISS jesteśmy bardzo zadowoleni z rozpoczęcia współpracy z marką Huawei, dzięki której uzupełnimy nasze portfolio smartwatchy. Huawei ma ogromne grono swoich zwolenników dzięki połączeniu innowacyjnych funkcji i wysokiej jakości z modnym designem, inspirowanym wyglądem klasycznych zegarków. Właśnie takich produktów poszukują nasi klienci – mówi Karina Kwietniak, Manager butików SWISS.

Huawei zadbał, by wybór był naprawdę duży, bo w butikach i sklepie online SWISS znajdziemy pięć różnych modeli w aż szesnastu wariantach. Dzięki temu każdy, niezależnie od gustu i preferencji, powinien znaleźć coś dla siebie. Na klientów czeka flagowy model – Huawei Watch Ultimate – dostępny w dwóch wersjach: Expedition z fluoroelastomerowym czarnym paskiem oraz Voyage z tytanową bransoletą. Dla osób, którym zależy, by smartwatch mógł być również dodatkiem do bardziej formalnego stroju, świetnym wyborem będzie Watch 4 Pro w wersji z tytanową bransoletą lub ze skórzanym paskiem.

Bestsellerowa seria Huawei Watch GT 4 daje jeszcze większy wybór, bo mamy tu aż siedem różnych wersji. Cztery z nich mają kopertę w rozmiarze 46 mm: sportowy Active, elegancki Elite z tytanową bransoletą, wyjątkowy Green z paskiem kompozytowym oraz Classic ze skórzanym paskiem. Wersja 41 mm ma za to trzy warianty: Classic (z białym skórzanym paskiem), biżuteryjny Elegant (z bransoletą w stylu milanese) oraz Elite (ze stalową bransoletą z akcentami w kolorach srebrnym i złotym). W ofercie znalazł się ponadto Watch GT 3 Pro w trzech wersjach z kopertą o rozmiarze 46 mm oraz mniejszy Watch GT 3 o rozmiarze 42 mm w wariancie Active ze skórzanym paskiem i Elegant ze złotą bransoletą.

Kobiety i mężczyźni, poszukujący eleganckiego smartwatcha, który będzie pasować do ich codziennych stylizacji, często wolą taki zegarek wziąć do ręki, dokładnie obejrzeć i przymierzyć różne wersje. I dopiero na tej podstawie podjąć decyzję o zakupie, mając pewność, że produkt trafia w ich gust. Dlatego tak istotne jest, żeby były one dostępne w jak największej liczbie punktów stacjonarnych, w miastach o różnej wielkości. Współpraca z siecią butików SWISS pozwoli przybliżyć nasze produkty jeszcze szerszemu gronu nowych użytkowników – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

Ile kosztują zegarki Huawei w sklepie internetowym swiss.com.pl oraz w 50 butikach SWISS zlokalizowanych w 32 miastach na terenie kraju: