Sportowe rewolucje – sposób w jaki oglądamy sport znacząco się zmienił

Ostatni bastion telewizji linearnej ewoluuje

Klasyczna telewizja może jeszcze nie umiera, ale przechodzi proces realnych zmian. W dość płynny sposób odchodzimy od tradycyjnych kanałów telewizyjnych na rzecz hybrydowych mediów, gdzie treści dostępne na żywo mieszają się z materiałami dostępnymi na życzenie (on demand). Najlepiej obrazują to oferty samych operatorów telewizyjnych, zmiany na rynku, a nawet ich dekodery. To zmiany, które nie dotyczą jedynie seriali czy filmów, ale wszelkich treści znanych do niedawna jedynie z kanałów telewizyjnych. W przypadku transmisji sportowych ta zmiana jest znacznie szersza.

Oglądanie sportu 15 lat temu? 32-calowy telewizor, płatne kanały sportowe, często konieczność posiadania 2-3 dekoderów, długoterminowych umów, aby móc oglądać najbardziej interesujące imprezy sportowe, do tego 2-3 papierowe magazyny sportowe i działy sportowe na głównych portalach internetowych.

Rok 2023 i sport? Transmisje sportowe dalej podzielone na liczne kanały telewizyjne, ale często też nawet niedostępne w klasycznej telewizji. Mecze Messiego w MLS dostępne jedynie w subskrypcji Apple, transmisje ligi Europy i pucharu Konferencji w aplikacji ViaPlay. Jednocześnie brak skazania na jeden wybrany przez operatora mecz z kolejki Ligi Mistrzów. Wszystkie mecze dostępne na żywo, w przypadku turnieju tenisowego takiego jak Rolland Garros możliwość oglądania wszystkich aren łącznie z zawodami juniorów czy sportowców na wózkach. Wszystko w zasięgu pilota, dobrej platformy Smart TV i dostępu do internetu.

Ale szeroki dostęp do transmisji sportowych to jedno. Do tego dochodzi fakt, że większość transmisji jest dostępna w HD, część jest dostępna w 4K, a niektóre także z dźwiękiem Dolby Atmos. Tak było i zapewne będzie z mundialem i innymi dużymi imprezami sportowymi.

Ponadto na transmisjach sportowych się nie kończy, sami nadawcy mają bardzo rozbudowaną „otoczkę” wokół wydarzeń – studia, dedykowane programy, liczne dokumenty, seriale. Ale do tego dochodzą jeszcze niezależne programy na YouTube oraz rozbudowane serwisy internetowe. Dodajmy do tego komentarze na żywo w serwisach społecznościowych, a także rozbudowane działania sportowców, klubów także w tych serwisach. Życie sportem nigdy nie było tak aktywne jak teraz, tak rozbudowane. To znacząca ewolucja na przestrzeni ostatnich dekad.

Transmisje sportowe w domu pełne emocji i doświadczeń

Samsung S90c

Zmiana w transmisjach sportowych zaszła na wszystkich płaszczyznach – nadawczej, odbiorczej i technicznej. My jako kibice, fani sportu inaczej konsumujemy treści, nadawcy dostarczają nam je inaczej, znacząco zmienił się też sprzęt do tego wykorzystywany. Po stronie nadawców są to nowe kamery, drony, liczne sensory pozwalające na dostarczenie szczegółowych danych. Po stronie odbiorców telewizory, tablety, smartfony, a nawet lodówki!

Warto zwrócić uwagę na zmianę jaka zaszła w świecie telewizorów. Obecnie zakup telewizora 55, czy 65-calowego o podstawowych parametrach nie stanowi wyzwania. A w dodatku dostępne są też znacznie większe ekrany o przekątnych 75,77,85 czy nawet 98 cali. A ich ceny też znacząco stopniały. Nowe telewizory oferują rozdzielczość 4K, niekiedy nawet 8K (jak w przypadku genialnego Samsunga QN900C), ale też szeroką paletę barw, efekt HDR (lepszy kontrast, głębia detali, szczegółowość obrazu, jasność). W przypadku transmisji sportowych niezwykle ważne jest odwzorowanie ruchu, dzięki temu w dobrych do oglądania sportu modelach płynność obrazu jest perfekcyjna, nie obserwujemy smużenia, przez cały czas transmisji widzimy wiernie odzwierciedloną akcję na boisku, korcie czy torze wyścigowym.

Dobór odpowiedniego telewizora dla fanu sportu jest naprawdę istotny, taki sprzęt jest w stanie spotęgować wrażenia, dostarczyć lepszych jakościowo emocji. Na jakie parametry należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim to częstotliwość odświeżania matryc – 120 Hz, a nie 60 Hz. Chyba że ogranicza nas mocno budżet, to warto poszukać telewizora z dobrym upłynniaczem (jak Samsung Q60C), matryca LCD lub OLED z wykorzystaniem kropek kwantowych (dla lepszego odzwierciedlenia kolorów), dobry kontrast, wysoka jasność (transmisje sportowe często są także w dzień i chcemy coś zobaczyć na ekranie nawet w nasłonecznionym pomieszczeniu), a także stabilna, szybko działająca platforma Smart TV z dostępem do popularnych aplikacji VOD (w końcu tam przeniosły się liczne transmisje sportowe). W przypadku Smart TV warto też zwrócić uwagę na takie dodatki jak opcja dzielenia ekranu, aby oko transmisji oglądać na przykład dodatkowy program na YouTube czy mieć udostępniony podgląd na treści z telefonu z serwisów społecznościowych. A także integracje z naszymi innymi sprzętami.

Świetnym przykładem jest połączenie telewizorów Samsung z system inteligentnego domu Smart Things. Dzięki temu możliwe jest nawet oglądanie transmisji sportowych z telewizora na ekranie lodówki FamilyHub. Dzięki temu żadna akcja nas nie ominie nawet jeśli idziemy przygotować przekąski. Oczywiście to swoisty gadżet, ale dla wielu może okazać się praktyczny. Tak jak praktyczne są powiadomienia na ekranie telewizora o zakończonej pracy zmywarki, podgląd temperatury w lodówce czy regulacja oświetlenia w salonie i innych pokojach. Możliwości współczesnych telewizorów są naprawdę duże i zdecydowanie nie ograniczają się do oglądania stricte telewizji.

Samsung Q80C

Na jakie modele telewizorów warto zwrócić uwagę? Jeśli szukamy czegoś dobrego, ale w rozsądnej kwocie to dobrym pomysłem będzie 55-calowy Samsung Q80C. To model pośrodku tegorocznej gamy ekranów koreańskiego producenta. Wyróżnia go 120 Hz matryca VA z warstwą kropek kwantowych (QLED), a także wielostrefowym tylnym podświetlaniem (wyższa jasność, dobry kontrast, równomiernie świecący ekran względem tańszych modeli z podświetlaniem krawędziowym), podobnie jak wszystkie inne telewizory Samsung ekran ten korzysta z systemu Smart TV Tizen. Wśród odbiorników z serii Q80C warto również przyjrzeć się gigantycznemu modelowi o przekątnej 98 cali. To nietuzinkowy model, który pierwszy raz przenosi tak duże calarze do świata masowego klienta, a nie tylko towaru z kategorii dóbr luksusowych.

Kolejnym modelem wartym uwagi jest seria QN92C dostępna w rozmiarach 43, 50, 55, 65 i 75 cali (a także 85 cali jako QN90C). To zaawansowany telewizor LCD z podświetlaniem Mini LED. Oznacza to, że za matrycą (oczywiście 120 Hz z warstwą QLED) znajdują się tysiące małych diod, dzięki algorytmom wygaszania czerń tego ekranu jest perfekcyjna, a jasność w HDR przewyższa znacząco 1000 nitów, także ogólna jasność ekranu jest bardzo wysoka. Z racji na świetną jakość obrazu oraz szeroki wachlarz rozmiarów to uniwersalny model dla każdego wymagającego fana sportu niezależnie od tego czy potrzebuje mały ekran, czy duży telewizor do salonu.

Samsunh S95C

Świetną opcją dla fanów nie tylko sportu, ale też oglądania filmów i seriali w iście kinowy sposób jest jeden z flagowych modeli telewizorów Samsung – S95C. To druga generacja telewizorów QD-OLED, opartych o matrycę, która łączy organiczne diody z kropkami kwantowymi. W efekcie widz uzyskuje nieograniczony kontrast, wysoką jak na ten typ ekranu jasność oraz niezwykle wiernie odwzorowane kolory. Jeśli więc chcecie cieszyć się zawsze zieloną murawą, zachwycać się detalami na strojach piłkarzy i nie może wam umknąć żadna piła Igi Świątek to, S95C będzie doskonałym wyborem. Ten telewizor jest ciekawy także z punktu widzenia konstrukcyjnego. Złącza zostały wyprowadzone do zewnętrznego boxa, który może być ulokowany w podstawie, a jeśli ten niezwykle smukły telewizor zamocujemy na ścianie to wszystkie podłączenia mogą być ukryte w szafce RTV pod telewizorem, a do ekranu podłączony będzie tylko jeden przewód. Model ten występuje w wariantach 55,66 i 77 cali.

Istotne jest to, że przy budowaniu emocji w sporcie ważną rolę odgrywa nie tylko obraz, ale też dźwięk. Dlatego decydując się na odświeżenie swojego stanowiska kibica dobrze jest pomyśleć o zakupie nie tylko świetnego, dużego telewizora, ale też doposażyć go w porządny system audio, jakim jest soundbar. W przypadku transmisji sportowych ważne jest to, aby scena dźwiękowa była szeroka. Dobrym pomysłem będzie więc soundbar HW-Q800C. Natomiast najbardziej wymagający użytkownicy, chcący mieć kompaktowe kino domowe w swoich wnętrzach powinni sięgnąć po system zamknięty w soundbarze HW-Q990C. To nie tylko przednia belka grająca i subwoofer, ale też dwa tylne głośniki. Łącznie to rozwiązanie pozwalające cieszyć się dźwiękiem w standardzie 11.1.4 (odpowiednik aż 16 niezależnych głośników w kinie domowym ukryty raptem w czterech). W przypadku soundbarów i telewizorów Samsung świetnym pomysłem jest ich połączenie. Dzięki synergii sprzętów w ramach funkcji Q-Symphony głośniki telewizora również są wykorzystywane, by osiągnąć lepsze efekty dźwiękowe i nie marnować faktu ich istnienia w telewizorze. Ponadto istnieje możliwość bezprzewodowego połączenia soundbara z telewizorem bez uszczerbku na dźwięku także w technologii Dolby Atmos.

Must have kibica – duży telewizor, dobry soundbar i integracje

Warto wykorzystać możliwości technologii, warto sięgnąć po nowe rozwiązania, otworzyć się na większy telewizor, lepszy dźwięk, aby dostrzec więcej, aby cieszyć się sportem jeszcze bardziej. Niezależnie czy to rodzima ekstraklasa, Liga Mistrzów, tenis, siatkówka, Formuła 1 itd. Transmisje sportowe w telewizji w ostatnich latach weszły na wyższy poziom, rozbudowana jest też cała sfera treści obok, a to wszystko warto oglądać w najlepszych warunkach, na swoich własnych zasadach.