Szukasz nowego telewizora? Sprawdź ofertę TCL na Black Friday

TCL X955: niezapomniane chwile w kinie domowym

To model dla osób, którym marzy się prawdziwe kino domowe. Wyposażony w ogromny, 85-calowy ekran o rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli) telewizor został naszpikowany nowoczesnymi technologiami, takimi jak Mini LED Premium, QLED i Full Array Local Dimming (FALD). Dzięki nim możemy liczyć na niezrównane wrażenia wizualne. Za niezwykle żywe kolory i głębokie kontrasty odpowiada system HDR Premium 5000 nitów, który obsługuje HDR10, HDR10+, HDR HLG i Dolby Vision IQ. Oczywiście równie ważny jest też dźwięk. Ten generowany jest z systemu 4.2.2 o mocy 80 W RMS z charakterystycznym brzmieniu Onkyo.

Na pokładzie znajdziemy też Google TV, zintegrowany odtwarzacz multimedialny z Wi-Fi, Bluetooth, DLNA v1.5, AirPlay 2 i funkcjami HomeKit. Telewizor TCL X955 naprawdę sprawi, że nie ruszając się z kanapy, będziemy mogli doświadczyć kinowych wrażeń.

TCL 98C955: Największe zalety technologii Mini LED and QLED TV

Telewizory MiniLED i QLED pozwolą zagłębić się w świat wciągającej rozrywki. Zastosowana tu technologia gwarantuje głęboką czerń, olśniewającą jasność i precyzyjny kontrast, a przede wszystkim bogactwo kolorów technologii QLED. Ten model oferuje też natywną częstotliwość odświeżania 144 Hz, więc będzie też świetnym wyborem dla graczy. Za świetnej jakości dźwięk odpowiada system audio ONKYO 4.2.2 Dolby Atmos, który dosłownie otoczy nas dźwiękiem.

TCL 98C805: gaming na jeszcze wyższym poziomie z QD-Mini LED TV

Jeśli szukacie bardziej zaawansowanego modelu do gier, TCL ma dla Was jeszcze nowocześniejszy model LED QD-Min. To prawdziwy gigant z 98-calowym ekranem o rozdzielczości 4K Ultra HD. Dzięki maksymalnej jasności na poziomie 1600 nitów kolory stają się żywe, tworząc dynamiczne i wciągające środowisko gry. Zmienna częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewnia niewiarygodnie płynne obrazy, idealnie sprawdzając się w szybkich grach akcji.

Nie zabrakło tutaj technologii HDR Premium 1600 nitów, kompatybilnej z renomowanymi formatami, takimi jak HDR10, HDR10+, HDR HLG i Dolby Vision. Dzięki temu ulubione gry i filmy będą olśniewać kontrastem i dynamiką, dostarczając niezapomnianych wrażeń.

TCL 98P745: domowa rozrywka na najwyższym poziomie

Telewizor TCL 98P745 4K zapewnia wyjątkową rozrywkę w domowych warunkach, pozwalając na kinowe wrażenia dzięki technologii Dolby Vision i Dolby Atmos. Producent nie zapomniał też o graczach, dodając obsługę standardu HDMI 2.1, zapewniając najwyższej jakości wrażenia w grach dzięki wysokiej rozdzielczości, automatycznej optymalizacji obrazu i niskim opóźnieniom. Akcelerator gier 120 Hz gwarantuje dynamiczną i płynną rozgrywkę.

Ten model oferuje niemal bezramkowy ekran z cienkim, metalowym wykończeniem, który będzie świetnym dopełnieniem do każdego wnętrza.

Warto również wspomnieć, że w ofercie znalazły się też klimatyzatory klimatyzatorom TCL z serii FreshIN

Technologia FreshIN+ 2.0 firmy TCL oferuje dwukierunkowy system wymiany świeżego powietrza, wprowadzając bogate w tlen powietrze z zewnątrz, jednocześnie usuwając to zanieczyszczone z pomieszczeń. W połączeniu z czterowarstwowym systemem filtracji, oczyszczone powietrze z pewnością docenią alergicy. Dzięki temu zapewnimy sobie czystsze i zdrowsze powietrze w domu.

Aktualne oferty promocyjne produktów TCL można znaleźć w sieciach MEDIA EXPERT oraz EURO RTV AGD.