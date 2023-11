Test Tesla Smart Pet Fountain UV – koci wodopój w wersji inteligentnej

Tesla Smart Pet Fountain UV to bardzo dobrze zbudowane urządzenie

Tesla Smart Pet Fountain UV ma wymiary 230 x 175 x 160 mm. Nie odbiega nimi od podobnych konstrukcji, jakie znajdziemy na rynku. Urządzenie jest bardzo dobrze wykonane i składa się z trzech elementów.

Pierwszy z nich to obudowa zewnętrzna. Na jej przedniej ściance widzimy podziałkę pokazującą poziom wody, diody sygnalizujące stan pracy oraz włącznik. Na tej części obudowy, od wewnętrznej strony, znajdują się diody UV. Drugi element to docelowy zbiornik na wodę. Jest oczywiście wyjmowany. Całość uzupełnia zewnętrzna taca z otworem, przez który woda wylewa się na zewnątrz, gdzie od spodu mamy pompę zapewniającą obieg wody. Zestaw uzupełnia bardzo solidny kabel w oplocie z końcówką USB.

Całość jest wykonana z grubego, sztywnego i solidnego plastiku. Biały kolor zdecydowanie uważam za zaletę, bo widać na nim zabrudzenia, co skutecznie motywuje do okresowego umycia fontanny.

Podwójne filtrowanie i oczyszczanie wody

Tesla Smart Pet Fountain UV oferuje dwie metody czyszczenia wody. Pierwsza to standardowy filtr z organicznej bawełny oraz aktywnego węgla. To on odpowiada ze wstępną filtrację wody, pozbawia ją pozostałości chloru oraz zmiękcza. Filtr jest standardowych wymiarów i łatwo można go wymienić na nowy, kupując zamiennik choćby na Allegro. Posiadacze kocich fontann wiedzą, o czym mówię.

Drugi etap to sterylizacja wody promieniami UV. To bardzo dobre rozwiązanie, bo dzięki temu woda nadaje się do spożycia przez długi czas. Nie trzeba jej wymieniać co kilka dni, ani dodatkowo filtrować przed wlaniem do zbiornika. Dzięki temu futrzak zawsze ma dostęp do czystej i świeżej wody.

Czytaj też: Test Xiaomi Smart Pet Fountain – podaruj kotu odrobinę luksusu

Tesla Smart Pet Fountain UV ma aplikację mobilną, ale nie jest ona niezbędna

Przyznam, że podoba mi się podejście producenta, który nie wciska nam na siłę aplikacji mobilnej. Tesla ma swoją aplikację do sterowania całym ekosystemem produktów, ale w przypadku fontanny czytamy, że dla Twojej wygody może być również nastawiane zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej. To bardzo dobre podejście.

Tym bardziej że aplikacja mobilna niewiele nam daje. Pozwala zdanie włączyć lub wyłączyć urządzenie, uruchomić światło UV oraz zaplanować włączenie lub wyłączenie. Nie do końca mam pomysł po co, ale jakby coś, jest taka opcja.

Czytaj też: Test Bluetti AC300 i Bluetti B300 – niezawodny prąd zawsze pod ręką

Tesla Smart Pet Fountain UV w praktyce. Jak działa fontanna?

Muszę przyznać, że zwierzak szybko polubił korzystanie z Tesla Smart Pet Fountain UV. Pochwalić trzeba bardzo dobrze dobraną wysokość, dzięki czemu kot nie musi się nachylać nad fontanną, co ułatwia korzystanie z niej. Konstrukcja jest zwarta, świetnie trzyma się podłogi, a jeśli dociążymy ją wodą (maksymalnie 2 litry), to nawet bardzo ciekawski futrzak nie będzie w stanie jej przewrócić. Ile by się łapkami nie napracował, nie uda mu się przewrócić fontanny, czy wylać z niej wody.

Tesla Smart Pet Fountain UV pracuje bezgłośnie, ale co jest typowe dla tego typu urządzeń, zaczyna hałasować kiedy w środku jest zbyt mało wody. Ciągłe kapanie bywa strasznie irytujące, więc warto dbać, żeby mieć odpowiednio wysoki poziom wody.

Jedyną, może niekoniecznie dużą wadą, jest konieczność dobrego dopasowania zbiornika z wodą do podstawy. Jeśli zrobimy to niedokładnie, umieszczone wewnątrz styki nie będą do siebie odpowiednio przylegać i fontanna nie będzie działać ze względu na brak zasilania. Nie jest to jedna coś, czego nie da się nauczyć.

Czytaj też: Jak grać, to na najlepszym sprzęcie. Czy takim jest MSI Vector GP68 HX 13 V?

Tesla Smart Pet Fountain UV poleca się dla Twojego kota

Fontanna dla kota dla wielu osób brzmi jak abstrakcja i zbędny wydatek. Są jednak koty, czego mój jest idealnym przykładem, dla których to najwygodniejsze i momentami jedyne rozwiązanie. Niektóre futrzaki nie potrafią i/lub nie chcą pić wody z miski. Jak jakiś pies! (bez twardych uczuć) W moim przypadku niechęć do picia stojącej wody doprowadziła do problemów kota z nerkami i zaopatrzenie się w fontannę było jedynym rozwiązaniem. Wymagania? Bezgłośna i stabilna, żeby nie dało się jej przewrócić, bo bestia jest strasznie ciekawska. Tesla Smart Pet Fountain UV spełnia je idealnie. Do tego filtracja połączona z promieniami UV pozwala wlewać do środka wodę w zasadzie prosto z kraju bez obaw, że kotu to w jakiś sposób zaszkodzi.

Smart jest w tym momencie nieco na wyrost, bo aplikacja mobilna jest całkowicie zbędna, ale już jako sama fontanna Tesla Smart Pet Fountain UV sprawdza się idealnie. Cena? 299 zł lub 219 zł w przypadku wariantu bez lampy UV. Warto jednak do niej dopłacić, bo to przydatna funkcja.