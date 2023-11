Rosja może zacząć się bać. Ukraina rozwija broń, która może zmienić oblicze wojny

Niczym grom z jasnego nieba. Ukraina rozwija swój system balistyczny Grom-2

Najnowsze informacje na temat rozwoju ukraińskiej technologii rakietowej wskazują na znaczący postęp w możliwościach obronnych kraju w kontekście trwającego konfliktu. Według generała brygady Serhiya Baranova, szefa Głównego Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy, krajowy system rakiet balistycznych Grom-2 (oryginalnie Grim-2 oraz Sapsan), nie tylko istnieje, ale również jest udoskonalany. W ostatniej wypowiedzi dla mediów generał zdradził, że prace nad tą bronią postępują, a jej wpływ wkrótce będzie odczuwalny przez przeciwnika.

Projekt Grom-2 jest wynikiem współpracy Biura Projektowego Jużnoje, Zakładu Chemicznego w Pawłohradzie i Charkowskiego Biura Konstrukcyjnego Maszyn Morozowa. Jego owocem ma być balistyczny pocisk o zasięgu podstawowym 350 kilometrów z potencjałem jego rozszerzenia do 500 kilometrów w pewnych warunkach. Jeden z pracowników, biorących udział w tym projekcie, ujawnił w połowie roku, że poziom gotowości projektu “Sapsan” można ocenić na 65-70%, a jego ukończenie miało wymagać znaczących inwestycji i to rzędu przynajmniej pół miliarda dolarów, ale podobnie jak teraz, wtedy również nie podano jasnego harmonogramu zakończenia prac.

Ukraina podkreśla, że rozwijane przez nie pociski balistyczne rzeczywiście są nowe i nie stanowią jedynie modeli odnowionych z epoki radzieckiej. W kontraście do tych informacji, Rosja dumnie twierdzi, że ich systemy przeciwrakietowe miały już wielokrotnie przechwytywać ukraińskie pociski Grom-2. Mowa nie o jednym, czy dwóch przechwyceniach, które mogły mieć sens z racji zapewne trwających testów tychże pocisków, ale o aż siedmiu “udokumentowanych” od marca, co niedawno wyewoluowało do twierdzenia, że Rosjanom udawało się zestrzeliwać aż dwa pociski Grom-2 dziennie.

W tych wszystkich historiach wiele się więc nie klei, ale pewne jest, że Ukraina rozwija swoje nowoczesne pociski balistyczne do atakowania odległych celów. Trudno się temu dziwić, bo drzemiący w nich potencjał jest ogromny z punktu widzenia wojny na wyniszczenie.