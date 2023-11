W przyszłym miesiącu Apple wyda iOS 17.2 – oto najciekawsze nowości

„Drogi pamiętniku”, czyli dziennik w iOS 17.2

Przyznam szczerze, że nie należę do osób prowadzących dzienniki i chyba trochę nie rozumiem tych, które robią to za pomocą różnych aplikacji. Zdaję sobie jednak sprawę, że ich popularność nie bierze się znikąd, są też badania, które wskazują na pozytywny efekt prowadzenia dziennika dla zdrowia psychicznego. Producenci niezależnych aplikacji mogą się czuć zagrożeni, Apple bowiem już w lipcu 2023 roku poinformował, że opracowuje własny program tego typu i że będzie on częścią systemu iOS 17. Na premierę iPhone’ów producent jednak nie zdążył i dopiero wraz z aktualizacją 17.2 Dziennik znajdzie się w systemie.

Do czego się przyda? Jak to dziennik – pozwoli zapisać myśli, dodać obrazki lub nagrania wideo, można też będzie ustawić przypomnienie o dokonaniu wpisów. Tylko tyle i aż tyle – znając Apple, nasze prywatne sprawy będą dobrze zabezpieczone i choćby dlatego warto się programem bliżej zainteresować.

Współdzielone listy odtwarzania

Korzystam z Apple Music głównie do odsłuchu pełnych albumów, z list odtwarzania korzystam stosunkowo rzadko – śledzę jednak kilka przygotowanych przez muzyków i sam mam listę na potrzeby testów słuchawek. Wygląda jednak na to, że wkrótce bardziej się z nimi polubię, nadchodzą bowiem współdzielone listy odtwarzania, czyli takie, które będzie można współtworzyć wraz z rodziną czy znajomymi, dzieląc się muzycznymi odkryciami w sposób znacznie łatwiejszy, niż do tej pory.

Wzmocnienie bezpieczeństwa iMessage

Apple prezentuje iMessage jako bardzo bezpieczną formę komunikacji i w dużej mierze tak właśnie jest, choć są komunikatory, które wypadają lepiej. Zwykle typowy użytkownik nie potrzebuje podwyższonego poziomu zabezpieczeń, jednak dla wymagających klientów Apple w iOS 17.2 wprowadzi dodatkową weryfikację kontaktów za pomocą systemu kluczy, możliwych do zweryfikowania osobiście lub z pomocą innej formy komunikacji niż iMessage. Jeśli weryfikacja klucza przebiegnie pomyślnie, to będziemy mieć pewność, że nasz rozmówca jest tym, za kogo się podaje.

Zmiany w Apple TV i klawiaturze

Aplikacja Apple TV nie należała do specjalnie skomplikowanych w obsłudze, aczkolwiek jej obsługa w paru miejscach była mało intuicyjna. W iOS 17.2 wygląd aplikacji ulegnie zmianie tak, by poprawić jej przejrzystość – największe różnice pojawią się w części sklepowej. Zmiany dotkną także klawiaturę – od niedawna polska klawiatura zyskała śledzenie ścieżki i przyzwoite przewidywanie tego, co chcemy wpisać, ale autokorekta potrafi czasem pójść w krzaki i wpisać coś, czego z pewnością sami byśmy nie napisali. Ponieważ problem jest szerszy, to iOS 17.2 pozwoli wyłączyć automatyczne przewidywanie i usunąć linijkę z podpowiedziami znad klawiatury.

Poza tym to co zwykle

Czyli na pewno doczekamy się najnowszych poprawek bezpieczeństwa i usunięcia najpoważniejszych błędów – może nawet powracającego jak bumerang kłopotu z bezprzewodowym ładowaniem w niektórych samochodach, kto wie? Na ostateczną odpowiedź przyjdzie poczekać do momentu faktycznej publikacji aktualizacji.