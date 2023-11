Wielka rewolucja lotnictwa USA. Obejrzyj, jak nowy bombowiec B-21 Raider tworzy historię

Pierwszy lot bombowca B-21 Raider to historyczny moment, który zapamiętamy na długo

W grudniu 2022 roku bombowiec B-21 Raider doczekał się oficjalnej prezentacji i wtedy też poznaliśmy szczegóły na temat tego, jak będzie przechodził proces jego wdrażania na służbę. Wiedzieliśmy, że rok 2023 będzie upływał pod znakiem jego testów i rzeczywiście w ciągu ostatnich miesięcy fabryka nie tylko budowała kolejne egzemplarze testowe, ale też zabierała je np. testy po płycie lotniska. Jednak to 10 listopada miał miejsce test najważniejszy, bo opóźniony o około rok pierwszy lot bombowca B-21 Raider, który rozpoczął się w Plant 42 w Palmdale w Kalifornii. Bombowca, który ma odmienić lotnictwo USA i wnieść je na zupełnie nowy poziom, co udowadniałem już w poprzednim artykule na temat jego wszechstronności.

Pierwszy bombowiec nowej generacji, który wzniósł się w powietrze, dzierży imię Cerberus i ewidentnie dorównuje tej nazwie swoją potężną i nieco złowrogą obecnością. Wprawdzie służba B-21 Raider jest jeszcze odległa, bo pierwszy lot to tak naprawdę dopiero początek znacznie bardziej rygorystycznych testów, ale szereg nowych materiałów umożliwia nam już teraz analizę jego ukrywanych w sekrecie cech. Jedną z tych najbardziej charakterystycznych była jego konstrukcja, która jest zgodna z oczekiwaniami i nawiązuje bezpośrednio do programu Advanced Technology Bomber Senior Ice, który to ewoluował w B-2 Spirit.

Zdjęcia potwierdziły istnienie drzwi pomocniczego wlotu powietrza B-21, co zwiększa możliwości stealth samolotu i jego zdolność do efektywnego zarządzania przepływem powietrza. B-21 posiada również wloty powietrza zintegrowane z konstrukcją, co jest świadectwem skomplikowanej inżynierii, która jest wymagana do zrównoważenia cech stealth z aerodynamicznymi potrzebami tak potężnej maszyny. Brak ogona i innych elementów konstrukcyjnych związanych z awioniką, jak również jego profil zaznaczony przez ukośne boczne okna i charakterystyczny “dziobowy” przedni krawędź, podkreśla jego cechy stealth, jednocześnie nadając mu groźny wygląd.

Pod względem uzbrojenia, główna komora broni B-21 jest znacząco mniejsza niż w B-2, co sugeruje bardziej precyzyjne i ukierunkowane podejście do nowoczesnego prowadzenia wojen. Ta komora jest zaprojektowana z myślą o elastyczności i łatwej rekonfiguracji, umożliwiając integrację nowych broni i dronów powietrznych. Z kolei na jego tyle znalazły się wyloty powietrz, które są bardziej zintegrowane i możliwie mniejsze niż w B-2, co rodzi pytania o liczbę i wielkość używanych silników. Różne otwory w B-21 i brak dużych radarów wskazują na postęp w technologiach radarowych i wykrywania, które najpewniej obejmują mniejsze, rozproszone systemy AESA dla wszechstronnej świadomości sytuacyjnej.

Gdy B-21 przejdzie do bardziej rygorystycznych testów rozwojowych na Edwards Air Force Base, można oczekiwać, że pojawi się więcej szczegółów na temat jego możliwości i konstrukcji. Ten historyczny lot nie tylko stanowi ważne osiągnięcie dla Northrop Grumman i USAF, ale także otwiera nowy rozdział w nowoczesnym lotnictwie, jako że B-21 ma stać się kluczowym graczem w amerykańskiej triadzie odstraszania nuklearnego… i nie tylko.