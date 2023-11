Home Nauka Wnętrze Ziemi się zmienia. Odpowiada za to coś, co dociera tam z powierzchni planety

Od niemal trzydziestu lat naukowcy badają planety krążące wokół innych gwiazd niż Słońce, poznając ich rozmiary, skład chemiczny, atmosfery, a nawet dowiadując się niektórych rzeczy o ich wnętrzach. W tym kontekście łatwo wyrobić w sobie przekonanie, że skoro jesteśmy w stanie zajrzeć do wnętrza planety oddalonej od nas o całe lata świetlne, to naszą planetę z pewnością mamy już prześwietloną na każdy możliwy sposób. Nic w tym dziwnego, wszak wnętrze Ziemi mam tuż pod naszymi stopami. Można nawet powiedzieć, że bliżej się nie da. Okazuje się jednak, że to tylko złudzenie. Wnętrze Ziemi wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic. Od powierzchni do centrum Ziemi jest nieco ponad sześć tysięcy kilometrów. Tymczasem człowiek jak na razie dowiercił się na głębokość nieco ponad 12 kilometrów. Wszystko, co wiemy o tym, co znajduje się we wnętrzu naszej planety, pochodzi z badań procesów wulkanicznych, tektoniki płyt i sejsmologii. To dzięki tym danym wiemy, że skorupa Ziemi jest tylko cienką warstwą powierzchniową. Niżej znajduje się rozległy płaszcz, na którego dnie znajduje się zewnętrzne i w końcu wewnętrzne jądro. Wciąż jednak nie wiemy zbyt wiele o tych obszarach i o tym, co dzieje się na ich styku. Nie wiadomo na przykład, co znajduje się na styku płaszcza i jądra zewnętrznego i jakie procesy tam zachodzą. Najnowsze symulacje pozwoliły jednak uzyskać nieco nowych informacji o tym, co się tam dzieje. Wyniki tych symulacji są dla badaczy nie lada zaskoczeniem.