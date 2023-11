Google testuje nowy sposób wyszukiwania. Może zmienić zwyczaje użytkowników sieci

O tym, że stworzona przez Google’a wyszukiwarka ukształtowała sposób rozwoju internetu, nie muszę nikogo przekonywać. To właśnie ona dała nam takie funkcje, jak wyszukiwanie obrazem czy tłumaczenia całych witryn. I choć zdawało się, że nie może już niczym zaskoczyć, to jednak jest wciąż rozwijana. Już dzisiaj wybrani użytkownicy mogą testować ciekawą nowość.

Google prezentuje Proste Wyszukiwanie

Nowa funkcja nazywa się Simple Search – czyli Proste Wyszukiwanie. Polega na tym, że dostarcza użytkownikom “uproszczone i usprawnione doświadczenia”. Na czym to polega? Cóż, póki co mamy dość skąpe informacje od pierwszych testerów, więc jak na razie większość informacji pozostaje przed nami ukryta. Z tego, co wiemy, wyniki wyszukiwania mają być precyzyjniejsze, a na liście pokazane tylko strony ściśle odpowiadające wpisanemu słowu kluczowemu.

Czyli będzie to rozwiązanie dla osób ceniących dokładność i nie chcących dostawać linków do stron luźno powiązanych z tematem, a dokładnie odpowiadającym na ich zapytania. Na czele mają być najbardziej ścisłe odpowiedzi, a więc gdy np. wpiszesz “formatowanie dysku” otrzymasz na pierwszych miejscach strony z poradnikami pokazującymi ten proces krok po kroku zamiast do stron pokazujących przydatne funkcje Windows, a wśród nich formatowanie dysku właśnie. To oczywiście przykład pierwszy z brzegu, ale myślę, że oddaje on dobrze ideę Simple Search.

Jeśli zaliczasz się do wybrańców, którzy mogą testować tę nowość, pod okienkiem wyszukiwania znajdziesz pokazaną powyżej opcję. Po kliknięciu na nią wyniki zostaną pokazane w formie uproszczonej. Jak zmieni to zachowanie użytkowników? Przede wszystkim pozwoli na zaoszczędzenie czasu. Teraz jest tak, ze gdy masz wyniki wyszukiwania, musisz przejrzeć zazwyczaj kilka stron, na których znajduje się interesujące Cię zagadnienie. W Simple Search Google podsunie od razu samo “mięso”.

Jednak jak na razie to tylko plany oraz pierwsze informacje. Musimy zaczekać na więcej informacji na ten temat, zanim naprawdę będzie można ocenić skuteczność uproszczonego wyszukiwania. Niestety, kiedy to nastąpi – nie wiadomo.