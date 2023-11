Masz ten smartfon Xiaomi? Wkrótce dostaniesz aktualizację HyperOS

HyperOS przygotowuje się do globalnej premiery

Chiński producent smartfonów zaledwie przed kilkoma dniami zaprezentował nam serię Xiaomi 14, która jednak na razie dostępna jest tylko w Chinach. Jednocześnie był to moment debiutu systemu operacyjnego HyperOS, mającego zastąpić nakładkę MIUI. Stworzenie tego systemu było w zasadzie kolejnym krokiem, bo wraz z rosnącą gamą inteligentnych produktów Xiaomi, MIUI było już niewystarczające. Firma dawno wyszła poza smartfony, a nowe oprogramowanie pomoże powiązać w jeden ekosystem produkty z 200 kategorii.

Xiaomi zintegrowało go oczywiście z Androidem 14, ale sam HyperOS został zbudowany na Linuksie i wykorzystuje system Vela w celu zwiększenia wydajności i zarządzania zasobami. Oferuje funkcje takie jak HyperConnect zapewniający płynną łączność z urządzeniami i HyperMind AI do inteligentnego dostosowywania urządzeń, których celem jest podniesienie poziomu doświadczeń użytkowników w przypadku produktów producenta. Dowiedzieliśmy się przy okazji, że Xiaomi nie ma zamiaru pójść w ślady Huawei i szykuje się do globalnego wdrożenia swojego systemu, ale kiedy to miałoby nastąpić? Na pewno w 2024 roku, jednak obstawialiśmy raczej drugi kwartał, po międzynarodowej premierze najnowszych flagowców.

Już dzień po oficjalnym ogłoszeniu HyperOS, publikując obszerną listę chińskich modeli, które dostaną aktualizację. Ta objęła zarówno dwie generacje składaka, świeżo zdetronizowane flagowce oraz nowości od Redmi, wraz z tabletami Xiaomi, telewizorami czy nawet głośnikiem oraz inteligentną kamerą. Wszystkie te urządzenia powinny zostać zaktualizowane jeszcze w grudniu lub na początku stycznia, co mogłoby potwierdzać, że globalne modele jeszcze trochę poczekają. Tymczasem nie – jak donosi GSMChina, na oficjalnym serwerze Xiaomi pojawiła się lista globalnych wersji urządzeń, które jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku dostaną HyperOS 1.0.

Oto urządzenia, które na początku 2024 roku dostaną najnowszy system operacyjny Xiaomi:

Xiaomi 13 Ultra,

Xiaomi 13 Pro,

Xiaomi 13,

Xiaomi 13T Pro,

Xiaomi 13T,

Xiaomi 12T Pro,

Xiaomi 12T,

Xiaomi 11T,

Pad Xiaomi 6.

To spore zaskoczenie, bo dobrze wiemy, że jeśli chodzi o szybkie i sprawne aktualizacje, to posiadacze urządzeń z Androidem mają raczej sporo powodów do narzekań. Oczywiście należy też pamiętać, że wszystko może się jeszcze zmienić. Wedle serwisu, Xiaomi znajduje się właśnie w końcowej fazie testów i współpracuje ze swoim zespołem inżynierów, by zyskać pewność, że HyperOS będzie w pełni przygotowany do działania od razu po globalnej premierze.